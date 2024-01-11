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Статистика

Станкостроение на марше. Возвращение

Низшей точкой падения когда-то могучего советского станкостроения стал 2009 год.

В этот год в России собрали лишь 1774 металлорежущих станка и 1094 кузнечно-прессовые машины.

В 2009 году Правительство предпринимает первые шаги по реанимации отрасли.

Процесс шёл мучительно, то ускоряясь, то откатываясь назад.

 © t.me

Данные Росстата

За 13 лет выпуск металлорежущих станков вырос на 307%, а кузнечно-прессовых маших — на 795%.

Это пока ещё далеко от советской мощи, но дорогу осилит идущий.

За 11 месяцев 2023 года в России выпущено 8 325 станков, это 114,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Кузнечно-прессовых машин выпущено 10 025 штук, что составляет 108,6% к результатам января-ноября 2022 года.

Наиболее динамично развивающимися по данным ТК «Маштех» в 2022 году стали:

— ООО «СтанкоМашСтрой» (Пензенский станкостроительный завод) + 197%. Это токарные и фрезерные станки и обрабатывающие центры, шлифовальные станки, гильотинные ножницы.

 © primorsky.ru

 © russiapost.su

— ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» + 154%. Это шлифовальные станки (15% рынка), а также сверлильные и фрезерные станки.

 © sergeypechora.ru

 © sergeypechora.ru

— ООО «СтанкоМашКомлекс» (Тверской станкостоительный завод) + 151%. Это токарные и фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, токарные станки.

 © t.me

 © t.me

— НПК «Дельта-Тест» (Фрязино, Московская область). Это электроэрозионные проволочно-вырезные станки, прошивные станки.

 © edm.ru

 © edm.ru

— ООО ПКФ «Станкосервис» (Рязань). Это универсальные и тяжёлые специальные токарные станки с ЧПУ, станочное оборудование.

 © t.me

 © t.me

Доля отечественных станков на российском рынке с 2017 по 2021 год выросла вдвое — с 15% до 30%.

В этом году Правительство включило станкостроение в список мегапроектов развития промышленности, на его развитие до 2030 года планируют выделить 300 млрд рублей.

Российское станкостроение живо и уверенно развивается.

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Источник: https://t.me/mash_tech/1762

станкостроение, статистика
  • Вячеслав Аристер Вячеслав Аристер
    12.01.2400:29:23

    Дорогу осилит идущий!

    #1275418
  • Badassgoliath Badassgoliath
    12.01.2409:15:29

    Я припоминаю, что на излёте СССР в газетах писали, что амеры сильно гневались на какую-то японскую фирму, которая продала в СССР партию пятикоординатных станков (я тогда ещё учился в школе, но запомнил этот незнакомый термин), наши же отвечали, что имеют и свои подобные разработки. Из этого можно сделать вывод, что такие станки разрабатывались и наверное могли бы выпускаться, но дальнейший разгул перестройки, чтоб ей пусто было, всё похерил.

    И это приводит нас к мысли о том, что советский станочный парк хоть и был многочисленным, но всё же в определённой степени устаревшим. И к той мысли, что прямое сравнение количества штук неправильно.

    #1275434
    • rvk rvk
      12.01.2409:37:23

      Конечно прямое сравнение неправильно. Например, все помнят что в каждой школе был класс трудов, и там минимум было три простых станка, вертикально-сверлильный, металлообрабатывающий и деревообрабатывающий. Производство этих простых станков шло в зачет количества. Сегодня же у нас простые станки почти не выпускают, эту нишу занял Китай, во всем мире. Наши станки сегодня сложные, крупные, почт все с ЧПУ. И как сравнивать?

      #1275435
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      12.01.2409:55:15

      советский станочный парк хоть и был многочисленным, но всё же в определённой степени устаревшим

      Не совсем так. Советское производство закрывало почти все потребности промышленности, кроме станков с ЧПУ. Здесь да, мы немного отставали. В 1991 году мы закрывали своим производством около 50% потребности станков с ЧПУ. И приходилось импортировать наиболее сложные станки.

      Но в целом советское станкостроение было самодостаточным.

      Отредактировано: Сергей Котенко~09:57 12.01.24
      #1275436
      • Clausson Clausson
        12.01.2410:15:52

        Да импортировали всего 7-8% металлорежущих станков от внутреннего потребления. Но это были не просто ЧПУ, это были высокоточные станки, производство которых могучий СССР освоить не мог. И каждый раз их приходилось буквально «выцарапывать» из западных стран привлекая к процессу разведку. Ограничения на экспорт передовых технологий и высокотехнологичной продукции в советский блок были довольно жесткие и соблюдались почти беспрекословно всеми сателлитами США. Это и Закон об экспортном контроле (Export Control Act) и созданная для контроля структура КОКОМ (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls).

        Кстати, наша зависимость от западных технологий в значительно большей мере касались химпрома и металлургии, где всегда было больше половины импортного оборудования и значительная часть технологий.

        #1275438
    • Clausson Clausson
      12.01.2410:36:38

      …а излёте СССР в газетах писали, что амеры сильно гневались на какую-то японскую фирму

      Газеты наши об этом тогда практически не писали, а вот «вражьи голоса» просто визжали по этому поводу (все мы тогда их слушали).

      В 1982-1984 гг. японская компания Toshiba совместно с норвежской Kongsberg Gruppen поставила в СССР несколько высокоточных фрезерных станков с программным управлением. После этого, со слов американской прессы, советские подлодки «перестали шуметь». Созданные с помощью этих станков лопасти оказались значительно тише. Американская гидроакустическая система SOSUS практически не могла больше обнаружить советские подлодки. И хотя дело было не совсем в том, что советские лодки получили новые винты, а скорее в том, что советская разведка получила практически все сведения о самой системе SOSUS,тем не менее крайними оказались Toshiba и Kongsberg.

      Тогда Toshiba через свою дочку Itochu якобы передала станки норвержской Kongsberg в обмен на норвежскую систему цифрового управления (к которой прилагался уникальный норвежский процессор), в результате в станках были совмещены сразу две ключевые стратегические технологии. И кроме того, Toshiba представила на экспортный контроль подложные документы (о том, что станки являются обычными двухкоординатными, а не девяти как было на самом деле).

      Шума было много, а речь шла всего о 8 станках, четыре из которых были девятикоординатными и четыре пятикоординатными. Кажется они до сих пор работают на Балтийском заводе.

      #1275439
  • Scr Scr Scr Scr
    12.01.2411:03:20

    Почему в таблице написано: «Производство, тысяч штук», неправильно — просто штук…

    #1275444
  • Нет аватара nabludatel71
    12.01.2411:08:58

    В 2009 году Правительство предпринимает первые шаги по реанимации отрасли.

    А что за шаги? У меня не отложилось в памяти…

    #1275447
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