Станкостроение на марше. Возвращение

Низшей точкой падения когда-то могучего советского станкостроения стал 2009 год.

В этот год в России собрали лишь 1774 металлорежущих станка и 1094 кузнечно-прессовые машины.

В 2009 году Правительство предпринимает первые шаги по реанимации отрасли.

Процесс шёл мучительно, то ускоряясь, то откатываясь назад.

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Данные Росстата

За 13 лет выпуск металлорежущих станков вырос на 307%, а кузнечно-прессовых маших — на 795%.

Это пока ещё далеко от советской мощи, но дорогу осилит идущий.

За 11 месяцев 2023 года в России выпущено 8 325 станков, это 114,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Кузнечно-прессовых машин выпущено 10 025 штук, что составляет 108,6% к результатам января-ноября 2022 года.

Наиболее динамично развивающимися по данным ТК «Маштех» в 2022 году стали:

— ООО «СтанкоМашСтрой» (Пензенский станкостроительный завод) + 197%. Это токарные и фрезерные станки и обрабатывающие центры, шлифовальные станки, гильотинные ножницы.

© primorsky.ru

© russiapost.su

— ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» + 154%. Это шлифовальные станки (15% рынка), а также сверлильные и фрезерные станки.

© sergeypechora.ru

© sergeypechora.ru

— ООО «СтанкоМашКомлекс» (Тверской станкостоительный завод) + 151%. Это токарные и фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, токарные станки.

© t.me

© t.me

— НПК «Дельта-Тест» (Фрязино, Московская область). Это электроэрозионные проволочно-вырезные станки, прошивные станки.

© edm.ru

© edm.ru

— ООО ПКФ «Станкосервис» (Рязань). Это универсальные и тяжёлые специальные токарные станки с ЧПУ, станочное оборудование.

© t.me

© t.me

Доля отечественных станков на российском рынке с 2017 по 2021 год выросла вдвое — с 15% до 30%.

В этом году Правительство включило станкостроение в список мегапроектов развития промышленности, на его развитие до 2030 года планируют выделить 300 млрд рублей.

Российское станкостроение живо и уверенно развивается.

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