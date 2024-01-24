Урожай 2023: место в истории

Урожай 2023 г. в России получился не таким выдающимся, как в предыдущем года, однако тоже характеризовался историческими рекордами и другими достижениями. Ниже представлен анализ его места в истории. Рассмотрены все культуры, фигурирующие в предварительных данных Росстата , расширенные уточнённые сводки публикуются весной.

Под советским периодом подразумеваются показатели РСФСР, Крым учтён с 2014 г., 4 новых региона пока не учтены нигде. Все показатели по зерновым и масличным — в весе после доработки, если не указано иное.

Урожай зерна в России в 2023 г. составил 142,6 млн т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2022 г. (157,6 млн т), после досчётов показатель должен вырасти как минимум до 145 млн т. Лучший результат советского периода — 127,4 млн т в 1978 г.

Урожай пшеницы в России в 2023 г. составил 92,8 млн т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2022 г. (104,2 млн т). Лучший результат советского периода — 62,9 млн т в 1978 г., доля пшеницы в зерновом клине тогда была гораздо меньше.

Урожай ячменя в России в 2023 г. составил 21,2 млн т. Это третий результат за период с 1995 г., локальные пики 2008 и 2022 гг. чуть больше 23 млн т. Исторический рекорд — 36,9 млн т в валовом весе в 1976 г., что при тогдашних коэффициентах отходов даёт примерно 34,5 млн т в чистом весе; максимум в новейшей истории — 27,1 млн т в 1994 г.

Урожай кукурузы в России в 2023 г. составил 14,4 млн т — этот показатель не учитывает зимнюю уборку, в прошлом сезоне составившую четверть итогового результата. С учётом того, что урожайность выросла на 14% при небольшом уменьшении площадей, итоговый урожай кукурузы оценивается экспертами как рекордный — порядка 17 млн т. Прежний пик — 15,3 млн т в 2016 г., лучший результат советского периода — 4,7 млн т в 1989 г.

Урожай зернобобовых в России в 2023 г. составил 5,95 млн т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 1964 г. — 7,26 млн т в валовом весе или, оценочно, 6,8 млн т в чистом, однако тогда очень высокой была доля кормовых бобовых, тогда как сейчас доминируют пищевые.

Урожай овса в России в 2023 г. составил 3,3 млн т. Это многолетний минимум, лишь немного превосходящий показатель катастрофического 2010 г. Исторический рекорд — 15,7 млн т в 1986 г., максимум в новейшей истории — 11,6 млн т в 1993 г.

Урожай ржи в России в 2023 г. составил 1,71 млн т. Это чуть ниже среднего урожая за последние 5 лет. Многолетний рекорд — 16,4 млн т в 1990 г. (есть небольшая вероятность, что абсолютный максимум мог быть в первой половине ХХ века), максимум в новейшей истории — 13,9 млн т в 1992 г.

Урожай гречихи в России в 2023 г. составил 1485 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2017 г. (1525 тыс. т). Лучший результат советского периода — чуть больше 900 тыс. т в 1968 г.

Урожай риса в России в 2023 г. составил 1066 тыс. т. Это соответствует среднему урожаю последних 10 лет, исключая 2022 г., когда случилась авария на гидроузле в Краснодарском крае. Исторический рекорд — 1380 тыс. т в 1980 г., максимум в новейшей истории — 1142 тыс. т в 2020 г.

Урожай проса в России в 2023 г. составил 449 тыс. т. Это лучший результат за последние 7 лет. Многолетний рекорд — 3364 тыс. т в валовом весе в 1973 г. (оценочно свыше 3 млн т в чистом; есть вероятность, что абсолютный максимум мог быть в первой половине ХХ века), максимум в новейшей истории — 1535 тыс. т в 1992 г.

Урожай подсолнечника в России в 2023 г. составил 16,7 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прошлогодний пик (16,36 млн т) на 2%, при этом итоговый показатель после подсчёта зимней уборки должен увеличится на 0,5-1 млн т (отчётные данные по 91% посевов). Лучший результат советского периода — 3,8 млн т в 1989 г.

Урожай сои в России в 2023 г. составил 6,74 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прошлогодний пик (6 млн т) на 12%. Лучший результат советского периода — 0,77 млн т в 1975 г.

Урожай рапса в России в 2023 г. составил 4,2 млн т. Это второй результат в истории, уступающий только прошлогоднему рекорду (4,51 млн т). Лучший результат советского периода — 0,26 млн т в 1990 г.

Урожай сахарной свёклы в России в 2023 г. составил 46,5 млн т. Это шестой результат в истории, после подсчёта зимней уборки он заметно увеличится (отчётные данные по 91% посевов) и может стать пятым или даже четвёртым. Исторический рекорд — 54,4 млн т в 2019 г., лучший результат советского периода — 37,4 млн т в 1989 г.

Урожай льна-волокна в России в 2023 г. составил 20 тыс. т. Это новый многолетний минимум, в прошлом году было 24 тыс. т. Лучший результат в новейшей истории — 78 тыс. т в 1992 г., исторический максимум превышает 300 тыс. т.

Урожай картофеля в России в 2023 г. составил 20,5 млн т. Это лучший результат за последние 4 года. Исторический рекорд — 61,9 млн т в 1973 г., максимум в новейшей истории — 39,9 млн т в 1995 г.

Урожай овощей в России в 2023 г. составил 13,8 млн т. Это третий результат в истории, немного уступающий показателям 2019 и 2020 гг. (14,1 и 13,9 млн т), лучший результат советского периода — 12,9 млн т в 1984 г. Справочно: урожай овощей в Крыму составил 414 тыс. т в 1985 г., 501 тыс. т в 1990 г., сейчас в среднем 200 тыс. т.

Урожай фруктов в России в 2023 г. оценивается в 4,6 млн т: Росстат традиционно опубликовал данные только по плодам и ягодам без винограда (3,9 млн т), Минсельхоз в середине осени оценивал урожай винограда в 760 тыс. т, эксперты называли цифры до 800 тыс. т. Но независимо от виноградного итога, показатель 2023 г. будет третьим в истории. Исторический максимум — 5,16 млн т в 2022 г. Лучший показатель советского периода — 3,97 млн т в 1983 г.

Здесь фактор Крыма оказывает существенное влияние. Если из современных показателей исключить Крым, где урожаи выросли со 183 тыс. т в 2014 г. до 357 тыс. т в 2022 г., то расклад рекордов останется прежним. Если же учесть Крым в ранних показателях, то урожай 2023 г. будет пятым, но исторический рекорд всё равно будет принадлежать 2022 г. (сбор фруктов в Крыму в период 1965-1990 гг. колебался от менее 600 тыс. т до почти 1 млн т).

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