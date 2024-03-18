Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в январе-феврале 2024 года

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в январе — феврале 2024 года было открыто 12 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 4 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 6,75 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет 7,8 млрд рублей (по 4 объектам объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 3

— молочные комплексы — 2

— хранение и переработка зерна — 2

— свиноводство — 2

— склады, базы — 2

— другое — 1

В Подмосковье ввели в эксплуатацию комплекс для хранения рыбной продукции

В Богородском городском округе «РРК Логистик» ввела в эксплуатацию первую очередь мультитемпературного складского комплекса."Логистическо-складской комплекс предназначен для приемки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов.

Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 млрд рублей, а количество рабочих мест превысит 100.

«Агропромкомплектация» открыла свою первую станцию осеменения животных в Рязанской области

В первую неделю 2024 года состоялась поставка животных на площадку станции искусственного осеменения животных, которая входит в ГК «Агропромкомплектация» и расположена вблизи с. Юраково Молвинослободского сельского поселения Кораблинского района Рязанской области.

Животные завезены с тверской свиноводческой площадки Группы компаний — со свинокомплекса «Звягинский» в количестве 48 голов. По породному составу в основном это животные породы дюрок.

В Липецкой области открыли первый завод по выпуску кормов для кошек и собак

Компания «Биотех» запустила технологическую линию по производству кормов для домашних животных в Елецком районе. Первую партию корма для собак направят профессиональным заводчикам и в питомники для тестирования.

Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Завод площадью 1800 квадратных метров построен на участке в два гектара. Здесь будут производить до 20 тысяч тонн продукции в год.

Объём инвестиций в проект составил 500 млн рублей. На предприятии создадут 50 рабочих мест.

В Тамбовской области открыли новый зерноочистительный комплекс

12 января в Рассказовском округе Тамбовской области открыли новый зерноочистительный комплекс. Его мощность — 3600 тонн в сутки.

Сельхозпредприятие располагается рядом с селом Липовка Рассказовского округа. Именно тут находятся два зерносушильных комплекса. Они работают круглый год.

Инвестиции в комплекс с 2021 года составили 300 млн рублей.

В Касимовском районе Рязанской области завершен первый этап строительства фермы на 2000 коров

В Касимовском районе в племенном заводе завершился первый этап строительства молочной-товарной фермы на 2000 голов. Об этом сообщили в администрации района.

Построен коровник № 1, доильно-молочный блок, установлено оборудование.

Строительство животноводческого комплекса реализуется в рамках инвестиционного проекта. Стоимость вложений — более 2,1 млрд рублей.

В Башкирии после реконструкции запущена молочная ферма на 1000 голов

Племзавод имени Ленина в Дюртюлинском районе Башкирии после реконструкции ввёл в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 1000 голов КРС.

В рамках модернизации были построены новые телятники, коровник на 300 голов, молочный блок на 50 дойных мест, а также приобретён доильный зал «Параллель» с системой управления, куплены 163 голов нетелей голштинской породы и технологическое оборудование.

Только собственные средства предприятия в реконструкцию составили 126 млн рублей.

В Мордовии запущен завод по производству кормов для животных

9 февраля в Мордовии в пос. Атяшево группа компаний «Талина» запустила производство сухих кормов для животных.

Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей.

После выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 50 тыс. тонн продукции.

Для производства кормов будет использоваться собственная сырьевая база предприятия. Новая площадка оснащена оборудованием преимущественно отечественного производства.

Чистогорский свинокомплекс «Сибагро» начал производство охлажденной продукции

Чистогорский свинокомплекс «Сибагро» начал производство охлаждённой продукции — около 40 новых позиций, включающих крупный кусок, мясо на кости, рагу, позвонки, ребра и субпродукты. Ранее предприятие выпускало только замороженное мясо.

— Была проделана большая работа. Мы обновили морозильные камеры, закупили высокотехнологичное оборудование, автоматизировали рабочие процессы, начиная от поставки сырья и заканчивая отгрузкой готового продукта.

На Энгельсском хлебокомбинате Саратовской области введен в эксплуатацию новый производственный цех

На площади 1460 м2 возведен новый корпус, проведён монтаж инженерных сетей, смонтирована линия выпечки подового хлеба, установлено оборудование для заквасочного отделения и отделения бестарного хранения муки. Производство запущено, сейчас в новом цеху выпекается два вида хлеба — формовой и подовый. Мощность цеха — три тонны в сутки.

В Тамбовской области открыли цех по производству куриной продукции для Rostic’s

ООО «Юнитрест» — и группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова открыли в райцентре Инжавино Тамбовской области цех по производству куриной продукции для ресторанов Rostic’s. Он создан в филиале «Инжавинский» ОАО «Токаревская птицефабрика».

Проектная мощность цеха составляет 1 тыс. т готовой продукции в месяц. Благодаря его открытию было создано порядка 300 рабочих мест.

Инвестиции составили 120 млн рублей.

Цех оснащён сегментаторами крыла для разделения на плечо, локоть, кисть с производительностью 150 крыльев в минуту, вакуумными массажерами с системами дополнительного охлаждения для маринования продукции в соответствии с рецептурами сети, фасовочными конвейерными линиями, двухкамерными вакуум-упаковочными машинами.

X5 открыла Агроагрегатор в Свердловской области

Группа «X5» объявила о запуске агрологистического оператора для сбыта фермерской продукции в Свердловской области на базе площадки «Сухой Лог».

Агроагрегатор представляет собой «центр сбора» региональной фермерской продукции, в котором формируются партии из продукции небольших предприятий для их централизованных поставок в торговую сеть «Пятёрочка». Благодаря этому фермеры с недостаточными объёмами для поставок в магазины крупного ритейлера могут объединиться на базе оператора и наладить постоянный сбыт своей продукции в сетевые магазины.

ГК АГРОЭКО открыла в Тульской области новый свиноводческий комплекс

28 февраля состоялось открытие нового свиноводческого комплекса ГК «Агроэко» в Куркинском районе Тульской области.

Площадка расположена в Куркинском районе и рассчитана на единовременное содержание 45 тыс. голов животных. В год здесь будут производить до 12 тыс. тонн свинины в живом весе.

Производство создаст 42 новых рабочих места.

Ранее подобные производства ГК «Агроэко» оценивались в 1-1,5 млрд рублей.

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