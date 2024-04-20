Ограничительные меры со стороны недружественных стран способствуют бурному развитию машиностроения и приборостроения в РФ, но для достижения полного технологического суверенитета, в указанных отраслях, требуется модернизация существующей и разработка новой силовой ЭКБ. АО «Оптрон-Ставрополь» занимается разработкой и производством силовых полупроводниковых приборов на основе кристаллов собственного производства (диодные, тиристорные, оптотиристорные).

3-х фазный диодный мост ДМ3.3-50-16, отечественный аналог MTS 50.16 SS5 — 50A 1600V SCOMES © t.me

С середины 2021 года по настоящее время, специалисты АО «Оптрон-Ставрополь» ведут разработку и постановку на серийное производство многокристальных серий диодных модулей ДМ различной мощности, фазности, различного конструктивного исполнения с использованием диффузионных технологий получения кристалла, толстоплёночных технологий, технологий групповой пайки кристаллов с использованием разных видов печей, лазерных технологий и многих других. В середине 2022 года были разработаны компактные 3-х фазные диодные модули ДМ3.3-50-16 с диэлектрическим, алюминиевым основанием (подложкой), с применением металлизированных теплопроводных керамических подложек AL 2 O 3 и ALN, на токи от 10 до 100 А напряжением до 1600 В (рисунок — 1).

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