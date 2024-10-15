стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
sergey k 15 октября 2024, 22:22 Фотофакты

Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © russianplanes.net

Модернизированный Ми-34М1 с двигателем ВК-650, разработанным в России компанией «ОДК-Климов», сегодня выполнил первое висение.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://russianplanes.net/id344099

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях


Ми-34М1
  • Badassgoliath Badassgoliath
    16.10.2407:10:59

    Ми-34М1 с двигателем ВК-650

    Двигатель только завершили — и сколько работы сразу ему нашлось.

    #1290555
  • Нет аватара termometrix
    16.10.2408:58:47

    + Интересная новость.

    Надеюсь также, что работа по импортозамещению и серийному производству Ка-62 продолжится.Задача непростая, но выполнимая. Можно смело сказать, что этот вертолет опередил свое время. Новый и современный этап отечественного вертолетостроения.

    #1290559
  • Нет аватара exVHM.ru
    16.10.2409:22:04

    Классно!

    Но Вк-650 на такую малютку?

    #1290561
    • Badassgoliath Badassgoliath
      16.10.2410:00:57

      Но Вк-650 на такую малютку?

      В смысле — избыточно что ли? Думаю в двигателе можно какой-нибудь режим пониженной мощности включить. Это и на ресурсе наверное скажется благотворно.

      #1290567
      • Нет аватара Andrey Reima
        16.10.2410:06:41

        Badassgoliath, думаю что расход топлива тоже выше чем у более маленьких и поршневых например. Также вес. Выглядит инородно. Думаю пока тестируют, а дальше посмотрят на получившиеся характеристики и стоимость и поймут спрос, после этого видимо будет понятно нужно это кому-то в таком виде или нет.

        #1290568
        • Badassgoliath Badassgoliath
          16.10.2410:43:39

          думаю что расход топлива тоже выше чем у более маленьких и поршневых например. Также вес.

          Зато само топливо дешевле — ГТД потребляет авиакеросин. А вес — ВК650 весит вроде около 250 кг. Поршневой двигатель такого веса сколько даст мощности? Раза в два меньше (примерно). И даже если такой мощности хватит, то по весу экономии не будет всё равно. Если бы у ГТД не было значительного выигрыша по удельной мощности перед поршневыми, то их бы никто не строил. Однако, предполагаю, что поршневой сам по себе дешевле будет.

          Но в целом да — сюда бы турбину поменьше.

          #1290572
    • Нет аватара vlTepes
      16.10.2410:21:51

      Классно!

      Но Вк-650 на такую малютку?

      ИМХО (Думаю) просто Ми-34 проще было переоборудовать под новый двигатель.

      Вертолетик попроще, чем Ансат или Ка-226Т

      И двигатель нужен один, а не два — это в копилку сторонникам теории заговора, что мол ВК-650 не существует, ну максимум один на стенде.

      Отредактировано: vlTepes~10:28 16.10.24
      #1290570
      • Badassgoliath Badassgoliath
        16.10.2410:33:39

        ИМХО (Думаю) просто Ми-34 проще было переоборудовать под новый двигатель.

        Вертолетик попроще, чем Ансат или Ка-226Т

        Переоборудованный Ансат уже показывали, хоть он пока и не летал. Но это пока. Сама разработка двигателя скорее всего изначально шла с учётом его установки на Ансат и камовскую машину, то есть там переделки самих вертолётов минимальны.

        #1290571
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,