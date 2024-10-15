Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650

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Модернизированный Ми-34М1 с двигателем ВК-650, разработанным в России компанией «ОДК-Климов», сегодня выполнил первое висение.

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