Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650

Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Модернизированный Ми-34М1 с двигателем ВК-650, разработанным в России компанией «ОДК-Климов», сегодня выполнил первое висение.
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Источник: https://russianplanes.net/id344099
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