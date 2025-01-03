Обзор: в декабре 2024 года в России открылись 14 новых производств

Локомотивом развития российской промышленности продолжает оставаться обрабатывающий сектор: его индекс составил 107,2% в ноябре, 108,0% за 11 месяцев.

В декабре 2024 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 14 новых производств с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Во Владимире открылось новое производство трикотажа

В Собинском районе Владимирской области открыто новое предприятие ООО «Нит-э-Бит» по производству изделий из вязаного высококачественного трикотажа с общим объемом инвестиций более 200 млн рублей.

Компания планирует выйти на максимальную производительную мощность уже во втором квартале 2025 года. Мы сможем производить до 900 тысяч единиц изделий в год. А в результате реализации проекта будет создано более 100 рабочих мест".

Центр пилотирования технологий полиолефинов открыли в Тобольске

Центр пилотирования технологий полиолефинов открыт на базе «ЗапСибНефтехима» в Тобольске.

Центр представляет собой завод полного цикла, на котором будут испытывать современные катализаторы, используемые в полиолефиновой промышленности: хромовые, титан-магниевые и металлоценовые — с фокусом на собственные разработки. Ключевое оборудование изготовили российские производители.

Проектная мощность площадки оценивается в 300 тонн ежегодно.

ОМК ввод цеха бесшовных труб

В конце 2023 — начале 2024 года состоялся ввод в эксплуатацию крупного металлургического проекта «Объединённой метаппургической компании» на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области.

Объём инвестиций в проект составил 50 млрд рублей.

Мощность производства рассчитана на 400 тыс. тонн в год.

Новгородское предприятие «Арматурз» открыло новый цех механической обработки

Один из резидентов технопарка «Гагарин» — предприятие «Арматурз» — открыло новый цех. Одновременно с этим был заложен следующий производственный комплекс.

Новое предприятие на территории технопарка «Гагарин» занимается производством запорной, предохранительной арматуры и другой специальной техники. При его создании была сделана ставка на высокотехнологичное производство, как ключевой фактор для создания конкурентоспособности предприятия.

Новое производство предусматривает создание 70 рабочих мест.

В Башкирском селе Бижбуляк открыт производственный участок швейного предприятия «Дельта»

11 декабря в селе Бижбуляк состоялась церемония запуска производственного участка швейного предприятия «Дельта».

Технологический комплекс создали в рамках реализации приоритетного инвестпроекта, который одобрили на заседании «Инвестчаса» в декабре 2022 года. На эти цели направили порядка 100 млн рублей. Цех в Бижбуляке стал третьей производственной площадкой компании «Дельта», которая уже выпускает спецодежду в Уфе и Мелеузе. На новом участке будут трудиться около 100 специалистов.

На тракторном заводе «Ростсельмаша» запущен новый цех реализации продукции

На тракторном заводе Ростсельмаш состоялась первая отгрузка агромашин железнодорожным транспортом с площадки собственного цеха реализации продукции (ЦРП). Таким образом, осуществлен ещё один проект в рамках развития нового предприятия.

Подразделение является неотъемлемой частью логистического комплекса. До его ввода в эксплуатацию отгрузки велись с аналогичной площадки комбайнового завода компании.

В Южноуральске Челябинской области начал работу завод по производству стеклянных изоляторов

Завод стеклянных изоляторов за семь месяцев открыло производственное объединение «Форэнерго».

Завод расширит выпуск продукции, в том числе для поставок за границу. Объём производства — не менее пяти миллионов штук изоляторов в год. Всего в Южноуральске будут выпускать 11 миллионов изделий. ПО «Форэнерго» закрывает 100% потребности российского рынка.

Общая сумма инвестиций в проект завода составила около 250 млн. рублей.

На «Танеко» запустили новый узел регенерации метилдиэтаноламина

На принадлежащем «Татнефти» НПЗ «Танеко» (Нижнекамск, Татарстан) запустили в эксплуатацию узел регенерации метилдиэтаноламина (МДЭА). МДЭА — это 40-процентный раствор, необходимый в цепочке получения серы.

Производительность установки составляет 4,2 млн тонн в год по насыщенному амину, из которого выделяется до 174 тыс. тонн в год сероводорода, направляемого на производство элементарной серы мощностью до 160 тыс. тонн в год.

Реализация проекта стала важным этапом подготовки ко вводу в эксплуатацию на «Танеко» в 2025 году гидрокрекинга-2, который увеличит выход светлых нефтепродуктов с 85% до 90% с сохранением глубины переработки 99,6%. Новая установка станет второй установкой на «Танеко» по регенерации МДЭА и увеличит общую мощность системы на 80%.

В КЧР открыта первая очередь фабрики по переработке шерсти

Первый этап проекта ООО «Камвольно-прядильной фабрики Каритекс» осуществлён в Карачаево-Черкесии: запущена производственная линия, способная производить 800 тонн акриловой пряжи в год, что привело к созданию 110 новых рабочих мест.

Общая стоимость производства составит свыше 2 млрд рублей. По окончании реализации проекта производственная мощность предприятия вырастит до 15 тысяч тонн переработанной шерсти в год, что позволит открыть порядка 628 новых рабочих мест.

Запуск комбината теплоизоляционных материалов прошел в воронежской ОЭЗ «Центр»

© fabricators.ru

На территории ОЭЗ промышленно-производственного типа «Центр» в Воронежской области прошла церемония открытия современного комбината теплоизоляционных материалов. Инвестором выступило ООО «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов».

Новый комбинат будет выпускать специальные полотна на основе базальтового волокна. После выхода на проектную мощность здесь смогут отгружать до 56 тысяч тонн минераловатных теплоизоляционных материалов ежегодно.

Новое предприятие удалось построить в достаточно короткие сроки. Общий объём инвестиций в реализацию данного проекта превысил 7 млрд. рублей.

Благодаря новому производству удалось создать около 100 рабочих мест.

«Татнефть» запустила завод гибких композитных труб в Татарстане

«Татнефть» ввела в эксплуатацию завод по производству гибких композитных труб в Елабуге в Татарстане. Новое производство на треть увеличит объём выпускаемой композитной продукции.

Применяемые на предприятии технологии позволят выпускать внешнюю оболочку для стеклопластиковых труб для жилищно-коммунального хозяйства.

Новое производство позволит создать 236 рабочих мест.

«Автотор» завершил монтаж оборудования первой очереди на новом заводе электронных систем управления

В режиме пусконаладки запущены линии: поверхностного монтажа печатных плат производительностью 260 000 компонентов в час с 3D контролем нанесения паяльной пасты; линия выводного монтажа, где применятся селективная и волновая пайка с использованием современного оборудования ведущих производителей, общая производительность — до 6 000 компонентов в час; линии сборки электронных устройств.

Завод будет производить электронные блоки управления для автомобилей. На первом этапе планируется наладить выпуск телематических систем, устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб, блоков управления электронной системой динамической стабилизации автомобиля, а также силовую электронику для электротранспорта.

Мощности нового завода позволяют выпускать до 1 миллиона изделий в год. На предприятии будет работать 96 человек.

Общие вложения в завод составят до 32 млрд рублей.

Начал работу первый завод по производству российских композитных ветролопастей.

26 декабря 2024 года в Ульяновске на базе АО «Русатом ветролопасти» (компания Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом») начал работу первый завод по производству российских композитных ветролопастей.

Запуск производства позволяет «Росатому» завершить формирование полной технологической цепочки по стеклопластикам от сырья до готовых изделий. Оно организовано для выпуска ветролопастей длиной 51 метр и весом 8,5 тонн, что стало возможным благодаря сочетанию российских композиционных материалов в соотношении 90% стекло- и 10% углекомпозитов. Применяемые технологии производства обеспечивают срок эксплуатации лопастей в 25 лет.

После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 450 ветролопастей ежегодно, что обеспечит комплектование до 150 ветроустановок в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 1,67 млрд рублей.

В Мытищах открыта первая в России автоматизированная линия по производству акустических систем

На территории мытищинского производства «Гагарин Урал Завод» в Московской области Компания «Урал» провела запуск своей автоматизированной линии.

Новая линия позволит выпускать до пяти миллионов акустических систем в год. Отмечается, что автоматизация производственного процесса должна обеспечить более высокое качество, снижая уровень брака до 0,1%, что является ключевым критерием для автопроизводителей. Так, в списке первых заказчиков стоят крупные российские автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ.

Во втором квартале 2025 года планируется установка второй роботизированной линии, которая увеличит количество выпускаемой продукции до 10 миллионов экземпляров в год, а к 2030 году — до 50 миллионов.

Итого за декабрь 2024 года открыты 14 новых производств:

— из них 5 крупных производства с общими инвестициями более 61,7 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 62 млрд рублей

— по 6 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Химическая промышленность — 4

— Машиностроение, металлообработка — 3

— Лёгкая промышленность — 3

— Производство стройматериалов — 1

— Электроника, электротехника, электрооборудование — 1

— Приборостроение — 1

— Другое — 1

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈