Импортозамещение. Январь 2025 года

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2151 проекта импортозамещения!

1. Компания ООО «ГК «Эквипмент технолоджи» локализовала производство аппаратов лазерной сварки и очистки Turbolase 3в1, 4в1 и 5в1 в России. Это обеспечивает высокое качество, сокращает сроки поставки и снижает стоимость для российских клиентов.

2.Начались серийные поставки уникального российского микроконтроллера.

Микроконтроллер с низким потреблением — одна из самых перспективных и революционных разработок НИИ электронной техники. Не секрет, что продукция, выпускаемая предприятиям, уже много десятилетий спешно применяется во многих отраслях как военной, так и гражданской промышленности.

3. Великолукский завод «Транснефтемаш» (Псковская область) в 2024 году начал производство новых отечественных горелочных устройств ТН-ГКМ мощностью от 1 до 3 МВт для работы в составе котельных.

В январе 2025 года предприятие анонсировало выпуск новой модели такого устройства мощностью 4 МВт — собран опытный образец, испытания и начало производства запланированы на первую половину года. Завод входит в состав российской нефтепроводной системы «Транснефть», обеспечивает её нужды и объектов других заказчиков.

4. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил производство ключевых узлов для БПЛА, не имеющих в России аналогов. В их числе навигационные модули, которые позволяют дрону «ориентироваться» не только по спутникам, но и по наземным базовым станциям мобильной связи. Это повышает точность позиционирования БПЛА в воздухе.

Новые навигационные модули имеют сложную иерархическую структуру и специальное отечественное программное обеспечение с высокой степенью защищенности. Оно позволяет получать максимально точные данные о позиции и состоянии беспилотного аппарата, в том числе — непосредственно в ходе выполнения полетных задач.

5. Ведущий вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в России выпустил мобильный зоологический станок для крупного рогатого скота. Выводимое на рынок уникальное оборудование изготовлено подразделением компании — машиностроительным заводом «Плотавское», расположенном в Белгороде. Предприятие в составе холдинга активно локализует производство оборудования для АПК внутри страны. Презентация состоялась на международной выставке технологий «АГРОС 2025 EXPO».

«Мираторг» создал систему производства, позволяющую самостоятельно обеспечить все этапы создания конечного продукта: от производства сырья и кормов для животных до мясопереработки и розничной продажи в торговых сетях, в том числе, в собственных супермаркетах и бургерных. Теперь система подразумевает и собственное производство технологического оборудования.

6. Собственную разработку — сопла с медным ядром выпускают Faberant 3D-принтеры. За счет необычного медного элемента в латунном сопле — детали, которая участвует в расплавлении пластика, удалось двукратно повысить производительности печати. Новые сопла назвали Faberant Copper Core. Они расплавляют в 2 раза больше пластика за то же время, чем обычные сопла при тех же габаритах и размерах. Это значит, что теперь тот же 3D-принтер сможет производить изделия в 2 раза быстрее!

Аналогичные разработки уже существуют — это сопла типа CHT, а также их китайские клоны с медными вставками. Стоит отметить, что китайские клоны печатают плохо, потому что текут сильнее, чем обычные сопла. Новосибирская же разработка не подтекает при печати.

7. НПО «Энергомодуль», выпустило первые силовые модули на кристаллах карбида кремния. По заверению разработчика кристаллов ГК «Элемент», модули не уступают импортным аналогам. Ожидается, что к 2030 г. будет выпущено до 100 тыс. модулей на основе карбиде кремния.

Сейчас на российском рынке представлены только иностранные аналоги силовых модулей (Cree, Infineon, Semikron, Hitachi).

8. На кемеровском «Азоте» задачу импортозамещения решили собственным производством высокотехнологичных изделий. Причём не только для химической отрасли. Мощности позволяют закрывать потребности предприятий и других отраслей.

Без шума и пыли. Производительность этого многофункционального обрабатывающего центра в полтора раза выше аналогов. Самая дорогая покупка при модернизации бывшего ремонтно-механического цеха. Несколько десятков миллионов рублей.

Рабочее колесо, которое сделали на этом оборудовании, это маленькая заготовка. На самом деле он работает в габаритах до 630 миллиметров.

Пятиосевой обрабатывающий центр заменяет сразу несколько токарно-фрезерных станков.

9. На автомобильном заводе компании собрана первая партия седельного тягача КАМАЗ-65955 в антисанкционном исполнении.

10. В АО «Катайский насосный завод» (КНЗ, Курганская область, актив РАТМ Холдинга) впервые изготовлены насосы для перекачки взрывчатых веществ. Ранее подобные изделия в России не производились. Новые насосы предназначены для одного из крупнейших предприятий ОПК, об этом рассказала пресс-служба РАТМ Холдинга.

11. НПО «ЦНИИТМАШ» наладило выпуск комплектующих изделий для вспомогательных узлов машинных залов АЭС.

Благодаря приобретению нового оборудования и переходу от опытного производства к серийному выпуску продукции локализация выросла с 40% до 95%.

Общие инвестиции московского «Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения» составили 278 млн рублей, из которых 222 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

12. После ухода ARAG с российского рынка предприятия столкнулись с проблемами поставок всасывающих фильтров, что привело к простоям техники.

Новый российский фильтр не просто заменяет иностранный аналог, но и превосходит его. Устранены ключевые недостатки оригинальной модели, а благодаря производству на отечественном заводе удалось минимизировать логистические риски и обеспечить стабильные поставки.

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