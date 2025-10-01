«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В сентябре открыто новых — 16, реконструировано — 5. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Санкт-Петербурге открыт новый детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп в возрасте до 7 лет. На базе садика работает и ясельная группа. Здание площадью более 5000 кв.м включает музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с изолятором, кабинеты логопеда и психолога, постирочную и помещения для кружков. Работает пищеблок полного технологического цикла. На территории оборудована детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием, а внутри функционирует круглогодичный бассейн-лягушатник.

В Москве открылся детский сад на 300 мест

Одноэтажное-трехэтажное здание детского сада располагается по адресу: улица Александры Монаховой, дом 87А (Новомосковский административный округ). Финансирование строительства осуществлялось за счёт внебюджетных источников. Площадь учреждения достигает около 5,7 тысяч квадратных метров.

Здесь предусмотрены необходимые помещения для полноценного воспитания и развития дошкольников: музыкальные и спортивные залы, медицинская зона, а также производственный пищевой блок. Детсад оборудован двенадцатью группами, каждая из которых включает раздевалку, игровую комнату, спальное помещение и буфет. Для удобства маломобильных лиц предусмотрена доступная среда внутри здания.

В Воронеже открылся новый корпус образовательного центра «Траектория»

В школе 60 современных учебных классов, много лабораторий, спортивные залы и площадки. Здесь созданы все условия для полноценного и гармоничного развития наших детей практически во всех направлениях. Здесь будут заниматься ребята с 3-го по 11-й класс, углубленно изучающие предметы технического и естественно-научного профилей.Для них в образовательном центре создан технопарк «Полигон будущего», Детское конструкторское бюро, научное общество учащихся, музеи, штаб школьного лесничества.

В подмосковной Щербинке открыли новую современную школу

Теперь учиться здесь смогут 1100 ребят — это на 400 мест больше, чем раньше. Новое просторное здание соединено с основным корпусом тёплым переходом, так что перемещаться между ними можно в любую погоду. Внутри создали всё для комфортной и интересной учебы. Помимо обычных классов, здесь появились современные лаборатории для исследований, специальные кабинеты для углублённого изучения предметов и большой спортивный зал. Для ребят организовали уютные зоны отдыха, где можно перевести дух между уроками. Важно, что в новой школе создали все условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Не забыли и о территории вокруг школы: её полностью благоустроили. Теперь здесь есть новые площадки для игр на свежем воздухе и спортивная зона, где можно проводить не только уроки физкультуры, но и различные мероприятия.

Детский сад на 350 мест открыт в Краснодаре

Новое дошкольное учреждение заработало в Прикубанском округе Краснодара. Детский сад на 350 мест построили на ул. им. Адмирала Макарова, 7 в развивающемся микрорайоне. В учреждении 18 групп, из них 2 — ясельные.

Для всестороннего развития детей организованы кружок по шахматам, класс изучения ПДД, арт-студия, экостанция, технопарк, блок экспериментирования и конструирования. В современном детском садике много интерактивного оборудования: различные консоли, столы-песочницы, умные логопедические зеркала, мультимедийные панели. Как и в любом муниципальном учреждении, в детсаду организована круглосуточная охрана, установлены видеокамеры, работает тревожная кнопка.

В Северобайкальске открыли новый детский сад «Подснежник»

В Северобайкальске состоялось торжественное открытие нового детского сада «Подснежник», построенного в рамках государственной программы «Развитие образования».

Детский сад рассчитан на 280 мест и стал важным объектом для развития города. Двухэтажное здание площадью 4,3 тыс. м² включает 14 современных групповых помещений, оборудованных новой мебелью, игровыми зонами и развивающими материалами. Для детей подготовлены спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, а также современный пищеблок. На территории размещены 14 игровых площадок общей площадью 450 м² с малыми архитектурными формами и зелёными насаждениями.

В Архангельске открыли первую в регионе школу инженерного профиля

В округе Майская Горка Архангельска состоялось долгожданное событие — открытие нового современного корпуса школы № 95. В День знаний его порог впервые переступили ученики, для которых подготовлены уникальные возможности для обучения и развития.

Школа стала первой в регионе с инженерным уклоном. Здесь ученики смогут углублённо изучать математику, физику, биологию, химию и робототехнику. Для этого оборудовано более 50 просторных кабинетов с современной мебелью и техникой, а также 8 лабораторных комплексов для естественно-научных дисциплин и 6 спецкомплексов для уроков химии.

Бурятский лицей-интернат № 1 открыл двери после масштабного обновления

На капитальный ремонт учебного заведения было направлено более 132 миллионов рублей. В День знаний Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1 встретил учеников в полностью обновленном здании. Масштабный капитальный ремонт проведен в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. Работы затронули все ключевые элементы здания: была полностью обновлена кровля, системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции.

Более тысячи учеников начали учебный год в новой школе под Махачкалой

В поселке Шамхале под Махачкалой открылась новая школа № 49 на 604 ученических места. Ее строительство стало долгожданным событием для густонаселенного района. Трехэтажное здание школы полностью укомплектовано современным оборудованием. Для учащихся оборудованы два спортивных зала, актовый зал, библиотека, столовая, а также музей боевой славы и этнический уголок. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами и всем необходимым для образовательного процесса. В новом учебном году за парты школы сядут более 1000 ребят, из них 130 — первоклассники. Для работы с учениками в школе созданы все условия, а педагогический коллектив укомплектован 54 специалистами

Четыре ямальские школы приняли детей после реконструкции

Четыре учебных заведения — в Лабытнанги, Новом Уренгое, Муравленко и Мужах открылись после масштабной реновации.

В Лабытнанги завершено обновление Старшей школы. После модернизации школа превратилась в современный образовательный центр с уникальными возможностями для старшеклассников. Здесь появились специализированные лаборатории по химии, физике и биологии с новейшим оборудованием, включая интерактивный анатомический стол Пирогова для будущих медиков. Особой гордостью стали профессиональные мастерские, где ученики смогут осваивать управление беспилотниками и проходить подготовку к экзаменам на водительские права.

В Муравленко школе № 5 завершена масштабная модернизация. Учеников ждут просторные классы с новейшим оборудованием, безопасная и комфортная среда для учебы и творчества. В этом году она распахнет свои двери для 930 ребят. Учебные помещения полностью преобразились — заменены все инженерные коммуникации, установлены энергоэффективные системы освещения и вентиляции, обновлена внутренняя отделка. Полностью заменили мебель и оборудование в классах. Особое внимание уделено начальной школе — здесь создана особая развивающая среда с эргономичной мебелью и современными учебными комплексами.

В средней школе № 1 Нового Уренгоя обновлены фасад, инженерные коммуникации, отремонтирован подвал, а также появились витражные окна. Отделка полов, стен, потолков выполнена в стиле «индустриальный лофт», а также полностью обновлена мебель. Осуществлено благоустройство территории — построены баскетбольно-волейбольная и футбольная площадки, дорожки заасфальтированы, уложен газон. Перед зданием школы установлены три флагштока. На период проведения реновации учеников перевели в Арктический лицей, уже с нового учебного года порядка 940 юных новоуренгойцев смогут вновь учиться в обновленной первой школе.

В Мужах открылась отремонтированная школа имени Героя Советского Союза Николая Архангельского. Во время капитального ремонта школы был применен новый подход к организации пространства. В учебных классах появились стеклянные витражи, а актовый и хореографический залы были модернизированы. В школе создали несколько зон для занятий и мероприятий: в начальной школе — «Орлята России», в старшей — «Движение первых» и патриотический холл. На фасаде здания разместили портрет Героя Советского Союза Николая Архангельского, чье имя носит школа.

В Челябинской области открылись четыре новые школы

Это две школы в Челябинске, одна в Магнитогорске и одна в поселке Увельском. Новые школы появляются и на месте устаревших. Кроме того, реализуется обширная программа капитальных ремонтов.

Три новые школы открылись в Югре

В новом учебном году первых югорских учеников приняли три новых учебных заведения: школа № 4 в Урае — В здании общей площадью более 24 тысяч квадратных метров 30 учебных классов, бассейн с подогревом, два спортивных зала, помещение для занятий танцами и актовый зал на 540 мест, издательский центр и центр детских инициатив, библиотека, музей, столовая и медицинский блок. На прилегающей территории оборудованы баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки, установлены уличные тренажёры. Школа оснащена системой контроля с удаленным доступом, выделены помещения для группы продленного дня.

школа в посёлке Белый Яр Сургутского района — особенностью школы стал мобильный технопарк, где дети будут изучать основы программирования, конструирования и 3D-моделирования, а также заниматься проектной деятельностью. В составе технопарка работает планетарий, в котором школьники смогут погрузиться в изучение космоса через просмотр научно-познавательных фильмов.

образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт Березовского района, где удалось реализовать интерактивные технологии и креативный дизайн — первоначально учреждение планировали сдать в 2016 году, но сроки неоднократно сдвигались, превращая объект в долгострой. Сейчас же все работы завершены, и школа приняла в своих стенах более 200 ребят. Здесь будут функционировать не только учебные классы, но и школа искусств. Оборудованы кабинеты по специальностям струнных инструментов, аккордеона, фортепиано, сольфеджио и изобразительных искусств.

В селе Косолапово Республики Марий Эл открылся после капремонта детский сад «Ромашка»

Ярким и долгожданным событием для жителей села Косолапово стало открытие после масштабного ремонта детского сада «Ромашка». Обновленное дошкольное учреждение вновь распахнуло свои двери для малышей.

Детский сад, построенный в 1989 году, давно нуждался в обновлении. Капитальный ремонт позволил полностью преобразить здание и создать современную, комфортную и безопасную среду для детей. В рамках работ были полностью заменены все коммуникации, установлены новые окна и система теплых полов.

Всего было построено школ и детских садов 21 —, среди них новых 16.

— школы — 16 ,из них новых- 11 (реконструировано- 5 )

— детских садов — 5, из них новых- 4, (реконструировано — 1)

— других образовательных учреждений — 0