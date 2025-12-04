Юбилейный для Ноябрьска год стал не только временем праздничных мероприятий, но и важным этапом созидательной работы. При подготовке юбилея запустили десятки новых социальных и инфраструктурных проектов, обновили дорожную сеть, улучшили качество городской среды. Эти преобразования станут символом динамичного развития города.

В этом году в рамках региональной программы «Мой двор» комплексно преобразились дворы в микрорайоне И-2. Микрорайон выбран не случайно, именно отсюда в 1980 году началось строительство первых капитальных пятиэтажек.

На придомовых территориях микрорайона установили три детских игровых комплекса и устроили три сквера, появились и многофункциональные спортивные площадки. В микрорайоне обновлено асфальтовое покрытие проездов и построены новые парковки и тротуары. Здесь 12 домов и их фасады теперь оформлены в единой цветовой гамме в соответствии с городским дизайн-кодом.

А это вовсе не реклама. Дело в том, что городской дизайн-код должны соблюдать и предприниматели. Вот и пришлось при реконструкции старого муниципального магазина адаптировать его фасад к цветовой гамме микрорайона.

В микрорайоне, да и по всей улице Ленина, заменили коммуникации и дорожное полотно, обустроили велодорожки и тротуары.

Перекрёсток улиц Ленина и Космонавтов имеет свою историю и в народе называется «Старый пятачок». «Старый пятачок» — это место, где в конце 1980‑х начиналась торговая жизнь города, зарождались первые рыночные отношения, где люди в непростые времена обменивались товарами и поддерживали друг друга. Это символ предпринимательской инициативы, находчивости и веры в лучшее будущее.

Именно здесь возникла первая стихийная торговля, позже торговцев переселили на территорию нового городского рынка, а на «старом пятачке» установили цветочные киоски. В нулевые годы тут провели реконструкцию и установили новые, современные на тот период, цветочные магазины. При реконструкции улицы все цветочные ряды были демонтированы, они больше не вписываются в новый городской стиль.

Фасады жилых домов и магазинов в окрестностях перед юбилеем тоже оформили в едином стиле, больше о зарождении капитализма в России здесь ничего не напоминает… Хотя, нет.

Новый арт-объект «Старый пятак» выглядит как монета номиналом в 5 копеек 1975 года выпуска — это дата основания Ноябрьска. Памятник станет одним из узнаваемых символов города и будет напоминать молодым жителям о его истории и ключевых этапах.

Примеров внедрения дизайн-кода в городскую среду становится всё больше, будь то кафе на ул. Изыскателей или старый магазин «Дюймовочка», где снесли стихийные пристройки и надстроили второй этаж, теперь это «А-центр».

Телепорт — в здании с фантастическим названием расположено Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ». Это одно из самых узнаваемых зданий в городе.

Осенью 1994 года на месте старого недостроя было принято решение возвести здание для телевизионного агентства «МИГ». В апреле 1996 года рабочие вбили первую сваю, строительство длилось 8 лет и в декабре 2004 года прошло торжественное открытие телецентра. 90-е годы погубили многие интересные проекты, но Ноябрьску повезло, это здание сразу стало визитной карточкой города!

В 2024 году в здании прошёл капитальный ремонт. Полностью поменяли кровлю, утеплили фасад здания, заменили входные группы и деревянные окна. Установили 60 светильников для архитектурной подсветки здания. Провели благоустройство территории с новой парковкой, озеленением и освещением.

Для передачи телерадиосигналов рядом с телепортом установили телевизионную башню, единственную в регионе. Её высота — 124 метра. В 2022 году на вышке появилась архитектурно-художественная подсветка.

Пожарная часть, ещё одно уникальное здание.

К юбилею здесь тоже смонтировали подсветку.

За последние годы в городе реконструировано больше 20 километров дорог. При ремонте дорог стараются не использовать простые и типовые решения и этот опыт тоже показателен для всего Ямала.

При ремонте применяют не только асфальт, но и плитку с брусчаткой, встречные полосы разделяют технологической полосой, живыми изгородями и цветами, мостят обочины и пешеходные переходы, а часть тротуаров отдают под современные велодорожки, которых в городе уже несколько десятков километров.

Тёплые остановки — обязательный атрибут современной улицы на Севере.

Производят такие остановки на одном из городских предприятий. Всего в Ноябрьске 54 тёплые остановки, из них 16 установили в текущем году.

Разнообразие цветов, покрытий, материалов и арт-объектов сразу преображает восприятие дорог, а у каждой улицы появляется своё «лицо».

Лоска улицам добавляет и общегородской дизайн-код, если всё сделано в едином стиле и гамме, то город воспринимается потрясающе.

Ноябрьск основан в 1975 году и начинался с района, который теперь по городскому генплану именуется Западным жилым районом. Его жилой фонд, до недавнего времени, был представлен ветхими балками, раздвижками, бочками и другим временным жильём, а кварталы носили аббревиатурные и неблагозвучные названия: АТБ-2, НДС, СМУ-10, ННГРП, НГДУ ХН, ХТПС, СУ-7, СУ-17, СУ-904 и др. Каждая новая организация, трест и строительно-монтажный поезд строили свой посёлок из времянок, отсюда и странные названия. К 1982 году, когда Ноябрьск получил статус города, его население уже насчитывало более 25000 человек и подавляющее число горожан проживали в этом районе. Население города росло настолько стремительно, что уже через 15 лет после основания достигло 90000 человек. Космическими темпами строилось и жильё, но всё равно не успевало за ростом населения.

В середине 90-х строительство резко свернулось, город остался с десятками посёлков-времянок и тысячами деревянных домов. В наследство от ударных комсомольских строек в Ноябрьске осталось больше миллиона квадратных метров деревянного жилья, которое начало стремительно ветшать и разрушаться. Аварийное жильё быстро стало настоящим бичом и проклятием города.

Сложно поверить, но сегодня проблема почти решена. Эти посёлки последнее крупное скопление деревянных домов, но и они стремительно исчезают.

У Администрации города на этот район большие планы. Хаотичную застройку посёлков разделили на 14 микрорайонов (от П-1 до П-14). Освобождающуюся территорию размежёвывают и отдают под коттеджную застройку. Новые дома здесь растут как грибы.

Новые коттеджи соседствуют с балками.

Новая и пока безымянная улица, ещё недавно здесь был центр посёлка СУ-904.

Посёлка больше нет, лишь руины магазина «Северянка» напоминают о романтичном прошлом.

Недавно в Ноябрьске завершилось голосование за новое название для безымянной улицы в границах микрорайонов П-11 — П-14, Горожане предлагали разные варианты, самым популярным оказался «Улица 50-летия Ноябрьска». Новое название в полной мере соответствует юбилейному году.

В этом районе никогда не было асфальтированных дорог и благоустройства, и появятся они не скоро. Близость природы, вот что подкупает ноябрян, пожелавших получить комфорт загородного дома в городской черте.

Действительно, район меняется настолько стремительно, что даже легендарную бочку удалось разыскать здесь с трудом. Возможно, что это один из последних экземпляров.

Юбилей, это отличный повод окунуться в прошлое города, почувствовать атмосферу первых десятилетий его существования. Для этого нужно отправиться в музей.

В ноябрьском музейном центре к юбилею открылась выставка «От палатки до города: 50 лет истории Ноябрьска». Она разделена на пять связанных с развитием муниципалитета разделов: «Вертолёт», «Палатка», «Бочка», «Деревяшка», «Капиталка».

Выставка «От палатки до города: 50 лет истории Ноябрьска» позволяет погрузиться в атмосферу первых лет освоения Севера: оказаться в палаточном лагере первопроходцев, услышать звуки тайги, пение птиц, треск костра, а также увидеть видеопроекцию движения мехколонны из п. Ульт-Ягун на место, где позже появится город.

На входе встречает настоящий артефакт — подлинная табличка со здания Ноябьского поселкового совета народных депутатов.

На выставке восстановлен интерьер легендарных бочек.

Следующий этап — «деревяшки». Сейчас «деревяшки» почти исчезли с улиц Ноябрьска, но они остаются важной частью исторического наследия города.

Основной упор был сделан на наполнении выставки интерактивными элементами. На некоторых локациях можно поднять телефонную трубку, познакомиться с пультом управления на вертолёте или, например, заглянуть в дверной глазок.

Сейчас уже трудно представить, в каких сложных условиях добыта первая нефть, построен первый дом, появились дороги на болотах. Выставка у кого-то вызывает ностальгию, а кто-то с любовью вспомнит годы своего детства и юности. Это уникальная возможность узнать больше о том, как из палатки вырос современный город.

Как и 50 лет назад город вновь представляет собой большую стройку.

Активное строительство позволило расселить почти один миллион квадратных метров жилья всего за десять лет, только за последнюю пятилетку в городе демонтировали больше 500 аварийных домов.

Аварийного жилья сейчас в городе осталось менее 100 тысяч квадратных метров и площадь строящегося жилья позволяет полностью закрыть этот вопрос уже в 2028 году.

Общий объем нового строящегося жилья достигает почти 90 тысяч квадратных метров. Помимо социального, в городе возводят и коммерческие дома площадью более 75 тысяч квадратных метров жилья — это 1 351 квартира.

А это микрорайон «М», здесь недавно построили шесть новых домов, ещё один на 96 квартир сдали в начале года. Здесь 400 квартир, в новые комфортные условия переедут больше 350 семей из аварийного фонда, остальные квартиры будут реализованы под различные жилищные программы.

Квартиры здесь одно-, двух- и трёхкомнатные с чистовой отделкой. Всего же в микрорайоне предусмотрено строительство 17 многоквартирных домов на 1 124 квартиры.

Все новостройки расположены на ул. Изыскателей, раньше она была практически полностью деревянной. Чтобы начать здесь строительство 17 новых домов были снесены 42 старые двухэтажки.

Огибая капитальные дома новая застройка движется в сторону проспекта Мира.

Череда новостроек простирается буквально до горизонта.

На улице Республики в микрорайоне «Г» уже сдано 2 дома по 56 квартир, а в 2026 году сдадут ещё два. Общая площадь четырёх домов составит около 22 тысяч квадратных метров, новоселье справят 248 семей.

На другом конце города два инвестора ведут комплексную застройку микрорайона «Б», он уже полностью зачищен от деревянных домов.

КРТ предполагает строительство здесь 7 новых домов в ЖК «Тихий» и «Таёжный». Администрация города, в качестве своей инвестиции в развитие района, ведёт реконструкцию детского сада «Золотой ключик».

Эти сосны во дворе ЖК «Дом Первый» выросли в глухой тайге, 50 лет назад сюда пришли люди и построили город. Прошло время, дома обветшали и были снесены, теперь вокруг них снова строится новый город…

В юбилейный год в Ноябрьске завершилось строительство ЖК «Изумруд», это знаковое событие, ведь его строительство длилось больше 20 лет.

В истории этого одиозного долгостроя менялось многое, были и обманутые дольщики и разные подрядчики, не осталось здесь и зелёного цвета. Фасад дома повторяет принципы городского дизайн-кода, хотя в «народе» дом по-прежнему именуют ЖК «Изумруд».

Продолжение следует…

