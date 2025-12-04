MAX
Ноябрьск — 50 (часть 2)

© admnoyabrsk.ru

Юбилейный для Ноябрьска год стал не только временем праздничных мероприятий, но и важным этапом созидательной работы. При подготовке юбилея запустили десятки новых социальных и инфраструктурных проектов, обновили дорожную сеть, улучшили качество городской среды. Эти преобразования станут символом динамичного развития города.

© admnoyabrsk.ru

В этом году в рамках региональной программы «Мой двор» комплексно преобразились дворы в микрорайоне И-2. Микрорайон выбран не случайно, именно отсюда в 1980 году началось строительство первых капитальных пятиэтажек.

Микрорайон "И-2" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

На придомовых территориях микрорайона установили три детских игровых комплекса и устроили три сквера, появились и многофункциональные спортивные площадки. В микрорайоне обновлено асфальтовое покрытие проездов и построены новые парковки и тротуары. Здесь 12 домов и их фасады теперь оформлены в единой цветовой гамме в соответствии с городским дизайн-кодом.

Микрорайон "И-2" (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Микрорайон "И-2" (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Микрорайон "И-2" (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Микрорайон "И-2" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

А это вовсе не реклама. Дело в том, что городской дизайн-код должны соблюдать и предприниматели. Вот и пришлось при реконструкции старого муниципального магазина адаптировать его фасад к цветовой гамме микрорайона.

Микрорайон "И-2" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

В микрорайоне, да и по всей улице Ленина, заменили коммуникации и дорожное полотно, обустроили велодорожки и тротуары.

Улица Ленина (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Перекрёсток улиц Ленина и Космонавтов имеет свою историю и в народе называется «Старый пятачок». «Старый пятачок» — это место, где в конце 1980‑х начиналась торговая жизнь города, зарождались первые рыночные отношения, где люди в непростые времена обменивались товарами и поддерживали друг друга. Это символ предпринимательской инициативы, находчивости и веры в лучшее будущее.

"Старый пятачок" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Именно здесь возникла первая стихийная торговля, позже торговцев переселили на территорию нового городского рынка, а на «старом пятачке» установили цветочные киоски. В нулевые годы тут провели реконструкцию и установили новые, современные на тот период, цветочные магазины. При реконструкции улицы все цветочные ряды были демонтированы, они больше не вписываются в новый городской стиль.

"Старый пятачок" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Фасады жилых домов и магазинов в окрестностях перед юбилеем тоже оформили в едином стиле, больше о зарождении капитализма в России здесь ничего не напоминает… Хотя, нет.

© admnoyabrsk.ru

Новый арт-объект «Старый пятак» выглядит как монета номиналом в 5 копеек 1975 года выпуска — это дата основания Ноябрьска. Памятник станет одним из узнаваемых символов города и будет напоминать молодым жителям о его истории и ключевых этапах.

© admnoyabrsk.ru

Примеров внедрения дизайн-кода в городскую среду становится всё больше, будь то кафе на ул. Изыскателей или старый магазин «Дюймовочка», где снесли стихийные пристройки и надстроили второй этаж, теперь это «А-центр».

Реконструированное кафе на ул.Изыскателей (фото автора) © admnoyabrsk.ru
"А-центр" (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Ноябрьск-50 (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Телепорт — в здании с фантастическим названием расположено Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ». Это одно из самых узнаваемых зданий в городе.

Телепорт (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Осенью 1994 года на месте старого недостроя было принято решение возвести здание для телевизионного агентства «МИГ». В апреле 1996 года рабочие вбили первую сваю, строительство длилось 8 лет и в декабре 2004 года прошло торжественное открытие телецентра. 90-е годы погубили многие интересные проекты, но Ноябрьску повезло, это здание сразу стало визитной карточкой города!

Телепорт (фото автора) © admnoyabrsk.ru

В 2024 году в здании прошёл капитальный ремонт. Полностью поменяли кровлю, утеплили фасад здания, заменили входные группы и деревянные окна. Установили 60 светильников для архитектурной подсветки здания. Провели благоустройство территории с новой парковкой, озеленением и освещением.

Телепорт (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Для передачи телерадиосигналов рядом с телепортом установили телевизионную башню, единственную в регионе. Её высота — 124 метра. В 2022 году на вышке появилась архитектурно-художественная подсветка.

© admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru

Пожарная часть, ещё одно уникальное здание.

© admnoyabrsk.ru

К юбилею здесь тоже смонтировали подсветку.

Пожарная часть (фото автора) © admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru

За последние годы в городе реконструировано больше 20 километров дорог. При ремонте дорог стараются не использовать простые и типовые решения и этот опыт тоже показателен для всего Ямала.

Ул.Ленина (фото автора) © admnoyabrsk.ru

При ремонте применяют не только асфальт, но и плитку с брусчаткой, встречные полосы разделяют технологической полосой, живыми изгородями и цветами, мостят обочины и пешеходные переходы, а часть тротуаров отдают под современные велодорожки, которых в городе уже несколько десятков километров.

Проспект Мира (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Проспект Мира (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Ул.Советская (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Тёплые остановки — обязательный атрибут современной улицы на Севере.

Ул.В.Цоя (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Остановка "Городская больница" (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Остановка "Ноябрьск-парк" (фото автора) © admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru

Производят такие остановки на одном из городских предприятий. Всего в Ноябрьске 54 тёплые остановки, из них 16 установили в текущем году.

Остановка "Сквер Опалённой Юности" (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Остановка "Кванториум" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Разнообразие цветов, покрытий, материалов и арт-объектов сразу преображает восприятие дорог, а у каждой улицы появляется своё «лицо».

Ул.Ленина (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Ул.В.Цоя (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Ул.Дзержинского (фото автора) © admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru
Ул.В.Высоцкого (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Ул.В.Цоя (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Ул.Ленина (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Ул.60 лет СССР (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Лоска улицам добавляет и общегородской дизайн-код, если всё сделано в едином стиле и гамме, то город воспринимается потрясающе.

Проспект Мира (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Ноябрьск основан в 1975 году и начинался с района, который теперь по городскому генплану именуется Западным жилым районом. Его жилой фонд, до недавнего времени, был представлен ветхими балками, раздвижками, бочками и другим временным жильём, а кварталы носили аббревиатурные и неблагозвучные названия: АТБ-2, НДС, СМУ-10, ННГРП, НГДУ ХН, ХТПС, СУ-7, СУ-17, СУ-904 и др. Каждая новая организация, трест и строительно-монтажный поезд строили свой посёлок из времянок, отсюда и странные названия. К 1982 году, когда Ноябрьск получил статус города, его население уже насчитывало более 25000 человек и подавляющее число горожан проживали в этом районе. Население города росло настолько стремительно, что уже через 15 лет после основания достигло 90000 человек. Космическими темпами строилось и жильё, но всё равно не успевало за ростом населения.

Посёлки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru

В середине 90-х строительство резко свернулось, город остался с десятками посёлков-времянок и тысячами деревянных домов. В наследство от ударных комсомольских строек в Ноябрьске осталось больше миллиона квадратных метров деревянного жилья, которое начало стремительно ветшать и разрушаться. Аварийное жильё быстро стало настоящим бичом и проклятием города.

Посёлки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Сложно поверить, но сегодня проблема почти решена. Эти посёлки последнее крупное скопление деревянных домов, но и они стремительно исчезают.

Западный жилой район (фото автора) © admnoyabrsk.ru

У Администрации города на этот район большие планы. Хаотичную застройку посёлков разделили на 14 микрорайонов (от П-1 до П-14). Освобождающуюся территорию размежёвывают и отдают под коттеджную застройку. Новые дома здесь растут как грибы.

Западный жилой район (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Новые коттеджи соседствуют с балками.

Западный жилой район (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Новая и пока безымянная улица, ещё недавно здесь был центр посёлка СУ-904.

Посёлок СУ-904 (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Посёлка больше нет, лишь руины магазина «Северянка» напоминают о романтичном прошлом.

Посёлок СУ-904 (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Недавно в Ноябрьске завершилось голосование за новое название для безымянной улицы в границах микрорайонов П-11 — П-14, Горожане предлагали разные варианты, самым популярным оказался «Улица 50-летия Ноябрьска». Новое название в полной мере соответствует юбилейному году.

Улица 50-летия Ноябрьска © admnoyabrsk.ru
Западный жилой район (фото автора) © admnoyabrsk.ru

В этом районе никогда не было асфальтированных дорог и благоустройства, и появятся они не скоро. Близость природы, вот что подкупает ноябрян, пожелавших получить комфорт загородного дома в городской черте.

Западный жилой район (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Действительно, район меняется настолько стремительно, что даже легендарную бочку удалось разыскать здесь с трудом. Возможно, что это один из последних экземпляров.

Западный жилой район (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Юбилей, это отличный повод окунуться в прошлое города, почувствовать атмосферу первых десятилетий его существования. Для этого нужно отправиться в музей.

Музейный центр (фото автора) © admnoyabrsk.ru

В ноябрьском музейном центре к юбилею открылась выставка «От палатки до города: 50 лет истории Ноябрьска». Она разделена на пять связанных с развитием муниципалитета разделов: «Вертолёт», «Палатка», «Бочка», «Деревяшка», «Капиталка».

"От палатки до города" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Выставка «От палатки до города: 50 лет истории Ноябрьска» позволяет погрузиться в атмосферу первых лет освоения Севера: оказаться в палаточном лагере первопроходцев, услышать звуки тайги, пение птиц, треск костра, а также увидеть видеопроекцию движения мехколонны из п. Ульт-Ягун на место, где позже появится город.

"От палатки до города" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

На входе встречает настоящий артефакт — подлинная табличка со здания Ноябьского поселкового совета народных депутатов.

"От палатки до города" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

На выставке восстановлен интерьер легендарных бочек.

"От палатки до города": бочка (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Следующий этап — «деревяшки». Сейчас «деревяшки» почти исчезли с улиц Ноябрьска, но они остаются важной частью исторического наследия города.

"От палатки до города": деревяшка (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Основной упор был сделан на наполнении выставки интерактивными элементами. На некоторых локациях можно поднять телефонную трубку, познакомиться с пультом управления на вертолёте или, например, заглянуть в дверной глазок.

"От палатки до города": деревяшка (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Сейчас уже трудно представить, в каких сложных условиях добыта первая нефть, построен первый дом, появились дороги на болотах. Выставка у кого-то вызывает ностальгию, а кто-то с любовью вспомнит годы своего детства и юности. Это уникальная возможность узнать больше о том, как из палатки вырос современный город.

"От палатки до города": капиталка (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Как и 50 лет назад город вновь представляет собой большую стройку.

Застройка ул.Шевченко (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Застройка ул.Шевченко (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Активное строительство позволило расселить почти один миллион квадратных метров жилья всего за десять лет, только за последнюю пятилетку в городе демонтировали больше 500 аварийных домов.

Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Аварийного жилья сейчас в городе осталось менее 100 тысяч квадратных метров и площадь строящегося жилья позволяет полностью закрыть этот вопрос уже в 2028 году.

Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Общий объем нового строящегося жилья достигает почти 90 тысяч квадратных метров. Помимо социального, в городе возводят и коммерческие дома площадью более 75 тысяч квадратных метров жилья — это 1 351 квартира.

Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru
Новостройки Ноябрьска (фото автора) © admnoyabrsk.ru

А это микрорайон «М», здесь недавно построили шесть новых домов, ещё один на 96 квартир сдали в начале года. Здесь 400 квартир, в новые комфортные условия переедут больше 350 семей из аварийного фонда, остальные квартиры будут реализованы под различные жилищные программы.

© admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru

Квартиры здесь одно-, двух- и трёхкомнатные с чистовой отделкой. Всего же в микрорайоне предусмотрено строительство 17 многоквартирных домов на 1 124 квартиры.

© admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru

Все новостройки расположены на ул. Изыскателей, раньше она была практически полностью деревянной. Чтобы начать здесь строительство 17 новых домов были снесены 42 старые двухэтажки.

Застройка ул.Изыскателей (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Огибая капитальные дома новая застройка движется в сторону проспекта Мира.

Застройка ул.Изыскателей (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Череда новостроек простирается буквально до горизонта.

Застройка ул.Изыскателей (фото автора) © admnoyabrsk.ru

На улице Республики в микрорайоне «Г» уже сдано 2 дома по 56 квартир, а в 2026 году сдадут ещё два. Общая площадь четырёх домов составит около 22 тысяч квадратных метров, новоселье справят 248 семей.

© admnoyabrsk.ru
© admnoyabrsk.ru

На другом конце города два инвестора ведут комплексную застройку микрорайона «Б», он уже полностью зачищен от деревянных домов.

Дизайн-макет микрорайона "Б" в Ноябрьске © admnoyabrsk.ru
Дизайн-макет микрорайона "Б" в Ноябрьске © admnoyabrsk.ru

КРТ предполагает строительство здесь 7 новых домов в ЖК «Тихий» и «Таёжный». Администрация города, в качестве своей инвестиции в развитие района, ведёт реконструкцию детского сада «Золотой ключик».

Реконструкция д/с "Золотой ключик" (фото автора) © admnoyabrsk.ru
ЖК "Дом Первый" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Эти сосны во дворе ЖК «Дом Первый» выросли в глухой тайге, 50 лет назад сюда пришли люди и построили город. Прошло время, дома обветшали и были снесены, теперь вокруг них снова строится новый город…

© admnoyabrsk.ru

В юбилейный год в Ноябрьске завершилось строительство ЖК «Изумруд», это знаковое событие, ведь его строительство длилось больше 20 лет.

ЖК "Изумруд" (фото автора) © admnoyabrsk.ru

В истории этого одиозного долгостроя менялось многое, были и обманутые дольщики и разные подрядчики, не осталось здесь и зелёного цвета. Фасад дома повторяет принципы городского дизайн-кода, хотя в «народе» дом по-прежнему именуют ЖК «Изумруд».

© admnoyabrsk.ru

Продолжение следует…

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

