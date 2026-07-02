1 день назад

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Согласно публикциям «Сделано у нас» во втором квартеле 2026 года в стране открыты 8 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущены 4 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 13,3 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 14 млрд рублей.

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 2

— птицеводство — 1

— хранение и переработка зерна — 2

— молочные комплексы — 2

— тепличные комплексы — 1

В Смоленской области открылся завод по производству кофе

7 апреля в Смоленской области начал работу новый завод по производству кофе компании «Лалибела Кофе». Инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей.

После выхода на полную мощность завод сможет производить до 18 тысяч тонн натурального и семи тысяч тонн растворимого кофе ежегодно.

Ключевым отличием нового производства стала многоступенчатая система очистки зеленого зерна.

На Чикской птицефабрике под Новосибирском запущена линия сортировки и упаковки яиц

9 апреля на АО «Птицефабрика Чикская» в Новосибирской области запущена автоматическая линия сортировки и упаковки яиц.

В модернизацию вложено около 250 миллионов рублей кредитных и собственных средств Чикской птицефабрики.

Автоматизированная линия сортировки яиц имеет пропускную способность 120 тысяч яиц в час, или дневной сбор 1 млн яиц за 8-часовую смену, с одновременной упаковкой яиц в лотки из различного материала.

В Татарстане введен в эксплуатацию новый зерновой терминал на 100 тыс. т

В Татарстане запущен в эксплуатацию высокоскоростной элеваторный комплекс «Бугульма-Зернопродукт», построенный ГК «Август».

Объём частных инвестиций в проект составил 5,2 млрд рублей.

Новый терминал мощностью единовременного хранения до 100 тыс. тонн и годовой пропускной способностью 450 тыс. тонн призван сыграть существенную роль в обеспечении потребностей республики в современных площадях для хранения и отгрузки зерна.

Новый зерновой терминал оснащен современным технологическим оборудованием и обеспечивает полный цикл операций — от приемки и подработки зерна до его хранения и отгрузки.

Комплекс в Бугульме стал вторым зерновым терминалом «Августа» в Татарстане.

В Касимовском округе Рязанской области завершено строительство молочной фермы

В селе Дмитриево Касимовского округа завершили второй этап строительства молочно-товарной фермы на 2000 голов.

Новый объект — это комплекс зданий и сооружений, предназначенный для выпуска высококачественного молока.

Общие инвестиции в проект ранее оценивались в 2,1 млрд рублей.

Ферма разделена на несколько зон. В производственной расположены коровники, доильно-молочный блок, телятники, родильно-сухостойное отделение и «деревня для телят». Кормовая зона (хранилища для сена и соломы) отвечает за полноценный рацион животных. А

Экологическая зона предназначена для утилизации навоза. Здесь оборудованы лагуны и площадка для компостирования.

Завод по переработке риса открылся в Дагестане

Новый рисоперерабатывающий завод запущен 26 мая в селе Карабаглы Тарумовского района Дагестана. Он способен выпускать до 40 тонн готовой крупы за смену.

Инвестором создания завода выступило ООО «Кавказ». Комплекс состоит из завода, зерноочистительной линии, вместительного элеватора и складских помещений.

На пензенском молокозаводе открыли новый цех

В новом цехе будут выпускаться молоко, молочные коктейли, бифилайф, кефир, ряженка, а также ультрафильтрационный творог в герметичной упаковке (50 и 100 г).

Цех укомплектован передовой техникой: пастеризаторами, стерилизаторами молока, а также специализированными емкостями для ферментации и создания ультрафильтрационного творога.

Запуск нового оборудования позволяет существенно увеличить объемы выпуска и расширить линейку детского питания. После выхода на проектную мощность объем производства творога для детского питания вырастет в пять раз — с 4,6 до 23 тонн в сутки, а совокупный объем молока, коктейлей и кисломолочной продукции для детей увеличится с 16 до 46 тонн в сутки. Таким образом, предприятие сможет ежедневно обеспечивать качественной молочной продукцией до 490 тысяч детей.

Заработала первая в Челябинской области роботизированная ферма

На южноуральском предприятии «Хлебинка» запущена первая очередь роботизированного комплекса на 700 голов.

Сейчас на комплексе 226 голов дойного стада, обслуживаемых четырьмя роботами. Средний надой — 29 литров на корову, а «рекордсменки» выдают по 52 литра. В сутки предприятие получает 6 тонн молока.

Первые тонны молока получены уже в начале мая, в планах предприятия строительство второй очереди на 350 голов КРС.

В проект уже вложено 600 млн рублей.

«Эко-культура» запустила последнюю очередь тепличного комплекса в Воронежской области

Комплекс предназначен для выращивания помидоров, огурцов и листовых салатов.

Мощность последней очереди составила 12 га, общая площадь теплиц достигла 53 га.

Объём инвестиций в новых теплиц составил 3,5 млрд рублей, общие вложения в проект достигли 22 млрд. рублей.

Всего создано 200 рабочих мест.

Первая очередь заработала осенью 2025 года. В теплицах уже произведено 35 тыс. тонн продукции.

Тепличный комплекс оснащен передовыми технологиями, включая: