Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2469 проектов импортозамещения!

1. Концерн «Калашников» разработал и производит единственный в стране токарный автомат продольного точения с ЧПУ — IZH Caliber 20. Станок предназначен для высокоточной обработки деталей малого диаметра, широко применяется в приборостроении, медицинской технике, авиации и других отраслях.

Автомат оснащён современной системой числового программного управления, позволяет выполнять сложные операции точения, сверления, фрезерования и нарезания резьбы на одной установке заготовки. По своим характеристикам IZH Caliber 20 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по ряду параметров превосходит их, обеспечивая российским предприятиям независимость от импорта в сегменте прецизионной обработки, отмечают в Концерне.

2. СИБУРподтвердил эффективность металлоценового катализатора собственной разработки — ключевого компонента для производства премиальных марок полиэтилена. Рецептуру и технологию создали в научно-исследовательском центре «СИБУР Инновации» совместно с Институтом нефтехимического синтеза РАН.

В рамках проекта наработана опытно-промышленная партия катализатора объёмом 750 кг. Образцы прошли лабораторные испытания, подтвердив соответствие ключевым параметрам, включая гранулометрический и элементный состав. По эффективности и качеству катализатор не уступает референсным аналогам. Следующий этап — испытания на промышленных мощностях «Казаньоргсинтеза».

Металлоценовый полиэтилен, который производят с использованием таких катализаторов, отличается улучшенными прочностными, оптическими и барьерными характеристиками. Он широко применяется в гибкой упаковке, плёнках и высокотехнологичных изделиях.

3. Компания К2 Нейротех (входит в К2Тех)создала отечественную облачную платформу для разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта в условиях промышленных нагрузок.

Подведомственные предприятия ФГАУ «ЦИТ» получили возможность развертывать ИИ-сервисы для промышленных нагрузок по модели AIaaS без капитальных вложений в собственную инфраструктуру, сохраняя при этом полный контроль над данными. Основой реализованного решения стала ML-платформа KageCore от российского вендора AIDA tech, входящая в единый реестр отечественного ПО.

По заявлению разработчиков, новая платформа позволит закрыть основные потребности исследовательских команд, так как они могут начинать работу сразу после авторизации в личном кабинете, не тратя недели на развертывание и настройку необходимого программного обеспечения.

Архитектура платформы поддерживает одновременную работу более 500 виртуальных машин и контейнеров с гарантированным уровнем доступности свыше 99%. Система функционирует в изолированном сегменте сети, что полностью соответствует требованиям по защите информации, обеспечивая технологическую независимость.

4. Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех начал серийно производить новую модификацию отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4K. Изделия созданы специалистами ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэл») для эксплуатации в сложных условиях. У них широкий спектр применения — от промышленной автоматизации и систем безопасности до сельского хозяйства.

«Например, дроны для сельского хозяйства должны выполнять мониторинг даже при сильном ветре, несмотря на вибрацию. В пыли, в условиях повышенной влажности, во время дождя или искусственного полива, при резких перепадах температур. Ко всем этим испытаниям наши новые матрицы „приучены“ еще на стадии разработки. Они сохраняют работоспособность и дают четкую картинку даже тогда, когда обычные коммерческие камеры начинают „шуметь“ или вовсе выходят из строя», — сказали в ЦНИИ «Электрон».

5. АО «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») продолжает развивать контрольно-измерительную базу производства. На предприятие поступили два современных интерферометра российской разработки. Приборы предназначены для бесконтактного контроля формы оптических поверхностей и будут задействованы на участке кристаллов оптического производства.

Новое оборудование позволит получать оперативные данные о состоянии поверхности детали после каждого ключевого этапа обработки. На участке кристаллов это особенно важно, так как качество поверхности напрямую зависит от стабильности технологического процесса.

6. «КАМАЗ» и «Сегежа Групп» договорились об испытаниях в Карелии новой линейки импортозамещённой лесозаготовительной техники «Лесник-2».

Разрабатываемая экосистема закрывает полную технологическую цепочку: от заготовки до вывозки леса и вспомогательных операций. В отличие от предыдущей версии — «Лесник-1», которая была построена с применением импортных комплектующих, серия «Лесник-2» будет состоять из отечественных санкционно устойчивых узлов.

Модернизированные харвестер КАМАЗ-1010, форвардер КАМАЗ-1012 и сортиментовоз с гидроманипулятором на шасси КАМАЗ-65955 отправят на лесные участки уже в ближайшее время. Техника пройдёт проверку на «сегежском полигоне» филиала лесных ресурсов «Сегежского ЦБК» (входит в «Сегежу Групп») — в суровых ландшафтных и климатических условиях российского Севера. Сотрудники лесопромышленного холдинга детально изучат, насколько конструкторам и инженерам удалось учесть их замечания: предыдущую версию, «Лесник-1», тестировали там же, начиная с 2024 года.

7. На заводе «Пензадизельмаш» (ПДМ, входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») успешно завершены испытания и получено Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (РМРС) на новую линейку турбокомпрессоров ТК45. Это значимое достижение подтверждает соответствие продукции ПДМ высочайшим стандартам качества и надежности для применения на морских судах.Разработка линейки турбокомпрессоров ТК45 реализована в рамках проекта развития завода при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Новые агрегаты специально разработаны для установки на самые современные в настоящее время дизельные двигатели Коломенского завода (также входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») на базе Д500 мощностью до 7,3 МВт, которые применяются как в судостроения, так и в АЭС.

По своим техническим параметрам пензенская продукция способна полноценно заменить импортные аналоги, в частности, швейцарские турбокомпрессоры, которые ранее закупались.

8. На конференции ЦИПР-2026 «Ростелеком» представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) «Аврора». Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной «Авророй ТВ».

Прототипы смарт-телевизоров произведены компанией «Электра» и оснащены отечественной системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM). На устройствах предустановлена версия операционной системы «Аврора ТВ» от российского разработчика «Открытая мобильная платформа». Компания «Рестрим Медиа» занимается дизайном и адаптацией ОС для использования в смарт-ТВ. В решение внедрены ИИ-инструменты на базе дата-инфраструктуры и «Нейрошлюза» от «Ростелекома», а также голосовой ассистент с рекомендательной системой от отечественного разработчика Enbisys.

9. МегаФон совместно с российским производителем телеком-оборудования YADRO (входит в ИКС Холдинг) ввели в коммерческую эксплуатацию первую отечественную базовую станцию в мегаполисе. Решение работает в историческом центре Нижнего Новгорода и даёт жителям и туристам доступ к быстрому мобильному интернету и надёжной голосовой связи. Презентация работы оборудования прошла в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 18 мая.

10. «Татнефть» завершила первый этап комплексного проекта по созданию производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) на базе нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО», включающий старт выпуска параксилола, являющегося ключевым сырьем для терефталевой кислоты (ТФК).

…реализация всей цепочки «параксилол — терефталевая кислота — ПЭТФ» позволит существенно укрепить позиции российской продукции на внутреннем рынке: доля отечественного ПЭТФ может вырасти до 93%, синтетических волокон — до 95%, а текстильных нитей — до 72%. ТФК в рамках проекта должна полностью заместить импорт на российском рынке.

11. Впервые в России: ВСМПО-АВИСМА изготовила стальную штамповку для дизельных двигателей большой мощности

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Корпорация ВСМПО-АВИСМА провела торжественную ковку первой в России крупногабаритной стальной штампованной заготовки коленчатого вала для дизельных двигателей большой мощности серии Д49 (тепловозы, суда, энергетические установки). Событие состоялось 19 мая на производственной площадке в Верхней Салде в присутствии представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Свердловской области и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Проект реализован при поддержке Минпромторга РФ и крупнейшего производителя железнодорожного транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения в России в рамках программы импортозамещения и укреплению технологического суверенитета.

До сегодняшнего дня крупногабаритные стальные заготовки коленвалов для мощнейших российских дизелей закупались исключительно за рубежом. Теперь эта технология полностью локализована — причём на оборудовании, аналоги которому есть лишь у единичных предприятий мира. Ключевой элемент производства — вертикальный гидравлический пресс усилием 75 тысяч тонн, который позволяет создавать детали длиной до 6 метров с точностью перемещения траверсы 0,1 мм — преимущество, открывающее Корпорации доступ к новым рынкам и масштабным заказам.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин: — Благодаря кооперации крупнейших российских предприятий атомной, металлургической и машиностроительной отраслей удалось решить один из наиболее чувствительных вопросов импортозависимости отечественного двигателестроения. Впервые в России осуществлён выпуск крупногабаритной штампованной заготовки для коленчатых валов дизельных двигателей большой мощности. Минпромторгом России совместно с Государственным научным центром «ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина» сформирована уникальная технологическая цепочка промышленной кооперации, объединившая компетенции науки, металлургии и машиностроения.

Внедрение современной технологии — значимый шаг в развитии отечественного двигателестроения, гарантирующий независимость страны от зарубежных поставок аналогичных изделий и укрепление технологического суверенитета России. Изготовленные заготовки будут переданы на предприятия заказчикам для входного контроля и последующей механической обработки.

12. На завершившемся 13 мая 2026 года специализированном Форуме «Прибориум» российская компания «Элрон» (Новосибирск) представила свои разработки и серийные продукты. Не обошлось и без премьеры — показана новая версия одноплатного компьютера «Элтай ЭсСи» (Eltay SC) на свежем отечественном процессоре К1892ВМ21Я «Гиперком-У», внесенном в реестр Минпромторга РФ в марте.

Особо стоит отметить, что все свои микрокомпьютеры «Элрон» делает в России, часть из них — на собственном производстве в Новосибирске. Также приятно видеть, что продукция предприятия стала выглядеть стильно: одноплатники получили разработанную собственными дизайнерами фирменную упаковку.

13. В Тольятти запустили серийное производство автомобильных генераторов на 700 тысяч штук в год

Компания «НПК Автоприбор Искра» (входит в группу «Автоприбор») открыла в Тольятти производство генераторов для Lada Vesta, Largus и Granta. Новые линии рассчитаны на 700 тысяч изделий в год. Инвестиции составили 763 млн рублей, из которых большую часть — 567 млн рублей под 3% годовых — предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты». Это 1200-й проект, открытый при участии ФРП.

Раньше часть генераторов на конвейер АвтоВАЗа поставляли иностранные компании.

14. АО «Туполев» совместно с АО «ОКБ «Кристалл» завершило разработку и испытания озонового конвертера для самолёта Ту-214. Изделие полностью российское, по массе вдвое легче иностранного аналога и полностью взаимозаменяемо с ним.

Конвертер очищает воздух, поступающий в кабину пилотов и пассажирский салон, от озона. На высотах более 10 километров концентрация этого токсичного газа резко возрастает. Испытания проводились в северных широтах, где содержание озона в воздухе максимально. Замеры подтвердили: изделие надёжно защищает людей на всех высотах, рассказали в Ростехе.

15. Холдинг «Вертолеты России» начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650 В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (обе компании входят в Госкорпорацию Ростех). Легкая многоцелевая винтокрылая машина выполнила рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой.

16. Научно-производственное предприятие «Эталон» (входит в «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех) импортозаместило универсальный прецизионный измеритель В7-99. Прибор для метрологии полностью перешел на российские компоненты и призван заменить ушедшие с рынка западные аналоги. Устройство предназначено для высокоточного контроля сигналов датчиков температуры в поверочных лабораториях предприятий критически важных отраслей — от нефтегаза и химии до энергетики и ЖКХ.

Измеритель выполнен в виде настольного переносного прибора с ЖК-индикатором, клавиатурой и разъемами для подключения кабелей. Это узкоспециализированное устройство, предназначенное для метрологического обеспечения датчиков температуры.

Его главная особенность — измерение сверхмалых напряжений в диапазоне ±300 мВ. Именно такой сигнал выдают термопары (от −250 до +2500°С) и термометры сопротивления. В отличие от обычных приборов, которые фиксируют помехи и дают погрешность, В7-99 благодаря термостатированному преобразователю обеспечивает чистый сигнал. Это позволяет калибровать датчики с высокой точностью.

17. Пермский разработчик «АКВИС Лаб» представил очередное обновление своего флагманского продукта — графического редактора AliveColors («Живые цвета»). Обновление подчёркивает курс на технологическую независимость: отечественный софт не уступает зарубежным аналогам и предлагает уникальные решения для дизайнеров и фотографов.

Ключевое нововведениеверсии 11.2 — функция «Заливка с учётом содержимого» на базе искусственного интеллекта. Она позволяет быстро и точно удалять объекты с фотографий и автоматически заполнять освободившееся пространство, сохраняя целостность изображения. Технология значительно ускоряет процесс ретуши и делает его интуитивно понятным даже для начинающих пользователей.

18. В Московской области заработала новая площадка «АФС-Технологии» (группа компаний «ХимРар»). Предприятие будет выпускать в том числе инновационные препараты. Продуктовая линейка компании уже насчитывает около 50 импортозамещающих лекарств — в области онкологии, аутоиммунных, инфекционных и орфанных заболеваний.

«ХимРар» обеспечивает полный цикл: от компьютерного моделирования и синтеза новых молекул до выпуска готовых лекарственных форм. Задействованы химические и аналитические лаборатории, одна из крупнейших в мире коммерческих коллекций химических соединений для фармацевтики и современные производственные мощности. Такой же подход реализован и на новой площадке.