Строительство завода по выпуску полипропилена ДГП-2 на «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске выполнено на 89%. На площадке завершают основные строительно-монтажные работы, проект перешел в активную фазу пусконаладки. Запуск производства намечен на 2027 год. Пусконаладочные работы уже охватывают более 20% технологических установок, одновременно идет поэтапная передача оборудования эксплуатационному персоналу.

Важным этапом реализации проекта стали испытания технологических режимов ДГП-2 в Центре пилотирования технологий СИБУРа. Здесь впервые в России были смоделированы сценарии запуска и работы будущей установки — от первичного пуска до перехода между марками — без задействования промышленного оборудования. Это поможет сократить сроки выхода на проектную мощность, обеспечить стабильное качество продукции и заранее подготовить персонал. Центр пилотирования технологий — уникальный научно-технологический комплекс, объединяющий 12 технологий получения базовых полимеров — то есть почти все существующие в мире. Его инфраструктура дает возможность заранее отрабатывать пусковые сценарии и технологические режимы — то, что ранее было возможно только непосредственно при запуске промышленного производства.

Для комплекса создают дополнительную инфраструктуру. В ее состав входит азотно-кислородное производство, необходимое для стабильной работы будущего производства. На объекте использованы решения ведущих российских производителей и современные инженерные технологии, которые позволяют обеспечить высокую чистоту азота и сделать установку на 80% более энергоэффективной.

Кроме того, расширены мощности Центральной газофракционирующей установки «ЗапСибНефтехима». Новая ректификационная колонна отечественного производства позволит увеличить глубину переработки ШФЛУ и даст ДГП-2 дополнительный объем сырья. Особое внимание уделяется логистике — ключевые операции здесь будут полностью автоматизированы — от фасовки и складирования до отгрузки готовой продукции. Это позволит ускорить обработку продукции, повысить эффективность работы и надежность поставок потребителям.

В проекте предусмотрены решения, направленные на повышение экологической эффективности. Так, новые мощности оборотного водоснабжения интегрируются в действующую на «ЗапСибНефтехиме» систему, которая позволяет многократно использовать воду в производственном цикле. Такой подход способствует снижению потребления природных ресурсов и соответствует современным стандартам экологической безопасности. Уже сейчас благодаря этой системе предприятие экономит более 8 млн кубометров воды в год.

Ознакомиться с ходом реализации проекта ДГП-2 можно в статьях:

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