Этим летом в Приангарье уже произошло несколько значимых событий: Иркутский алюминиевый завод запустил новую систему газоочистки, а Мамаканская ГЭС объявила о завершении первого этапа перевооружения, региональные предприятия переходят на отечественное программное обеспечение и инвестируют в своё развитие сотни миллионов рублей, и это только часть позитивных событий последних недель.

На ИркАЗе запустили новую «сухую» газоочистку.

5 июня на Иркутском алюминиевом заводе торжественно открыли и ввели в эксплуатацию шестую новейшую и самую современную газоочистную установку с эффективностью улавливания газов 98-99%. Это знаковое событие прошло в День защиты окружающей среды, а ИркАЗ стал первым заводом в стране, который полностью перешёл на современные российские «сухие» газоочистные установки. Мероприятие завершило крупный этап природоохранных инвестиций компании, направленный на снижение воздействия на атмосферный воздух. Ввод новой СГОУ № 41 — реальный пример выполнения компанией взятых обязательств. Для региона важно, что такие проекты реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Современные технологии очистки напрямую влияют на качество жизни людей в Шелехове.

СГОУ № 41 построена с применением наилучших доступных технологий. Ожидаемая эффективность улавливания вредных веществ (фторидов, смолистых веществ, пыли) составит не менее 98-99%. Установка оснащена современной системой автоматического контроля и соответствует всем требованиям экологического законодательства РФ.На сегодняшний день на ИркАЗе установлено 6 современных газоочисток. Газоочистные установки являются собственной разработкой специалистов АО «СибВАМИ», которая входит в структуру РУСАЛа.

На ИркАЗе запустили первый в России кран-манипулятор для алюминиевой отрасли.

На Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) внедрили кран-манипулятор для алюминиевой отрасли. Такая установка впервые изготовлена в России. Работать современный кран будет в электролизном производстве. Оборудование полностью спроектировала и изготовила отечественная компания «ИСО» («Инжиниринг. Строительство. Обслуживание»).

Проект показал, что отечественные предприятия способны обеспечивать технологическую независимость и решать сложные инженерные задачи без опоры на импортные поставки. Новое оборудование заменяет ручной труд и самостоятельно выполняет все технологические операции без помощи подкранового рабочего — замену анодных блоков, очистку электролита от корки и пены, а также укрытие глиноземом анодного массива.

Мамаканская ГЭС увеличивает генерацию для северо-восточных районов Иркутской области.

Мамаканская гидроэлектростанция (МГЭС) завершила первый этап проекта технического перевооружения — новый гидроагрегат выведен на проектную мощность 28 МВт. Обновление оборудования позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. Модернизация Мамаканской ГЭС — это знаковое событие для северо-востока Иркутской области. Увеличение мощности нового гидроагрегата до 28 МВт и последующее обновление оставшихся трёх агрегатов даст порядка 30% прироста в энергосистему, напрямую укрепляя энергобезопасность Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов.

В результате реализации первого этапа технического перевооружения МГЭС увеличила установленную мощность гидроагрегата на 30% относительно прежней установки. Новые гидротурбина и гидрогенератор изготовлены российскими машиностроительными заводами «Тяжмаш» и «Электротяжмаш-Привод». Мамаканская ГЭС обеспечивает северо-восток Иркутской области электроэнергией уже более 60 лет, и ее обновление — важный шаг как для бизнеса, так и для жителей региона. К 2030 году общая мощность ГЭС будет доведена до 112 МВт.

Братская машиностроительная компания ООО «Тимокс» инвестировала в производство более 200 млн рублей.

Недавно компания «Тимокс» признана победителем регионального этапа престижного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в очередной раз подтвердив репутацию флагмана промышленности с безупречным качеством выпускаемой продукции.

Ежемесячный объем выпускаемой продукции составляет порядка 1500 наименований. Среди прочего ООО «Тимокс» поставляет на российский рынок вакуум-разливочные ковши, литейные машины, редукторы различного назначения, грузоподъемные механизмы различной мощности, технологическую оснастку, запасные части для ремонта промышленного оборудования.

Коллектив специалистов из более 300 человек, арсенал порядка 550 единиц кузнечно-прессового, металлорежущего оборудования, установки плазменной резки, оборудование для термической обработки деталей, позволяют ООО «Тимокс» проводить сложные технологические операции. Станки с ЧПУ позволяют безупречно изготавливать сложные изделия по чертежам заказчика, либо предлагая собственные варианты по разработанной конструкторской документации. За последние три года в рамках программы перевооружения производства компания вложила в приобретение нового оборудования более 200 млн рублей, среди приобреьённых в 2026 году станок лазерной резки и закалочный комплекс.

За тридцать лет коллектив ООО «Тимокс» выпустил продукции производственно-технического назначения на общую сумму более 20 млрд рублей с географией поставок от Комсомольск-на-Амуре до Волгограда.

Иркутская гостиница «Форест» первой в Сибири перешла на отечественную систему «Цифровой отель».

Облачную систему «Цифровой отель» внедрил «Ростелеком» в иркутской гостинице «Форест», автоматизировав все ключевые процессы размещения гостей. Это первый проект подобного масштаба в Сибирском федеральном округе, реализованный на базе российского программного обеспечения.

Ранее управление номерным фондом гостиницы «Форест» требовало использования нескольких приложений: с запуском «Цифрового отеля» все операции осуществляются в общем интерфейсе. Теперь в едином рабочем окне персонал заселяет гостя, формирует отчёты, а также кодирует электронные ключи доступа к номерному фонду. Для администрации открылись широкие возможности аналитики по многим параметрам — от финансов и источников трафика до скорости уборки комнат. Это позволило более точно заниматься планированием размещения и изучать предпочтения гостей.

Отдельным преимуществом продукта стала мобильная экосистема для линейного персонала. Задания для горничных, электриков, сантехников поступают напрямую в приложение, а статус готовности номера обновляется в реальном времени.

Иркутская теплоэнергетика переходит на «умные» технологии.

Весной в Иркутске завершился отопительный сезон. За 244 дня, а именно столько в среднем работали батареи в домах иркутян, ТЭЦ Приангарья израсходовали свыше 10 млн тонн угля. Установленные в ходе модернизации современные электрофильтры позволили предотвратить выброс 900 тонн вредных веществ в атмосферу. А для жителей предместья Рабочее благодаря построенному «Тепловому лучу » это была первая зима без коптящих старых котельных — с небом без дымки и чистым воздухом.

Особое внимание при подведении итогов отопительного сезона было уделено объектам, введённым в эксплуатацию по программе «Большой коммунальной стройки» и построенного в её рамках «Теплового луча» в Иркутске. Перекачивающая станция «Лисиха-2» один из них. При её строительстве использовались передовые инженерные решения, задействованы высокопрочные стали с усиленным антикоррозионным покрытием для трубопроводов, современные полимерные композиты. Главное преимущество «Лисихи-2» — автоматизация. «Умная» станция в режиме реального времени контролирует тысячи параметров: от давления в трубопроводах до вибрации насосов. Это позволяет предугадать и предотвращать возможные неполадки.

НПС «Лисиха-2» за один час от Ново-Иркутской ТЭЦ может поставлять потребителям порядка 9 тыс. тонн воды. Здесь установлено 13 единиц насосного оборудования: сетевые насосы на подающем и обратном трубопроводах, насосы на линии смешения. Объект первой категории надёжности питают два кабеля, что исключает отключение электричества на станции при любых ситуациях. Кроме того, насосная станция работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. При строительстве станции не применялось импортное оборудование и даже программное обеспечение разработано в России.

Теплоэнергетики показали, насколько сегодня легко и просто, в прямом смысле по одному клику, перевести все оборудование из зимнего режима в летний. На глазах журналистов начальник районных тепловых сетей № 2 Ново-Иркутской ТЭЦ по сотовому телефону получил разрешение от оператора Главного щита управления Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ остановить работу насосного оборудования. Пара кликов и на сенсорном экране видно, как по цепочке происходит автоматическое закрытие напорных задвижек. Раньше всё было гораздо сложнее. Работники руками закрывали все задвижки, отчитывались о параметрах оператору. Теперь трудозатрат гораздо меньше. Главное — максимально сокращены риски по возможным ошибкам. Автоматика их просто не допустит,

Корпорация развития Иркутской области поддержала модернизацию братского завода безалкогольных напитков.

Корпорация развития Иркутской области в рамках инвестиционного проекта «Модернизация производства безалкогольных напитков» предоставила льготный заем компании «Натуральные напитки» из Братска в размере 30 млн рублей. Средства направят на приобретение современного оборудования и переоснащение завода под новые технологические линии. Благодаря этому производитель сможет выпускать больше продукции и дальше улучшать свою линейку напитков.Предприятие «Натуральные напитки» является единственным в Сибири изготовителем компотов и морсов методом варки. Технология горячей фасовки, которую использует компания, позволяет сохранить естественный вкус и полезные свойства напитков в течение всего срока хранения.

У «Натуральных напитков» широкая сеть дистрибьюторов по всей России, которая постоянно расширяется. Продукцию поставляют в крупные сетевые ретейлеры, также компания работает с партнерами из стран СНГ и дальнего зарубежья.Поддержка таких предприятий играет важную роль в модернизации экономики региона, укреплении продовольственной безопасности и импортозамещении. — Модернизация позволит братскому заводу не только нарастить объемы, но и выйти на новые рынки с продукцией, которая уже сегодня востребована по всей России и за рубежом.

Льготный заём в девять миллионов рублей получит машиностроительное предприятие ООО «ИнКомПро-Байкал».

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку ООО «ИнКомПро-Байкал» на получение льготного займа по программе «Проекты развития региона». Средства компания направит на модернизацию производства для выпуска новой продукции — валов для золотодобывающего и горно-обогатительного оборудования.Сумма льготного займа составит девять миллионов рублей при общем бюджете проекта в 18,2 миллиона. Срок финансирования — 60 месяцев. В качестве обеспечения предусмотрены банковская гарантия, а также поручительство компании-партнёра ООО «Сибикон».

Привлечённые средства предприятие направит на приобретение нового производственного оборудования — токарного станка производства Рязанского завода станочного оборудования. Реализация проекта позволит наладить выпуск валов в сборе и валов ротора для дробилок, мельниц, конвейеров и концентраторов. Они применяются для измельчения и транспортировки руды. Основными потребителями продукции станут золотодобывающие и горнодобывающие предприятия.

ООО «ИнКомПро-Байкал» работает в сфере механической обработки металлов уже 11 лет. Предприятие специализируется на изготовлении сложных металлических изделий и комплектующих, включая валы различной сложности, зубчатые колёса, корпусные детали и элементы гидравлического оборудования. По расчетам компании, в период с четвёртого квартала 2026 года по первый квартал 2031 года предприятие планирует выпустить 125 валов в сборе и 18 валов ротора.

Усольский завод стал новым участником федерального проекта «Производительность труда».

Производитель пластмассовых плит, труб и профилей из Усолья-Сибирского стал 111-м предприятием Иркутской области, присоединившимся к федеральному проекту «Производительность труда».

ООО «ТН-Ангара» работает в Усолье-Сибирском и входит в число производственных площадок, формирующих новую промышленную экономику Усолья-Сибирского. Предприятие является резидентом территории опережающего развития «Усолье-Сибирское» и входит в структуру корпорации «Технониколь» — одного из крупнейших международных производителей строительных материалов. В 2023 году компания объявила о запуске производства теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола, используемых при строительстве жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов. С момента основания предприятие активно наращивает производственные мощности и кадровый потенциал. Если в 2023 году на заводе работало 11 человек, то через два года численность персонала увеличилась до 42 сотрудников.

Для Иркутской области участие «ТН-Ангара» в федпроекте имеет особое значение. Предприятие представляет новое поколение производств, созданных на территории Усолья-Сибирского после запуска программы развития города и привлечения инвесторов на площадку ТОР. Развитие таких предприятий способствует созданию высокопроизводительных рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и укреплению промышленного потенциала региона.

Иркутская компания впервые вошла в федеральную программу «доращивания».

Иркутская компания «Сервис ТехноПром», специализирующаяся на разработке и производстве оборудования для горнодобывающей отрасли, стала первым предприятием региона, вошедшим в федеральную программу «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций.

Программа реализуется Центром поддержки инжиниринга и инноваций. Её задача — помочь технологическим компаниям пройти путь от опытного образца до серийного производства продукции, востребованной крупнейшими российскими заказчиками. Размер грантов составляет от 25 до 250 миллионов рублей. Участие в программе открывает перед компанией «Сервис ТехноПром» возможности для масштабирования производства и ускоренного вывода на рынок новых разработок. В качестве индустриального партнёра проекта выступает золотодобывающая компания «Полюс».

Проект компании «Сервис ТехноПром» предусматривает развитие производства трёх видов оборудования для предприятий горнодобывающего комплекса: модернизированного концентратора, модуля интенсивного цианирования производительностью 10 тысяч тонн и высокочастотного грохота. Средства гранта предприятие планирует направить на модернизацию производственной базы, приобретение современного оборудования, изготовление технологической оснастки, разработку новых производственных процессов и внедрение систем контроля качества.

Включение компании «Сервис ТехноПром» в эту программу — важное событие для региона. Это подтверждает высокий уровень компетенций машиностроителей и востребованность их разработок. Сегодня особенно важно создавать условия, при которых местные предприятия могут не только создавать собственные технологии, но и выводить их на уровень крупных российских заказчиков. Для области это возможность привлечь федеральную поддержку, перспектива создать новые рабочие места и увеличить налоговую базу. Такие проекты напрямую способствуют достижению технологического суверенитета России и повышению конкурентоспособности отечественной промышленности.

В Иркутской области установлен рекорд России по бурению самой длинной горизонтальной скважины.

Самую длинную горизонтальную скважину в России пробурили в Иркутской области. Её протяженность — 4100 метров. Это является новым рекордом России для наземного бурения. Скважина расположена в Усть-Кутском районе, который является опорной территорией региона, на Большетирском участке недр. Работу провели специалисты компании ООО «ИНК-Сервис». Реализация проекта заняла 90 суток.

По международной классификации сложности бурения объекту присвоена оценка 7,1 балла. Он классифицируется как объект со сверхбольшим отходом от вертикали с коэффициентом отношения длины ствола к вертикали 4,3. Это соответствует уровню самых высокотехнологичных проектов мирового класса. В ИНК отмечают, что предыдущий рекорд по протяженности горизонтальной секции, пробуренной без использования роторно-управляемых систем и растворов на углеводородной основе, составлял 3680 метров. Он был установлен полгода назад.

Освоение технологий сверхдлинного горизонтального бурения позволяет ИНК повысить продуктивность скважин, коэффициент извлечения запасов и оптимизировать капитальные затраты за счет сокращения числа кустовых площадок. Собственное производство смазывающей буровой добавки не только уменьшает коэффициент трения — один из критичных показателей при бурении длинных горизонтальных стволов, но и исключает использование растворов на углеводородной основе.

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