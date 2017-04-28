Авиационно-сервисный центр «Технодинамики» получил сертификат EASA

Авиационно-сервисный центр «Авиационное оборудование» (входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех) получил сертификат Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Данный базовый сертификат позволяет выполнять техническое обслуживание на компонентах с их последующей установкой на самолеты европейской регистрации, либо регистрации других государств, расположенных вне Евросоюза, но признающих требования EASA в отношении поддержания летной годности.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выдало АСЦ сертификат организации по техническому обслуживанию и ремонту компонентов EASA.145.0792. Данный сертификат позволит компании выполнять обслуживание компонентов воздушных судов, зарегистрированных за рубежом. Сервисы будут оказываться на базе Центра ТОиР АСЦ, расположенного вблизи аэропорта Внуково. Центр полностью оборудован, сертифицирован и соответствует требованиям к производственным процедурам, предъявляемым авиационными властями ЕС, что подтвердил аудит представителя EASA, проведенный в январе 2017 года.

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