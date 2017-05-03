Выпуск двигателей ВК-2500 из российских комплектующих вырос в шесть раз

В 2016 г. на российском предприятии «Климов» (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК) собрано 60 турбовальных двигателей ВК-2500, в производстве которых использовали российские комплектующие, сообщает корпорация «Ростех» (владеет ОДК). По ее данным, это в шесть раз больше, чем в 2015 г., когда «Климов» выпустил установочную партию из 10 двигателей.

ОДК наращивает производство ВК-2500 из российских комплектующих в попытке уйти от использования украинских компонентов. В «Ростехе» пояснили, что в прошлом году «Климов» полностью обеспечил потребности российских военных заказчиков. В корпорации утверждают, что машинокомплекты с Украины все еще используются для выпуска двигателей для гражданских вертолетов и ВС, производимых на экспорт.

В 2017 г. ОДК рассчитывает собрать из российских комплектующих 130 двигателей ВК-2500, а к 2019 г. — достичь 100%-го удовлетворения потребностей заказчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора корпорации Александра Артюхова.

ВК-2500 — модификация турбовального двигателя ТВ3-117. Его российское производство стартовало в 2012 г. Локализовать выпуск ВК-2500 решили из-за того, что силовая установка используется на военных вертолетах Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52. Также этот двигатель устанавливается на Ми-8/17, Ка-27/29/31 и Ка-32.