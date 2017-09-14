Обзор перспективных медицинских объектов в процессе строительства

Ход строительства перинатального центра в Норильске

В настоящий момент готовность перинатального центра по выполненным строительно-монтажным работам составляет 62%. Завершается обустройство монолитного каркаса здания, конструкций ограждения и оконных проёмов, чтобы с началом холодов приступить к инженерным и отделочным работам внутри корпуса. Медицинское оборудование будет доставлено в учреждение к декабрю. Сейчас на объекте работают 300 специалистов.

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В Центре будут проводить детальное обследование организма пациента, с учетом полученного ранее направления терапевта. Новое учреждение объединит все разрозненные сегодня медицинские службы. В его структуру войдут диабетологический центр, региональный центр профпатологии, центр реабилитации слуха, травматологическая поликлиника, кардиологический диспансер и диагностические отделения. Прием будут вести доктора более 30 специальностей. Центр оснастят самой современной медицинской аппаратурой — магнитно-резонансным томографом, спиральным компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим, ультразвуковым и лабораторным оборудованием.

Общая стоимость Диагностического центра составляет почти 547 млн. рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. На строительно-монтажные работы планируется направить почти 323 млн. рублей, на приобретение медицинского оборудования — более 224 млн. рублей. Завершить строительство Центра планируется в конце 2018 года.

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Диспансер будет включать в себя поликлинику, дневной стационар, приемное, хирургическое, онкологинекологическое, химиотерапевтическое отделения, а также отделения радиологии, анестезиологии и реанимации, операционный блок.

При лечебном учреждении также будут функционировать вспомогательные лечебно-диагностические подразделения — клинико-диагностическая, цитологическая и патологоанатомическая лаборатории, отделения рентгено и- эндоскопической диагностики, отделения ультразвуковой диагностики и радиационной безопасности, кабинет функциональной диагностики и тансфузиологический кабинет, центральное стерилизационное отделение.

Перинатальный центр в Якутске

Пост был сделан с содействием блогеров Human RS и Максим Николаев!