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Фотофакты

Обзор перспективных медицинских объектов в процессе строительства

Ход строительства перинатального центра в Норильске

В настоящий момент готовность перинатального центра по выполненным строительно-монтажным работам составляет 62%. Завершается обустройство монолитного каркаса здания, конструкций ограждения и оконных проёмов, чтобы с началом холодов приступить к инженерным и отделочным работам внутри корпуса. Медицинское оборудование будет доставлено в учреждение к декабрю. Сейчас на объекте работают 300 специалистов.

В Майкопе заложили капсулу в основание будущего здания Диагностического центра

В Центре будут проводить детальное обследование организма пациента, с учетом полученного ранее направления терапевта. Новое учреждение объединит все разрозненные сегодня медицинские службы. В его структуру войдут диабетологический центр, региональный центр профпатологии, центр реабилитации слуха, травматологическая поликлиника, кардиологический диспансер и диагностические отделения. Прием будут вести доктора более 30 специальностей. Центр оснастят самой современной медицинской аппаратурой — магнитно-резонансным томографом, спиральным компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим, ультразвуковым и лабораторным оборудованием.

Общая стоимость Диагностического центра составляет почти 547 млн. рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. На строительно-монтажные работы планируется направить почти 323 млн. рублей, на приобретение медицинского оборудования — более 224 млн. рублей. Завершить строительство Центра планируется в конце 2018 года.

Строящийся в Туве терапевтический корпус начнут оснащать оборудованием

Долгострой

В Карачаево-Черкесии идет строительство онкологического центра

Диспансер будет включать в себя поликлинику, дневной стационар, приемное, хирургическое, онкологинекологическое, химиотерапевтическое отделения, а также отделения радиологии, анестезиологии и реанимации, операционный блок.

При лечебном учреждении также будут функционировать вспомогательные лечебно-диагностические подразделения — клинико-диагностическая, цитологическая и патологоанатомическая лаборатории, отделения рентгено и- эндоскопической диагностики, отделения ультразвуковой диагностики и радиационной безопасности, кабинет функциональной диагностики и тансфузиологический кабинет, центральное стерилизационное отделение.

Перинатальный центр в Якутске

Пост был сделан с содействием блогеров Human RS и Максим Николаев!

https://www.rosminzdrav.ru/

строительство
  • Нет аватара termometrix
    14.09.1701:32:46

    Перинатальки в Архангельске,Петрозаводске и Пскове

    Отредактировано: termometrix~01:34 14.09.17
    #953784
  • Petr Serov Petr Serov
    14.09.1703:06:15

    Просто супер!!!

    а то завели моду у богатых — в Майами рожать…

    #953791
    • Нет аватара KJA
      14.09.1707:32:52

      Там и продолжат, что вы о них беспокоитесь то?

      #953818
    • Нет аватара mik88
      14.09.1712:40:29

      в Майами рожать…

      Если рожаешь в Майами, то ребенок может претендовать на гражданство США. Так, что это не мода, это такие «патриоты» в нашей «элите»

      #953927
      • Нет аватара termometrix
        14.09.1716:52:59

        Например дети партиийных членов «Яблоко»,они живут и конечно благоговеют Запада,ненавидят Россию…

        Русофобия за русский счет.

        #953986
        • 95_Region 95_Region
          14.09.1719:41:48

          Дети Лаврва где живут? Дочь Пескова где живет?

          #954061
          • Нет аватара termometrix
            14.09.1722:16:18

            Позор.

            #954146
            • 95_Region 95_Region
              15.09.1710:19:51

              Что позорного?

              #954286
              • Нет аватара termometrix
                15.09.1716:44:43

                Позорно,то что дети политиков живут за бугор.

                Отредактировано: termometrix~16:44 15.09.17
                #954418
          • Нет аватара flankern
            15.09.1717:35:27

            А где живут дети Лаврова? Только с аргументами. А то сам Лавров помнится говорил, что в России у него дочь. И внуки у него родились не так давно.

            #954432
  • Nelton Nelton
    14.09.1708:51:28

    А как дела у нового корпуса Морозовской больницы в Мск?

    бахвалились в этом году открыть…

    #953838
    • Nelton Nelton
      14.09.1713:37:40

      сам спросил — сам ответил    

       https://stroi.mos.ru/news...-nitsy-sobianin?from=push 

      Хорошая новость для маленьких москвичей и их родителей: закончено строительство нового корпуса Морозовской детской больницы, сообщил мэр Москвы.

      «Это одна из самых лучших в мире многопрофильных детских клиник. Здесь можно лечить практически все болезни. Строительство закончено. Идет наладка оборудования. Так что я надеюсь, в ближайшее время корпус будет запущен и примет первых пациентов», — сказал [политик], передает АГН «Москва».

      Площадь семиэтажного здания с двумя подземными этажами — 71,2 тыс. кв. м. Корпус возвели в 4-м Добрынинском пер., вл. 1/9 в центре столицы, на месте снесенного аварийного здания. Он рассчитан на 500 коек.

      Здесь будут созданы отделения отоларингологии, экстренной и гнойной хирургии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, плановой хирургии и урологии, онкологии и гематологии, офтальмологии и микрохирургии глаза, трансплантации костного мозга, кардиоревматологии и пульмонологии, нейрохирургии и нейроонкологии.

      Кроме того, появятся два операционных блока, отделение реанимации и анестезиологии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

      В лечебном корпусе расположены два конференц-зала на 100 и 280 мест, детская игровая площадка, буфет и столовые.

      Подробнее: stroi.mos.ru/news/zaviershieno-stroitiel-stvo-novogho-korpusa-morozovskoi-bol-nitsy-sobianin?from=cl[/QUOTE]

      #953944
      • Нет аватара termometrix
        14.09.1716:29:39

        Подождем открытия,вроде бы обещали в сентябре    

        Взгляд изнутри больницы

        Отредактировано: termometrix~18:00 14.09.17
        #953971
        • Нет аватара tumanova
          14.09.1719:56:59

          Подождем открытия,вроде бы обещали в сентябре

          Сегодняшнее посещение нового корпуса Собяниным,на мой взгляд, можно приравнять к открытию. По крайней мере, во время его визита об официальном открытии ничего не было сказано. Может быть это оно и было?

          А первых пациентов планируется принять в октябре.

          #954068
  • Нет аватара RF
    14.09.1713:05:51

    У нас в г. Волжском давно строят крупный уронефрологический центр. В последнее время внешне похорошел, видимо, к финишу идут. Скорее бы. Будет принимать пациентов со всего Юга России.

    #953940
    • Нет аватара termometrix
      14.09.1716:34:54

      Да,крупный центр

      Федеральный центр трансплантации почки и диализа г. Волжском Волгоградской области

      #953974
  • Максим Николаев Максим Николаев
    14.09.1714:57:43

    • [ссылки отключены]

    В Якутском перинатальном центре устанавливают медицинское оборудование. Ввод здания намечен на октябрь, а первые пациентки поступят в начале декабря.

    Отредактировано: Максим Николаев~14:57 14.09.17
    #953955
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