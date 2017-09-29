Принцип частичного электродвижения перенесли на малотоннажные катера.

Группа компаний «Морская техника» разработала технический проект силовой установки с частичным электродвижением для катеров водоизмещением от 60 до 140 тонн. Идея заключается в дооснащении главного дизеля гребными электродвигателями, валогенератором и аккумулятором, что позволит катеру передвигаться со скоростью до 6 узлов практически бесшумно.

Фото: Дизель-электрический рабочий катер ST23WIM-E

«Такое решение снизит расходы на топливо и техническое обслуживание, увеличит срок службы двигателя и оборудования, уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу, а также минимизирует уровень шума и вибрации», — рассказал FlotProm руководитель конструкторского отдела «Морской техники» Александр Попов. Он отметил, что применение электродвигателя на скоростях до 6 узлов обусловлено тем, что 60% эксплуатационного времени катер либо находится в режиме ожидания, либо маневрирует на скоростях 6-7 узлов.

Подробности: vk.com/wall-124699880_5324