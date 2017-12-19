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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В столице появился первый детский технопарк равных возможностей

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В Москве открылся первый детский технопарк равных возможностей для школьников. Его создали на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). В технопарке есть вся необходимая инфраструктура для ребят с физическими ограничениями. При этом их преподаватели будут проходить специальную подготовку для работы с учениками.

Создание детских технопарков направлено на улучшение качества подготовки специалистов и повышение престижа технических профессий. Это касается всей молодежи школьного возраста, включая детей с ограниченными возможностями. Технопарк РГСУ первый из восьми уже действующих центров, предоставляющий инклюзивное образование.

Обучающие программы детского технопарка РГСУ поделили на шесть направлений:

— промышленный дизайн. Дети научатся создавать компьютерные модели с помощью специальных программ, примут участие в конструировании изделий с использованием новых информационных технологий, освоят работу на 3D-принтерах;

— информационные технологии. Командный проект предполагает работу, как с тестовыми, так и с реальными объектами IT-инфраструктуры;

— виртуальная и дополненная реальность. Школьники будут обучаться в AR/VR-лаборатории. Потом свои знания они смогут применить в любой индустрии — от создания игр до моделирования станции замкнутого цикла на Марсе;

— робототехника. Команды будут осваивать передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, получат практические навыки их применения;

— нейротехнологии. Школьники получат теоретические знания и практические навыки в этой развивающейся области науки;

— цех высокотехнологичного оборудования. Ученики объединятся в команды аналитиков, познакомятся с законодательством в сфере IT, узнают об ответственности по части информационной безопасности. Команды изучат операционные системы, сети и программное обеспечение для выявления их уязвимости и предотвращения незаконного проникновения и использования.

В ближайшие недели в Москве откроют еще четыре детских технопарка. А всего в городе их будет 12. На занятиях и в образовательных проектах на этих площадках смогут ежегодно участвовать более 35 тысяч школьников. Пробные уроки будут бесплатными.

Подробнее обо всех детских технопарках и платных обучающих программах в них можно узнать на сайте imoscow.mos.ru/. Информация о технопарке РГСУ — на официальном сайте technopark.rgsu.net/about/.

https://www.msk.kp.ru/daily/26771/3805257/

технопарк.инновации, Москва
  • Нет аватара GenOfDrag
    19.12.1722:31:05

    Сразу видно, что девушка в очках работает, ага.

    #988509
  • Нет аватара Инженер2015
    19.12.1722:31:15

       

    #988510
  • Нет аватара Piton
    20.12.1712:14:09

    Интересно, а в этих парках существует отечественное оборудование? Судя по положению дел в «взрослой» сфере оборудования и электроники — нет… Беда с этим.

    Может хоть это поколение что-то создаст

    #988738
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      20.12.1712:47:33

      Я не знаю ни одного схемотехника (что в прочем не означает что их нет), который в детстве ходил бы в радиокружок.

      И ни один из моих знакомых ребят, которые ходили в оный — не стал схемотехником.

      Я к тому что все эти технопарки стоит рассматривать исключительно и только как общеразвивающий досуг. На профориентацию они не влияют никак.

      На профориентацию в 95% случаев влияют родители, которые смотрят вокруг и видят — какие профессии высокооплачиваемы, а какие нет.

      Чтобы сегодняшние дети стали инженерами, нужно не детские технопарки строить (ну то есть их тоже конечно нужно создавать, просто держа в голове что это хорошая годная альтернатива Яге на лавочке, а не некий «инженерный задел») а создавать условия для развития высокотехнологичных предприятий, в которые они могли бы пойти работать. Те дети, которым сейчас 14+ уже в этом контексте потеряны. Они поголовно будут финансистами, программистами web-приложений и приложений для телефонов, чиновниками и силовиками.

      Они же смотрят на папу авиаконструктора например, с зарплатой 70к в Москве и смотрят на папиного друга, который работает «менеджером среднего звена» в банке и зарабатывает 250к + бонусы. И делают выводы.

      Отредактировано: Антон Смоленский~13:00 20.12.17
      #988763
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