В столице появился первый детский технопарк равных возможностей

В Москве открылся первый детский технопарк равных возможностей для школьников. Его создали на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). В технопарке есть вся необходимая инфраструктура для ребят с физическими ограничениями. При этом их преподаватели будут проходить специальную подготовку для работы с учениками.

Создание детских технопарков направлено на улучшение качества подготовки специалистов и повышение престижа технических профессий. Это касается всей молодежи школьного возраста, включая детей с ограниченными возможностями. Технопарк РГСУ первый из восьми уже действующих центров, предоставляющий инклюзивное образование.

Обучающие программы детского технопарка РГСУ поделили на шесть направлений:

— промышленный дизайн. Дети научатся создавать компьютерные модели с помощью специальных программ, примут участие в конструировании изделий с использованием новых информационных технологий, освоят работу на 3D-принтерах;

— информационные технологии. Командный проект предполагает работу, как с тестовыми, так и с реальными объектами IT-инфраструктуры;

— виртуальная и дополненная реальность. Школьники будут обучаться в AR/VR-лаборатории. Потом свои знания они смогут применить в любой индустрии — от создания игр до моделирования станции замкнутого цикла на Марсе;

— робототехника. Команды будут осваивать передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, получат практические навыки их применения;

— нейротехнологии. Школьники получат теоретические знания и практические навыки в этой развивающейся области науки;

— цех высокотехнологичного оборудования. Ученики объединятся в команды аналитиков, познакомятся с законодательством в сфере IT, узнают об ответственности по части информационной безопасности. Команды изучат операционные системы, сети и программное обеспечение для выявления их уязвимости и предотвращения незаконного проникновения и использования.

В ближайшие недели в Москве откроют еще четыре детских технопарка. А всего в городе их будет 12. На занятиях и в образовательных проектах на этих площадках смогут ежегодно участвовать более 35 тысяч школьников. Пробные уроки будут бесплатными.

Подробнее обо всех детских технопарках и платных обучающих программах в них можно узнать на сайте imoscow.mos.ru/ . Информация о технопарке РГСУ — на официальном сайте technopark.rgsu.net/about/ .