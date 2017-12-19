В столице появился первый детский технопарк равных возможностей
Создание детских технопарков направлено на улучшение качества подготовки специалистов и повышение престижа технических профессий. Это касается всей молодежи школьного возраста, включая детей с ограниченными возможностями. Технопарк РГСУ первый из восьми уже действующих центров, предоставляющий инклюзивное образование.
Обучающие программы детского технопарка РГСУ поделили на шесть направлений:
— промышленный дизайн. Дети научатся создавать компьютерные модели с помощью специальных программ, примут участие в конструировании изделий с использованием новых информационных технологий, освоят работу на 3D-принтерах;
— информационные технологии. Командный проект предполагает работу, как с тестовыми, так и с реальными объектами IT-инфраструктуры;
— виртуальная и дополненная реальность. Школьники будут обучаться в AR/VR-лаборатории. Потом свои знания они смогут применить в любой индустрии — от создания игр до моделирования станции замкнутого цикла на Марсе;
— робототехника. Команды будут осваивать передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, получат практические навыки их применения;
— нейротехнологии. Школьники получат теоретические знания и практические навыки в этой развивающейся области науки;
— цех высокотехнологичного оборудования. Ученики объединятся в команды аналитиков, познакомятся с законодательством в сфере IT, узнают об ответственности по части информационной безопасности. Команды изучат операционные системы, сети и программное обеспечение для выявления их уязвимости и предотвращения незаконного проникновения и использования.
В ближайшие недели в Москве откроют еще четыре детских технопарка. А всего в городе их будет 12. На занятиях и в образовательных проектах на этих площадках смогут ежегодно участвовать более 35 тысяч школьников. Пробные уроки будут бесплатными.
Подробнее обо всех детских технопарках и платных обучающих программах в них можно узнать на сайте imoscow.mos.ru/. Информация о технопарке РГСУ — на официальном сайте technopark.rgsu.net/about/.
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- Сергей Отческих
- 19.12.201721:55
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