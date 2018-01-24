Обзор: В апреле в России открылось 13 новых производств.

Несмотря на то, что заявленный объем инвестиций в апреле всего 10 млрд рублей, в реальности объем инвестиций гораздо больше, так как у ряда крупных производств объем инвестиций неизвестен.

1. На базе предприятия «Русвата» в Рязанской области открылось новое производство нетканого полотна





© Фото из открытых источников

На базе предприятия «Русвата» в селе Екшур Клепиковского района дан старт работе комплекса по выпуску хлопкового нетканого материала. Объемов его производства хватит на одну треть всех потребностей России.

Нетканый материал, который теперь выпускают на «Русвате», используется при производстве влажных салфеток, одноразовой медицинской одежды и одноразового белья.

Новый производственный комплекс полностью автоматизирован, он управляется с помощью компьютеров, производство экологически безопасно.

Сейчас на предприятии работает 60 человек, новый цех предоставит 150 дополнительных рабочих мест.

2. Завод по производству кабельно-проводниковой продукции открылся в Евпатории





© Фото из открытых источников

В Евпатории открылся завод по производству кабельно-проводниковой продукции. Он расположился в цехах бывшего ПМК-84, в промышленной зоне города.

В цехах установлено новейшее технологическое оборудование европейского класса.

Владельцем завода выступает ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель». Компания зарегистрирована в органах налогового надзора еще в 2015 году. «Около года работа на заводе велась параллельно со строительством.

Сейчас на предприятии трудится уже порядка 40 человек, а в перспективе их должно быть около сотни.

3. Предприятие «Молот-армз» в Кировской области открыло новый производственный цех

В Вятских Полянах открыт новый производственный цех на площадке ООО «Молот армз». «Сердцем» цеха стала уникальная радиально-ковочная машина, которая позволяет с высокой точностью изготавливать заготовки стволов к огнестрельному оружию.

Кроме высокотехнологичной радиально-ковочной машины на предприятии имеется комплекс универсального токарного, фрезерного и вспомогательного оборудования. В ближайшем времени начнет работу гальванический участок для нанесения особо прочного покрытия на детали.

«Молот-Оружие» является одним из ведущих производителей спортивно-охотничьего оружия в России.

4. «Ростех» ввел в эксплуатацию первый в РФ сборочно-испытательный комплекс корабельных агрегатов



предъявительские испытания агрегата М35Р-1

© rostec.ru

Ростех ввел в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО «Сатурн», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.

Развитие российской базы морского газотурбостроения реализуется в рамках программы импортозамещения. Одна из важнейших задач проекта — создать испытательную базу для проведения всех видов тестирования корабельных агрегатов с имитацией реальных условий эксплуатации. Кроме этого сборочно-испытательный комплекс будет служить реализации опытно-конструкторских работ, технологического перевооружения и подготовки производства корабельных ГТА.

Сметная стоимость строительства — более 6,7 млрд рублей.

5. В Орле открыли фабрику по производству ортопедической обуви





© Фото из открытых источников

Открытие предприятия группы компаний «Ринтек» состоялось в Орле 24 апреля. Обувная фабрика создавалась с нуля. Объем вложенных инвестиций составляет 80 млн рублей. «Ринтек» использует на 96-98% российское сырье.

Общий объем капиталовложений составит 135 млн рублей.

6. В Кировской области открылся деревообрабатывающий завод





© Фото из открытых источников

20 апреля в Лузе Кировской области открылась первая очередь нового деревообрабатывающего завода компании Holz House (ООО «Хольц Хаус»).

Завод специализируется на выпуске пиломатериалов, производстве клееного бруса, производстве готовых домов из клееного бруса. Проектная мощность завода по окончании всех этапов строительства составит 17 тысяч кубометров домов из клееного бруса, 73 тысячи кубометров обрезных пиломатериалов и 60 тысяч кубометров топливной щепы в год.

Две очереди включают лесозаготовительное производство и цех лесопиления общей стоимостью более 310 млн рублей.

На заводе уже создано 98 рабочих мест, всего их планируется около 200.

7. В Москве создан центр по разработке и опытному производству лекарственных препаратов

Фармацевтическая компания «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО) открыла собственный технологический центр в технополисе «Москва». На его базе запущены опытное производство лекарств и уникальная лаборатория для тестов современных медикаментов.

Здесь будут разрабатывать и делать пилотные серии инновационных лекарств, в том числе для адресной доставки в нужную точку организма.

Уже началась работа над пятью проектами, и еще четыре стартуют в течение года. Всего возможности центра позволяют осуществлять на его площадях 15-20 научно-исследовательских проектов и производить до 40 млн единиц продукции в год.

8. Новое предприятие холдинга «Швабе» начало выпуск продукции





© Фото из открытых источников

Завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов построен в г. Малгобек в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы». Предприятие входит в холдинг «Швабе».

На заводе будут выпускать 18 тонн паст для толстопленочной технологии в год на общую сумму 2 168 млн рублей при общем годовом потреблении рынка РФ в 50 тонн. Эти меры позволят заместить импорт на 40%. Помимо этого, на предприятии предполагается выпускать 300 тыс. светильников и 400 тыс. филаментных ламп, а также оптических модулей большой и малой мощности на общую сумму 856 млн рублей в год. Частично завод будет работать на Рособоронэкспорт.

9. В Ингушетии официально открыта крупнейшая в регионе швейная фабрика





© Фото из открытых источников

Швейная фабрика построена в селе Али-Юрт Назрановского района в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

Ее сметная стоимость — около 600 млн рублей.

Сейчас на предприятии работает более 200 швей, всего на базе производства планируют создать 800 рабочих мест.

10. Завод по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов открыт в Ингушетии





© Фото из открытых источников

ООО «АТМ» открыло производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления высокого качества.

Завод мощностью 3,1 млн секций в год построен в Карабулакской промышленной зоне.

На заводе планируется выпускать 300 тысяч светодиодных светильников и 400 тысяч филаментных ламп, а также оптических модулей. Процент замещения импортной продукции составит 7-8% по светильникам и 100% по филаментным лампам.

Общий объем инвестиций в проект составил 885,1 млн рублей

На заводе будет создано 109 рабочих мест.

11. В Кургане запущена первая очередь завода по производству буровых установок





© Фото из открытых источников

Первая очередь ООО «Завод «Буровые установки Кургана» запущена в начале этого года. Предприятие производит мобильные буровые установки большой грузоподъемности.

Инвестор проекта — ЗАО «СЛСИ-РУС» (г. Москва).

Первый этап реализации инвестиционного проекта — 1 млрд рублей,

Будет создано около 500 рабочих мест. На проектную мощность планируется выйти к 2019 году. В перспективе на предприятии создадут от 800 до 1000 рабочих мест.

11. Завод по производству сельскохозяйственного оборудования открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Завод «ЗМС-технолоджи» — предприятие Группы компаний «Агро-Белогорье» совместно с немецкими компаниями Big Dutchman и Schickling.

Российско-немецкое предприятие выпускает сельскохозяйственное оборудование. В январе 2017 года здесь начался выпуск первых тестовых образцов оборудования для свиноводческих комплексов.

Объем инвестиций составил свыше 800 млн рублей.

Здесь создано 73 рабочих места.

13. B Каменске-Уральском Свердловской области открылась швейная фабрика

В Каменске-Уральском открыли первую очередь швейной фабрики — построено новое, высокотехнологичное предприятие, мощностью более 20 000 единиц продукции в год.

Новое производство открыла «Далматовская швейная фабрика», работающая под торговой маркой «Yumi». Это вторая собственная производственная площадка компании.

На фабрике уже создано 60 рабочих мест, а в ближайшем плане руководства увеличить штат до 150 швей.

Итого за апрель 2017 года

13 новых производств

из них 2 производства с инвестициями более 1 млрд рублей

общий объем объявленных инвестиций более 10 млрд рублей

у шести производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 2

Стройматериалы и ремонт — 2

Фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 3

Электроника и электротехника, оборудование — 4

Другое — 1

По источникам инвестиций

иностранный — 2

российский или смешанный — 11