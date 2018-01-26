Рекорды АПК в 2017 году

Российский агропромышленный комплекс (сельское хозяйство + пищевая промышленность) в 2017 г. отметился громкими достижениями. О них писали часто, в том числе и на «Сделано у нас», но не про все и обычно разрозненно. В связи с выходом первых общих итогов предлагаю собственный обзор статистических побед АПК на историческом фоне.

В обзор вошли товары, которые 1) относятся к числу важных, 2) имеются в оперативной сводке Росстата, 3) есть у автора в длинных рядах (хотя бы с 90-х годов), 4) в 2017 г. показали знаковые результаты.

Все текущие показатели включают Крым, если он существенно влияет на сопоставимость, это оговаривается. Советская эпоха — РСФСР.

Растениеводство





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Урожай зерна (в весе после доработки) достиг 134,1 млн т (+11,2% к 2016 г.). Это новый исторический рекорд, в 1978 г. было 127,4 млн т без Крыма и 129-130 млн т с ним. При этом текущие данные повторяют оперативную сводку, подготовленную в конце декабря. Практика показывает, что позднее добавляется еще 1-1,5 млн т (в основном за счёт поздно убираемой кукурузы).

Урожай пшеницы (в весе после доработки) достиг 85,8 млн т (+17,1% к 2016 г.). Это второй подряд исторический рекорд! В прошлом году было 73,3 млн т, а пик советских времён — 62,9 млн т в 1978 г. (+ ещё примерно 1,5 млн т на Крым).

Урожай ячменя (в весе после доработки) достиг 20,6 млн т (+14,4% к 2016 г.). Больше за последние 23 года было только в 2008 г. (23,2 млн т). В 70-80-е ячменя собирали много больше (36,8 млн т в валовом весе в 1978 г.), но теперь другая экономика.

Урожай овса (в весе после доработки) достиг 5,4 млн т (+14,4% к 2016 г.). Это максимум за последние 8 лет.

Урожай гречихи (в весе после доработки) достиг 1,52 млн т (+28,1% к 2016 г.). Это исторический рекорд! У меня, правда, нет под рукой данных за 1-ю половину ХХ в., но в рекорде я не сомневаюсь.

Урожай зернобобовых (в весе после доработки) достиг 4,3 млн т (+45% к 2016 г.). Это новый рекорд для современной России! Прежнее достижение — 3,08 млн т в 1992 г., пик советской эпохи — более 5 млн т.

Урожай сои (в весе после доработки) достиг 3,6 млн т (+14,1% к 2016 г.). Это очередной исторический рекорд, советские показатели далеко позади! Большой прирост урожая отмечается четвёртый год подряд. А если бы не катастрофическое наводнение на Дальнем Востоке в 2013 г., рост был бы уже 10 лет подряд.

Урожай рапса (в весе после доработки) достиг 1,5 млн т (рост в 1,5 раза к 2016 г.). Это новый исторический максимум! Прежний пик — 1,34 млн т в 2014 г., в советские времена рапс выращивался очень ограниченно.

Урожай сахарной свёклы составил 48,2 млн т. Это второй результат в истории после прошлогоднего рекорда (51,4 млн т). Пик советской эпохи — 37,4 млн т в 1989 г. (в Крыму свёклу не растят).

Урожай овощей составил 16,3 млн т (+0,3% к 2016 г.). Это повторение прошлогоднего исторического рекорда, пик советской эпохи: 12,9 млн т в 1984 г. +0,5 млн т на Крым (в 1990 г. и сейчас он собирает по 0,4 млн т). По отдельным видам овощей тоже рекорды, но раскладку Росстат даст только в апреле, при этом тепличные овощи он делит по видам только для ФАО (хотя, наверное, в глубине ЕМИСС такая статистика тоже прячется).

Животноводство





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Поголовье свиней на конец 2017 г. достигло 23,3 млн голов (+5,7% к 2016 г.). Это максимум с 1995 г. Но производство свинины сейчас почти в 2 раза больше, чем тогда.

Поголовье птицы на конец 2017 г. достигло 557 млн голов (+0,7% к 2016 г.). Это близко к уровню 1993 г.: 565 млн голов в тех границах + 12-15 млн в Крыму (в 1990 г. там было 19,5 млн, а в 1995 г. — только 8,7). При схожем уровне производства яиц мяса птицы сейчас производится в 3,5 раза больше.

Новые исторические рекорды достигнуты в производстве мяса. К сожалению, Росстат пока не опубликовал данные по убойному весу, в котором обычно идёт итоговая статистика. Но о некоторых результатах сказать всё же можно (исходя из сопоставлений разной статистики).

Производство мяса выросло примерно на 4-5% - до 10,3-10,4 млн т. Это значит, что мы превысили максимум советской эпохи! В 1989 и 1990 гг. производилось по 10,1 млн т + ещё 0,2 млн т давал Крым.

Производство свинины выросло примерно на 5%, превысив 3,5 млн т. Здесь мы практически повторяем советский максимум 1989 г. с учётом Крыма (без него было ровно 3,5 млн т).

Производство мяса птицы выросло примерно на 6-7% - до 4,9-5 млн т. Непрерывный рост с 1997 г. Советский максимум мы превзошли ещё в 2007 г., с тех пор штампуем исторические рекорды. Сейчас производство превышает советский пик в 2,7 раза.

Производство яиц достигло 44,8 млрд штук (+2,8% к 2016 г.). Теперь это 100% новый рекорд для современной России! В 1992 г. без Крыма у нас было 42,9 млрд штук, Крым в 1990 г. дал 1,1 млрд, но потом производство снижалось. Советский пик уже не так далеко — в 1989 г. у нас было 49,1 млрд штук, а с учётом Крыма примерно 50,5 млрд.

Пищевая промышленность





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Производство растительных масел достигло 5,77 млн т (+8,7% к 2016 г.). Большой прирост второй год подряд — за 2 года прибавили более 1 млн т. Второй год подряд обновляем абсолютный исторический максимум! Советские показатели даже близко не стоят.

Производство маргарина достигло 533 тыс. т (+8% к 2016 г.). Это лучший результат за последние 9 лет. Данные до 2009 г. не очень сопоставимы, но с учётом примерного соотношения можно утверждать, что это максимум для современной России.

Производство сливочного масла (включая пасты) достигло 269 тыс. т (+7,8% к 2016 г.). Это лучший результат за последние 9 лет, практически повторяющий показатели 2007-2008 гг. Но в 90-е масла производили много больше — спрос был другой.

Производство сахара. Несколько противоречивая информация. В развёрнутый бюллетень Росстата он не вошёл, в кратком указано производство рафинированного свекловичного сахара 6,7 млн т, но -8,8% к 2016 г. Исходя из данных других источников, ошибка в приросте. Засчитываем абсолютный исторический рекорд по свекловичному сахару! Уже не первый — большой рост третий год подряд. Но по рафинированному сахару целиком рекорд не абсолютный. Тростниковый сырец мы в 2017 г. практически не импортировали, поэтому общий выпуск = свекловичному. А в 1999 г. общий выпуск = 6,9 млн т, в 2001 г. — около 6,7 млн т. Получается, второй или третий результат в истории.

Производство кондитерских изделий достигло 3,7 млн т (+3,4% к 2016 г.). Очередной исторический максимум! Рост отмечается восьмой год подряд, советский пик (2,87 млн т) был перекрыт в 2010 г.

Производство комбикормов (да, они тоже учитываются в пищевой промышленности) достигло 27,6 млн т (+7,8% к 2016 г.). Непрерывный рост с 2001 г. В результате превзошли уровень 1992 г. и установили новый максимум для современной России.

Показатели 2017 г. — из публикации Росстата «Информация о социально-экономическом положении России в январе-декабре 2017 г. » и оперативного файла, который я неделю назад скачал, а теперь на сайте не вижу. Данные потом ещё будут уточняться, весной и летом публикуются регламентированные таблицы по сельхозпроизводству , потом в конце года выходит итог в «Российском статистическом ежегоднике ». Чаще уточнение идёт в сторону увеличения.