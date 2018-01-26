Добавить статью
Агропром и пищевая промышленность

Рекорды АПК в 2017 году

Российский агропромышленный комплекс (сельское хозяйство + пищевая промышленность) в 2017 г. отметился громкими достижениями. О них писали часто, в том числе и на «Сделано у нас», но не про все и обычно разрозненно. В связи с выходом первых общих итогов предлагаю собственный обзор статистических побед АПК на историческом фоне.

  •  © ak0.picdn.net

В обзор вошли товары, которые 1) относятся к числу важных, 2) имеются в оперативной сводке Росстата, 3) есть у автора в длинных рядах (хотя бы с 90-х годов), 4) в 2017 г. показали знаковые результаты.

Все текущие показатели включают Крым, если он существенно влияет на сопоставимость, это оговаривается. Советская эпоха — РСФСР.

Растениеводство

  •  © ic.pics.livejournal.com

Урожай зерна (в весе после доработки) достиг 134,1 млн т (+11,2% к 2016 г.). Это новый исторический рекорд, в 1978 г. было 127,4 млн т без Крыма и 129-130 млн т с ним. При этом текущие данные повторяют оперативную сводку, подготовленную в конце декабря. Практика показывает, что позднее добавляется еще 1-1,5 млн т (в основном за счёт поздно убираемой кукурузы).

Урожай пшеницы (в весе после доработки) достиг 85,8 млн т (+17,1% к 2016 г.). Это второй подряд исторический рекорд! В прошлом году было 73,3 млн т, а пик советских времён — 62,9 млн т в 1978 г. (+ ещё примерно 1,5 млн т на Крым).

Урожай ячменя (в весе после доработки) достиг 20,6 млн т (+14,4% к 2016 г.). Больше за последние 23 года было только в 2008 г. (23,2 млн т). В 70-80-е ячменя собирали много больше (36,8 млн т в валовом весе в 1978 г.), но теперь другая экономика.

Урожай овса (в весе после доработки) достиг 5,4 млн т (+14,4% к 2016 г.). Это максимум за последние 8 лет.

Урожай гречихи (в весе после доработки) достиг 1,52 млн т (+28,1% к 2016 г.). Это исторический рекорд! У меня, правда, нет под рукой данных за 1-ю половину ХХ в., но в рекорде я не сомневаюсь.

Урожай зернобобовых (в весе после доработки) достиг 4,3 млн т (+45% к 2016 г.). Это новый рекорд для современной России! Прежнее достижение — 3,08 млн т в 1992 г., пик советской эпохи — более 5 млн т.

Урожай сои (в весе после доработки) достиг 3,6 млн т (+14,1% к 2016 г.). Это очередной исторический рекорд, советские показатели далеко позади! Большой прирост урожая отмечается четвёртый год подряд. А если бы не катастрофическое наводнение на Дальнем Востоке в 2013 г., рост был бы уже 10 лет подряд.

Урожай рапса (в весе после доработки) достиг 1,5 млн т (рост в 1,5 раза к 2016 г.). Это новый исторический максимум! Прежний пик — 1,34 млн т в 2014 г., в советские времена рапс выращивался очень ограниченно.

Урожай сахарной свёклы составил 48,2 млн т. Это второй результат в истории после прошлогоднего рекорда (51,4 млн т). Пик советской эпохи — 37,4 млн т в 1989 г. (в Крыму свёклу не растят).

Урожай овощей составил 16,3 млн т (+0,3% к 2016 г.). Это повторение прошлогоднего исторического рекорда, пик советской эпохи: 12,9 млн т в 1984 г. +0,5 млн т на Крым (в 1990 г. и сейчас он собирает по 0,4 млн т). По отдельным видам овощей тоже рекорды, но раскладку Росстат даст только в апреле, при этом тепличные овощи он делит по видам только для ФАО (хотя, наверное, в глубине ЕМИСС такая статистика тоже прячется).

Животноводство

  •  © milknet.ru

Поголовье свиней на конец 2017 г. достигло 23,3 млн голов (+5,7% к 2016 г.). Это максимум с 1995 г. Но производство свинины сейчас почти в 2 раза больше, чем тогда.

Поголовье птицы на конец 2017 г. достигло 557 млн голов (+0,7% к 2016 г.). Это близко к уровню 1993 г.: 565 млн голов в тех границах + 12-15 млн в Крыму (в 1990 г. там было 19,5 млн, а в 1995 г. — только 8,7). При схожем уровне производства яиц мяса птицы сейчас производится в 3,5 раза больше.

Новые исторические рекорды достигнуты в производстве мяса. К сожалению, Росстат пока не опубликовал данные по убойному весу, в котором обычно идёт итоговая статистика. Но о некоторых результатах сказать всё же можно (исходя из сопоставлений разной статистики).

Производство мяса выросло примерно на 4-5% - до 10,3-10,4 млн т. Это значит, что мы превысили максимум советской эпохи! В 1989 и 1990 гг. производилось по 10,1 млн т + ещё 0,2 млн т давал Крым.

Производство свинины выросло примерно на 5%, превысив 3,5 млн т. Здесь мы практически повторяем советский максимум 1989 г. с учётом Крыма (без него было ровно 3,5 млн т).

Производство мяса птицы выросло примерно на 6-7% - до 4,9-5 млн т. Непрерывный рост с 1997 г. Советский максимум мы превзошли ещё в 2007 г., с тех пор штампуем исторические рекорды. Сейчас производство превышает советский пик в 2,7 раза.

Производство яиц достигло 44,8 млрд штук (+2,8% к 2016 г.). Теперь это 100% новый рекорд для современной России! В 1992 г. без Крыма у нас было 42,9 млрд штук, Крым в 1990 г. дал 1,1 млрд, но потом производство снижалось. Советский пик уже не так далеко — в 1989 г. у нас было 49,1 млрд штук, а с учётом Крыма примерно 50,5 млрд.

Пищевая промышленность

  •  © foods.media

Производство растительных масел достигло 5,77 млн т (+8,7% к 2016 г.). Большой прирост второй год подряд — за 2 года прибавили более 1 млн т. Второй год подряд обновляем абсолютный исторический максимум! Советские показатели даже близко не стоят.

Производство маргарина достигло 533 тыс. т (+8% к 2016 г.). Это лучший результат за последние 9 лет. Данные до 2009 г. не очень сопоставимы, но с учётом примерного соотношения можно утверждать, что это максимум для современной России.

Производство сливочного масла (включая пасты) достигло 269 тыс. т (+7,8% к 2016 г.). Это лучший результат за последние 9 лет, практически повторяющий показатели 2007-2008 гг. Но в 90-е масла производили много больше — спрос был другой.

Производство сахара. Несколько противоречивая информация. В развёрнутый бюллетень Росстата он не вошёл, в кратком указано производство рафинированного свекловичного сахара 6,7 млн т, но -8,8% к 2016 г. Исходя из данных других источников, ошибка в приросте. Засчитываем абсолютный исторический рекорд по свекловичному сахару! Уже не первый — большой рост третий год подряд. Но по рафинированному сахару целиком рекорд не абсолютный. Тростниковый сырец мы в 2017 г. практически не импортировали, поэтому общий выпуск = свекловичному. А в 1999 г. общий выпуск = 6,9 млн т, в 2001 г. — около 6,7 млн т. Получается, второй или третий результат в истории.

Производство кондитерских изделий достигло 3,7 млн т (+3,4% к 2016 г.). Очередной исторический максимум! Рост отмечается восьмой год подряд, советский пик (2,87 млн т) был перекрыт в 2010 г.

Производство комбикормов (да, они тоже учитываются в пищевой промышленности) достигло 27,6 млн т (+7,8% к 2016 г.). Непрерывный рост с 2001 г. В результате превзошли уровень 1992 г. и установили новый максимум для современной России.

Показатели 2017 г. — из публикации Росстата «Информация о социально-экономическом положении России в январе-декабре 2017 г.» и оперативного файла, который я неделю назад скачал, а теперь на сайте не вижу. Данные потом ещё будут уточняться, весной и летом публикуются регламентированные таблицы по сельхозпроизводству, потом в конце года выходит итог в «Российском статистическом ежегоднике». Чаще уточнение идёт в сторону увеличения.


АПК, сельское хозяйство, пищевая промышленность, растениеводство, животноводство
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    26.01.1814:12:45

    У меня, правда, нет под рукой данных за 1-ю половину ХХ в., но в рекорде я не сомневаюсь.

    Помню в СССР любили сравнивать с 1913 годом. И зачастую говорили, что почти догнали по урожайности того или иного. Это вроде как был самый пик перед первой мировой войной. Так что за всю первую половину видимо искать не стоит. Нужны данные только по 1 году    

    #1001166
    • Нет аватара nabludatel71
      26.01.1814:42:47

      По отдельным культурам ситуация разная. 13-й был пиком не для всех, предыдущие несколько были хорошие, да и 16-й тоже (особенно, если брать в границах России, которую война не затронула напрямую). Точно помню, что по какой-то культуре пик был не в 13-м, а в одном из соседних. Плюс менялась структура производства, и достижения по ржи и овсу в основном сконцентрированы в первой половине ХХ века. А гречка, как достаточно локальная культура, больше привязана к ситуации в нескольких ключевых регионах, чем в стране в целом.

      #1001180
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        26.01.1814:49:07

        особенно, если брать в границах России, которую война не затронула напрямую

        Ну, мобилизация все же проводилась и следовательно часть землепашцев ушла воевать

        #1001186
  • Александр Ермаков
    26.01.1814:47:29

    Отличный обзор! +

    #1001182
  • Наталья Аникина
    26.01.1817:59:01

    Если честно, то бОльшую часть сливочного масла надо записывать в маргарин. У нас в области очень неплохое с/х, но нормальное масло только белорусское и из немецких хозяйств.

    #1001239
    • Нет аватара Knyazrus
      26.01.1819:50:49

      Согласен полностью. Да и пальмовое масло везде практически что не купи. Натуральных продуктов раз два и обчелся. Вот тут тоже все пишут мираторг, мираторг, а недавно роспотребнадзор проверил их куриную продукцию и оказалось что гормонами и антибиотиками нашпиговано. Не только мираторг, 8 компаний перечислили. В 6ти из них еще и микроорганизмы обнаружены.

      Отредактировано: Knyazrus~19:51 26.01.18
      #1001260
  • Данила Романов Данила Романов
    26.01.1818:40:56

    В СССР приписок было полно. Так что я бы не сравнивал, тем более с концом 80ых.

    #1001249
  • Нет аватара Knyazrus
    26.01.1819:42:57

    А ржи сколько?

    #1001258
  • Нет аватара Knyazrus
    26.01.1819:45:42

    Да и сопоставить с результатами прошлых лет сложно, надо графиком делать. А так проверять вашу информацию заморишься, верная она или нет. Выборы скоро. Вот и отлично все у нас в стране…

    #1001259
    • Юрий Липатов
      26.01.1821:10:32

      Да цифры со временами СССР почти одинаковые, вот только в СССР мяса и колбасы в магазинах в отличии от России не было несмотря на впечатляющие цифры. Куда все это тогда девалось никому неведомо.

      #1001276
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,