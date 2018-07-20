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Города и сёла России

Благоустройство парка «Горкинско-Ометьевский лес» в Казани

  •  © varlamov.me

Вашему вниманию предлагается еще один фоторепортаж, посвященный удачным проектам благоустройства наших городов. На этот раз речь пойдет о городском парке в Казани.

01. Горкинско-Ометьевский лес изначально был частью большого зеленого массива, но из-за строительства домов и дорог он становился все меньше и меньше. В 80-е оставшийся кусок леса был разделен дорогами на несколько частей — отсюда и появилось такое разграничение на Горкинский и Ометьевский леса. Но сейчас этой зоне присвоен статус особо охраняемой природной территории, поэтому уничтожение ей уже не грозит.

  •  © varlamov.me

02. Территория парка делится на три функциональные зоны. Ометьевский лес — это зона экологии с пешими тропами. Горкинский лес — зона спорта для лыжников и велосипедистов. Центральная часть парка, которую называют междулесьем, — зона семейного отдыха.

  •  © varlamov.me

Во время реконструкции здесь проложили и благоустроили дорожки, оборудовали освещение, установили входные группы. В центральной зоне парка обустроили эко-центр, многоуровневую детскую площадку, зоны тихого отдыха, зоны для пикников и йоги. Также в парке установили площадки для ворк-аута и триал-спорта, а по просьбе местного велоклуба организовали памп-трек.

03. При входе есть спортивная база и кафе. База предназначена для лыжников: в ней расположены тренерские комнаты, судейская смотровая площадка, раздевалки и душевые кабины. Также здесь находится прокат лыж.

  •  © varlamov.me

04. Летняя веранда кафе. Обратите внимание, что мебель сделана из палет.

  •  © varlamov.me

05. Иньерьер внутри.

  •  © varlamov.me

06. Здесь можно недорого перекусить.

  •  © varlamov.me

07. Очень важно как общественное пространство выглядит ночью. В Казани ночью гулять не менее приятно, чем днем.

  •  © varlamov.me

08. Очень крутая конструкция с качелями и гигантской песочницей по центру.

  •  © varlamov.me

09. Под навесом качели.

  •  © varlamov.me

10. Фонтан тоже с подсветкой.

  •  © varlamov.me

11. Таинственный лес.

  •  © varlamov.me

12. Есть сцена, где проходят различные мероприятия.

  •  © varlamov.me

13. Если сделать крутое общественное пространство, то даже ночью там будет полно народу. В Горкинско-Ометьевском лесу народу много в любое время. Несмотря на то, что парк находится далеко не в центре города, то есть это по сути районный парк, но приезжают сюда погулять со всего города. Народу столько, что на центральной аллее все не помещаются на тротуаре. Напоминает столпотворения в парке Горького в Москве, когда его только открыли.

  •  © varlamov.me

14. Обязательно есть туалеты и отдельная комната для матери и ребенка.

  •  © varlamov.me

15. Дорожки сделали из дерева, везде есть освещение.

  •  © varlamov.me

16. Вот тут велодорожка неплохо сделана. Она отделена от пешеходной дорожки, случайно на нее не забредешь.

  •  © varlamov.me

17. Есть несколько зон для велоспедистов. Это детский памп-трек, по которому можно ездить на велосипедах и самокатах.

  •  © varlamov.me

18. А это памп-трек для подростков и взрослых.

  •  © varlamov.me

19. Его сделали специально по просьбе местных велосипедистов. До этого им совсем негде было тренироваться.

  •  © varlamov.me

20.

  •  © varlamov.me

21. Это для занятий триал-спортом.

  •  © varlamov.me

22. Велопарковка.

  •  © varlamov.me

23. Лавочка вокруг дерева.

  •  © varlamov.me

24. Такие же конструкции, как мы недавно видели с качелями, теперь выступают в роли навесов для лавочек. Опять же, ночью тут тоже комфортно, так как есть подсветка.

  •  © varlamov.me

25. Как в лучших парках Европы тут есть городские огороды. Можно бесплатно забронировать себе грядку и целый сезон выращивать на ней овощи и салат.

  •  © varlamov.me

26. Но самое крутое тут — это детскя площадка! Одна из лучших в России. Прямо среди деревьев сделали огромный городок с лестницами, веревками, сетками.

  •  © varlamov.me

27. Площадка очень органично вписалась в существующий ландшафт. Обратите внимание на детали, например в пеньках сделали подсветку.

  •  © varlamov.me

28. Верный признак качественной детской площадки — на ней интересно играть взрослым.

  •  © varlamov.me

29. Площадка не должна быть примитивной, как обычно принято ставить у нас. Она наоборот должна разваивать фантазию у детей. На первый взгляд это просто груда бревен, а на самом деле это может быть гигантская паутина, космический корабль или джунгли. Детям нужно самим придумывать сценарий игры. Кстати, не обязательно красить все пестрые цвета.

  •  © varlamov.me

30. Есть вопросы к покрытию. Изначально сделали песок и кору, в таком месте это правильное решение. Но на некоторых участках голая земля. Непонятно, как она будет вести себя в дождь.

  •  © varlamov.me

31. Центральное ядро площадки.

  •  © varlamov.me

32. Есть зоны для детей разных возрастов.

  •  © varlamov.me

33. Зона для игр с песком.

  •  © varlamov.me

34. Качели.

  •  © varlamov.me

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  •  © varlamov.me

36.

  •  © varlamov.me

37. Рядом с площадкой есть павильнон, где могут проходить разные занятия и мастер-классы.

  •  © varlamov.me

38. Кинотеатр на открытом воздухе.

  •  © varlamov.me

39. Раньше тут был овраг, через который было сложно перейти, а теперь сделали красивый мост.

  •  © varlamov.me

40. Вот такой получился лес.

  •  © varlamov.me

41. А теперь давайте посмотрим детский парк, который находится неподалеку.

  •  © varlamov.me

42. Этот парк существует здесь с 70-х годов. Он находится в одном из спальных районов Казани между двумя школами и жилыми домами. Поэтому людей здесь всегда было достаточно, даже до благоустройства.

  •  © varlamov.me

43. Парк был очень ветхим и плохо благоустроенным. Детская площадка была небезопасной, весь инвентарь — в аварийном состоянии, за деревьями никто не ухаживал, не было цветников и клумб, не работало освещение в вечернее время.

  •  © varlamov.me

44. Теперь все иначе. В январе и апреле прошлого года в Казани прошли две общественные встречи, на которых жители этого района вместе с проектировщиками обсуждали, каким они хотят видеть этот парк. Проект благоустройства готовили местные архитекторы, и они постарались учесть все пожелания местных жителей.

  •  © varlamov.me

45.

  •  © varlamov.me

46. Старая детская площадка превратилась в полноценный игровой комплекс. Он рассчитан на детей разных возрастов: для самых маленьких тут есть ферма с цветниками и песочницей, для детей постарше — крепость, лабиринты и горки.

  •  © varlamov.me

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  •  © varlamov.me

48.

  •  © varlamov.me

49. Крепость, кстати, можно брать штурмом.

  •  © varlamov.me

50. Еще тут установили скульптуру самолета в честь легендарной татарской летчицы Магубы Сыртлановой. Ее именем названа соседняя улица.

  •  © varlamov.me

51. В парке есть площадь со сценой и амфитеатром на 150 человек. Тут проходят разные концерты и мероприятия.

  •  © varlamov.me

52. Еще тут сделали тактильные дорожки. Они разделены на секции, каждая их которых выложена отдельным материалом: щепками, камнями, травой, песком или срезами стволов деревьев. По таким дорожкам нужно ходить босиком, чтобы получать тактильные ощущения от разных покрытий.

  •  © varlamov.me

53. В парке есть туалет!

  •  © varlamov.me

54. Всю инфраструктуру постарались максимально приспособить для детей. Например, у входов в парк на пешеходных переходах установили светофоры с кнопками, чтобы дети могли безопасно добираться до парка. Вся территория парка теперь хорошо освещена по вечерам, а велосипедная дорожка закольцована, чтобы дети оставались в пределах общественного пространства.

  •  © varlamov.me

55. По просьбе жителей были восстановлены и отреставрированы декоративные скульптуры животных и качели с фигурами жирафов, аиста и лисы.

  •  © varlamov.me

56. В парке много скамеек для родителей.

  •  © varlamov.me

57. Световой коридор ведет внутрь парка.

  •  © varlamov.me

58. Кстати, вся территория парка доступна для людей с ограниченными возможностями: к игровым площадкам можно подъехать на колясках, и туалеты тоже оснащены всем необходимым оборудованием.

  •  © varlamov.me

59. Как вам?

  •  © varlamov.me
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Казань, Татарстан, парк, благоустройство
  • Нет аватара seregin-s1
    20.07.1812:59:25

    Круто! Надо туда сходить!

    #1053652
  • oleg repin oleg repin
    20.07.1814:14:23

    Интересно, а кто-нибудь из болельщиков-иностранцев посетил этот прекрасный парк во время ЧМ?

    #1053684
  • Нет аватара RF
    20.07.1816:20:13

    Очень красиво и нужно. Например в нашем городе, (да и в Волгограде тоже) остро не хватает именно таких пространств для прогулок.

    #1053729
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