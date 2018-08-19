Модернизированный Ми-26Т2 В совершил первый полет

Модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2 В, созданный для Воздушно-космических сил (ВКС) России, совершил первый полет. Об этом рассказали в пресс-службе «Вертолетов России».

«На летно-испытательной станции предприятия „Роствертол“ холдинга „Вертолеты России“ (входит в госкорпорацию „Ростех“) состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2 В, созданного для российских Воздушно-космических сил», — отметили в пресс-службе.

Как сообщил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха, оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации предусматривается в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы. Он также выразил уверенность, что Ми-26Т2 будет востребован и за пределами РФ.

Опытный образец вертолета будет представлен форуме «Армия-2018» на статической экспозиции. Затем специалисты проведут предварительные летные испытания Ми-26Т2 В, после которых машина будет передана для госиспытаний военным.Генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский отметил, что живучесть винтокрылой машины значительно повышена за счет установки современного бортового комплекса обороны. Он также рассказал, что удалось существенно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку.

«Успешное выполнение первого полета свидетельствует о том, что технические решения, примененные при модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ, оказались верными», — подчеркнул Богинский.

Модернизированный вертолет Ми-26Т2 В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн. Он оборудован современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2 В, обеспечивающим пилотирование машины днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. Защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны обеспечивает бортовой комплекс обороны Ми-26Т2 В. В экипаж вертолета входят пять человек.