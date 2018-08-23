В Москве открылся самый большой городской парк за МКАД
Общая протяженность парка составляет 7 км. Одной из основных достопримечательностей парка являются расположенные в нем водные объекты — Большой, Верхний и Нижний Черневские и Нижний, Верхний и Средний Гавриковские пруды.
В 2017 году власти Москвы утвердили проект благоустройства, который предусматривал создание крупного городского парка с инфраструктурой для полноценного отдыха местных жителей.
По данным мэрии, из-за сложности и масштабности проекта его реализация была проведена в два этапа. В 2017 году были выполнены работы по расчистке территории будущего парка и строительству необходимых инженерных коммуникаций. В 2018 году — собственно создание парковой инфраструктуры.
Главными точками притяжения в новом парке станут четыре летних эстрады ["Зеленый театр" на 300 мест, «Летний театр» на 100 мест, «Амфитеатр» на 170 мест, танцплощадка], предназначенные для проведения концертов, танцевальных вечеров и других культурно-массовых мероприятий. Гости парка смогут отдохнуть в 10 крытых беседках, в которых разместятся кафе и тематические клубы по интересам.
В парке также установлены перголы [увитые зеленью навесы], под одной из которых установлены подвесные качели. В парке также создано несколько комфортных зон отдыха у воды с понтонными деревянными причалами и пандусами-переходами.
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- Михаил Иванов
- 23.08.201820:25
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