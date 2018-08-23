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Города и сёла России

В Москве открылся самый большой городской парк за МКАД

  •  © cdn1.tass.ru

Общая протяженность парка составляет 7 км. Одной из основных достопримечательностей парка являются расположенные в нем водные объекты — Большой, Верхний и Нижний Черневские и Нижний, Верхний и Средний Гавриковские пруды.

В 2017 году власти Москвы утвердили проект благоустройства, который предусматривал создание крупного городского парка с инфраструктурой для полноценного отдыха местных жителей.

По данным мэрии, из-за сложности и масштабности проекта его реализация была проведена в два этапа. В 2017 году были выполнены работы по расчистке территории будущего парка и строительству необходимых инженерных коммуникаций. В 2018 году — собственно создание парковой инфраструктуры.

Главными точками притяжения в новом парке станут четыре летних эстрады ["Зеленый театр" на 300 мест, «Летний театр» на 100 мест, «Амфитеатр» на 170 мест, танцплощадка], предназначенные для проведения концертов, танцевальных вечеров и других культурно-массовых мероприятий. Гости парка смогут отдохнуть в 10 крытых беседках, в которых разместятся кафе и тематические клубы по интересам.

В парке также установлены перголы [увитые зеленью навесы], под одной из которых установлены подвесные качели. В парке также создано несколько комфортных зон отдыха у воды с понтонными деревянными причалами и пандусами-переходами.

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http://tass.ru/obschestvo/5485007

Парк, Москва
  • slaviros slaviros
    23.08.1823:57:45

    Жалко, что фоток мало…

    #1063505
  • Нет аватара Tcheluskin
    24.08.1800:29:24

    Стоит уточнить, что это район Южное Бутово.

    #1063512
  • Нет аватара termometrix
    24.08.1812:39:08

    www.mos.ru/mayor/media/photo/6727057/carousel/1/0/

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    #1063624
  • Алексей Павин
    24.08.1815:11:15

    Безусловно молодцы, что наполнение стало богаче и лучше, чем было до этого. Парк был и раньше с прудами в плитке.

    Осталось строительный мусор вывезти до конца, так как часть неподалеку сбросили и не убрали на данный момент (около Остафьевской улицы).

    Ещё жители просили, чтобы лэп над парком перенесли, так как треск есть и э.м. излучение не способствует здоровью. Дорогое конечно действие. Зато на лечении можно сэкономить бюджетные средства очень большие.

    Естественно жители просили плавательные пруды, так как парк был и раньше ландшафтным с прудами, так как на юге Москвы только в Тропарёво можно плавать. Хотя с соседством в виде нпз, чагинкой и капотней тяжело экологией заниматься.

    Отредактировано: Алексей Павин~15:12 24.08.18
    #1063695
    • Нет аватара Dance
      24.08.1815:35:46

      Плавательный пруд? Пляж что ли? В маленьком озерце предлагаете купаться? Я представляю какое качество воды будет там в летний сезон. Лучше уж на речке

      #1063704
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