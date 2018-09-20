В Калужской области открыт первый завод бельгийской компании ORAC в России

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20 сентября в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области состоялось официальное открытие первой очереди завода по производству декоративных синтетических молдингов и орнаментов компании ООО «ОРАК».

Объем инвестиций — 500 млн рублей. Количество новых рабочих мест при выходе на полную мощность — около 50. Площадь участка, на котором будет размещено производство — 3,3 га.

Компания ORAC n.v. была основана в 1970 году в бельгийском городе Остенде. Сегодня предприятие производит по современным технологиям обширный модельный ряд интерьерной лепнины, включая такие сложные объемные изделия, как колонны, пьедесталы, купола и т. д.

В компанию ORAC n.v. входят два завода, один из которых в Бельгии, в Остенде, а другой находится в Словакии, в городе Липаны.

Продукция компании востребована более чем в 90 странах мира. В числе наиболее значимых для компании объектов — постройки, входящие в комплекс Московского Кремля, несколько театров в российской столице, отель Mariott в Колоне, Royal Palace в Мадриде, отель Sheraton в Берлине, дворцы, соборы и аббатства в Великобритании и Франции, а также магазины всемирно известной торговой сети Tommy Hilfiger.

Основатель компании ORAC NV Ги Тайю: «Российский рынок является для нас стратегически важным и перспективным. Мы расширяем пул российских деловых партнеров. Наша компания открыта для новых идей, которые будут реализовываться в России. То, что мы смогли сделать здесь, в индустриальном парке „Ворсино“, впечатляет. В частности, впечатляют сроки ввода в эксплуатацию».





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Об индустриальном парке «Ворсино»:

Индустриальный парк «Ворсино» является крупнейшей индустриальной площадкой региона — 1610 га. Резидентами парка стали более 40 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L’Oreal, Nestle, AstraZeneca Industries, НЛМК. Расположенный в индустриальном парке «Ворсино» мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» стал частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы.