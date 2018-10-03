Добавить статью
Производство

Российский производитель фольгированных шаров отвоевывает долю рынка у зарубежных компаний

Российская компания Агура — единственный отечественный производитель фольгированных шаров, постоянно улучшает качество и расширяет линейку своей продукции. Это позволяет потеснить импортные товары с нашего рынка.

  •  © folgashar.ru

Фольгированные шары отличаются от латексных прочности, временем полета, возможностью повторного использования, а также различными формами.

Еще совсем недавно у нас продавались только фольгированные шары, привезенные из США, Испании, Италии и Китая, а теперь мы можем купить практически везде и отечественные шарики. При этом их качество значительно превосходит китайскую продукцию и не уступает европейской и американской.

Параллельно с улучшением качества, компания работает над увеличением доли российских материалов, используемых при производстве.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://folgashar.ru/

фольгированные шары, производство, импортозамещение
  • Natiksoldatik Natiksoldatik
    03.10.1813:39:30

    Ну и славненько    

    #1073720
  • kolop kolop
    03.10.1813:55:55

    На сайт folgashar.ru/, зайти не могу, браузер пишет, что может быть заражён.

    Поэтому задам здесь несколько вопросов, может ответят:

    1) латексными шарами заниматься планируете или нет?

    2) в страны СССР свою продукцию экспортируете и в какие?

    #1073725
    • Александр Николаев
      03.10.1814:02:13

      попробуйте перейти на фольгированные-шары.рф (Sdelanounas не пропускает кириллические домены почему-то)

      1) Латексными шарами не планируем заниматься — это совсем другая технология

      2) Да, активно поставляем в страны ТС, Узбекистан и на Украину

      #1073726
      • kolop kolop
        03.10.1814:19:13

        Спасибо, что ответили.

        Нашёл другой сайт agura.ru/.

        Вы Сами зайдите на сайт шары.рф и уведите, что домен продаётся.

        Как я понял Вы молодая фирма, так как ассортимент размеров шаров не велик — только 2 вида. Можно хотя-бы ещё предложить и круглой формы, а размеры звёзд сделать ещё 5, 12, 40 дюймов. Вам сложно будет с китайскими конкурировать с таким бедным ассортиментом. Так же надо делать и шары в виде цифр 0-9. Не знаю, пресс-формы может очень дорогие, но рынку нужен ассортимент.

        Надеюсь, что со временем Вы займётесь и латексными шарами на подобии итальянским Gemar.

        Можете написать на Украине, кто Ваш представитель?

        #1073729
        • Александр Николаев
          03.10.1814:57:52

          Спасибо за Ваш комментарий!

          Я писал про сайт не «шары.рф», а «фольгированные-шары.рф"

          На Украине представителя нет, клиенты покупают у нас, а вопросы доставки решают самостоятельно.

          По поводу ассортимента — да, пока только 3 формы шаров, но цифры уже в разработке и появятся в скором времени. Создание форм — дорогостоящий и сложный процесс, поэтому не все сразу

          #1073736
  • Александр Николаев
    03.10.1814:02:55

    Ссылку поправил, можно переходить через [ссылки отключены]

    Отредактировано: Александр Николаев~14:06 03.10.18
    #1073727
  • Е.Юрий Е.Юрий
    03.10.1814:40:10

       Очень радует!

    #1073733
  • Clausson Clausson
    03.10.1814:48:37

    Всяческих успехов вам ребята.

    #1073734
  • Нет аватара ruan1d10t
    03.10.1817:15:36

    Мелочь, но приятно. Деткам на радость и надеюсь по цене и качеству — родителям тоже.

    #1073751
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,