Российский производитель фольгированных шаров отвоевывает долю рынка у зарубежных компаний

Российская компания Агура — единственный отечественный производитель фольгированных шаров, постоянно улучшает качество и расширяет линейку своей продукции. Это позволяет потеснить импортные товары с нашего рынка.

Фольгированные шары отличаются от латексных прочности, временем полета, возможностью повторного использования, а также различными формами.

Еще совсем недавно у нас продавались только фольгированные шары, привезенные из США, Испании, Италии и Китая, а теперь мы можем купить практически везде и отечественные шарики. При этом их качество значительно превосходит китайскую продукцию и не уступает европейской и американской.

Параллельно с улучшением качества, компания работает над увеличением доли российских материалов, используемых при производстве.