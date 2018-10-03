Российский производитель фольгированных шаров отвоевывает долю рынка у зарубежных компаний
Российская компания Агура — единственный отечественный производитель фольгированных шаров, постоянно улучшает качество и расширяет линейку своей продукции. Это позволяет потеснить импортные товары с нашего рынка.
Фольгированные шары отличаются от латексных прочности, временем полета, возможностью повторного использования, а также различными формами.
Еще совсем недавно у нас продавались только фольгированные шары, привезенные из США, Испании, Италии и Китая, а теперь мы можем купить практически везде и отечественные шарики. При этом их качество значительно превосходит китайскую продукцию и не уступает европейской и американской.
Параллельно с улучшением качества, компания работает над увеличением доли российских материалов, используемых при производстве.
- Александр Николаев
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