Ракета «Протон» вывела на орбиту российский военный спутник

Ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту космический аппарат, запущенный в интересах российского военного ведомства, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Стартовавшая сегодня, 21 декабря, в 03.20 мск с космодрома Байконур (республика Казахстан) ракета-носитель (РН) тяжелого класса „Протон-М“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении. По данным ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Протон-М» прошли в штатном режиме.