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Космонавтика

Ракета «Протон» вывела на орбиту российский военный спутник

Ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту космический аппарат, запущенный в интересах российского военного ведомства, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

  •  © mtdata.ru

«Стартовавшая сегодня, 21 декабря, в 03.20 мск с космодрома Байконур (республика Казахстан) ракета-носитель (РН) тяжелого класса „Протон-М“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении. По данным ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Протон-М» прошли в штатном режиме.

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https://ria.ru/20181221/1548390916.html

Протон-М, Роскосмос
  • Нет аватара burovik
    21.12.1813:09:49

       

    #1094472
  • Нет аватара Maggey
    21.12.1814:59:54

    Как всегда самое интересно что за спутник, кто скажет ???

    #1094508
    • Игорь Brick
      21.12.1815:12:31

      Военный

      #1094512
    • Евгений Образцов Евгений Образцов
      21.12.1815:36:51

      Blagovest 1 01-02.2017 Байконур Протон-М +

      Blagovest 2 21-12- 2018 Байконур Протон-М +

      Blagovest 3 2 кв- 2019 Байконур Протон-М

      Blagovest 4 20.-?

      Космос (Благовест № 13Л) Военный спутник связи Благовест будет обладать мощной пропускной способностью в перспективном Ка диапазоне частот для передачи сигналов и Q-диапазоне для их приёма. Использование этих диапазонов позволяет передавать больше информации.

      Спутник предназначен для высокоскоростной передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи, доступа в глобальную компьютерную сеть.

      Отредактировано: Евгений Образцов~15:39 21.12.18
      #1094520
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    21.12.1815:15:28

    До конца года будут ещё что-нибудь запускать? Как у нас статистика запусков в этом году?

    #1094513
    • Нет аватара Maggey
      21.12.1815:42:01

      Будут. С Восточного будет пуск.

      #1094521
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