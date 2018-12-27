«Арктикгаз» запустил нефтяную часть Яро-Яхинского месторождения

«Арктикгаз», совместное предприятие НОВАТЭКа и «Газпром нефти» (компаниям принадлежит по 50%), начал добычу на нефтяных залежах нефтегазоконденсатного Яро-Яхинского месторождения в ЯНАО. Прогнозируемая мощность — 1,2 млн тонн нефти в год. Разработка газа и газового конденсата на нем началась в апреле 2015 года. Запасы Яро-Яхинского месторождения по российской классификации на начало 2018 года составляли 206 млрд кубометров газа и 32 млн тонн жидких углеводородов.

По информации НОВАТЭК сейчас на нефтяной части месторождения пробурено 22 эксплуатационные скважины и продолжается бурение новых.

Добыча «Арктикгаза» в 2017 году составила около 27 млрд кубометров газа и 8 млн тонн нефти и конденсата, в 2018 году ожидается, что производство сохранится на том же уровне. По стратегии НОВАТЭКа к 2020 году СП нарастит добычу примерно до 30 млрд кубометров газа и 10 млн тонн жидких углеводородов, к 2025 году — 34 млрд кубометров, но выпуск жидких углеводородов снизится до 9 млн тонн.