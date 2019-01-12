В Амурской области открыли первый круглогодичный футбольный манеж



Ð Ð§Ð¸Ð³Ð¸ÑÑÑ Ð¾ÑÐºÑÑÐ»Ð¸ Ð¿ÐµÑÐ²ÑÐ¹ Ð² ÐÐ¼ÑÑÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÐ¸ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð¸ÑÐ½ÑÐ¹ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð¼Ð°Ð½ÐµÐ¶

© asn24.ru

12 января в Чигирях состоялось торжественное открытие футбольного манежа. Об этом рассказала глава Чигиринского сельсовета Любовь Андреева в Instagram-аккаунте села. Известно, что спортивный объект был возведен на частные средства. Инициаторами выступили местные предприниматели. Это первый в Приамурье круглогодичный футбольный манеж. Находится он по адресу: село Чигири, ул. Сталинградская, 7. Изнутри пространство под куполом обогревается тепловыми пушками, благодаря чему поддерживается температура около +12°. Кстати, манежу присвоили имя известного футболиста, игрока благовещенского «Амура» Юрия Черненко.

Жители села не пожалели восхищенных комментариев:

«Достойный уровень, приятно посмотреть!».

«Радуют такие дела!».

«В Чигирях лето!»

."Отличная идея! Настроение супер! Чигири браво! Кому надо снять стресс или поднять настроение, сбросить лишние килограммы и набраться положительных эмоций — добро пожаловать на футбол! Это как раз тот самый случай! Всем добра!".