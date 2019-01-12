«Камаз» и КФУ создали центр интеллектуальных транспортных систем

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин посетил Инженерный институт Казанского Федерального университета (КФУ) и принял участие в открытии Центра интеллектуальных транспортных систем, организованного компанией совместно с КФУ.

В ходе встречи руководитель компании ознакомился с проектом «Образцовая фабрика 4.0». В частности, Сергею Когогину продемонстрировали мобильную платформу KUKA MP-400, оснащённую Роботом Kuka Iiwa-14, а также металлорежущий токарный станок Okuma LU-S1600. Кроме того, камазовским гостям показали действующий образец беспилотного автомобиля, бортовой сенсорики и бортового компьютера. Также Когогин посетил научно-исследовательскую лабораторию прототипирования, зону испытания технологий навигационных систем внутри помещений, отделы низкоуровневых и аппаратных разработок, высокоуровневых разработок.

«Сегодня, когда одной из актуальных задач компании является создание интеллектуальной грузовой автотехники, что соответствует тренду в мировом автопроме, возрастает потребность компании в высококвалифицированных инженерных кадрах. И сотрудничество с ведущим вузом региона открывает для нас новые перспективы в этом важном направлении и возможности для развития компании», — прокомментировал Сергей Когогин. Он также подчеркнул, что КФУ является основным поставщиком инженерных кадров для «КАМАЗа». И важно, что студенты обучаются в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

В рамках двусторонней встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и создании на базе учебного заведения совместного Центра исследования и разработок интеллектуальных транспортных систем КАМАЗ-КФУ. Документ о создании научно-исследовательского центра подписали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Новое совместное подразделение университета и автогиганта будет заниматься интеллектуальными транспортными средствами и концепцией их применения. Подписанное соглашение предполагает совместную разработку и внедрение уникальной системы автопилота для серийных грузовиков.

«Мы готовы работать в этом направлении. „КАМАЗ“ может оказать содействие и лоббировать общие интересы. Для меня самый главный фактор — то, что мы не опоздали, и этот шаг — своевременный. Платформа создана, люди найдены», — отметил Сергей Когогин.

Один из пунктов совместных планов — групповой проект по разработке инфраструктуры и технологий применения беспилотных грузовых автомобилей с возможностями эксплуатации на магистралях и дорогах общего пользования. На площадке Центра исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем КАМАЗ — КФУ будут решаться задачи стратегического значения. Сделан важный шаг на пути к созданию исследовательской, экспериментальной и производственной инфраструктуры, необходимой для проведения исследований мирового уровня в области систем автопилотирования.

«В этом центре мы будем думать о том, как должна меняться инфраструктура города и что нужно сделать для того, чтобы город воспринял как один из элементов инфраструктуры беспилотные транспортные средства. И целый город будет выстроен по принципу „умного города“», — подчеркнул Ильшат Гафуров.

Стратегические планы для совместной работы — разработать и внедрить новые технологии в производстве, использовании и обслуживании беспилотных транспортных средств, объединить их в единую систему и вывести на рынок готовое предложение. Партнёр «КАМАЗа» — Казанский Федеральный университет — не только участвует в создании новой индустрии, но и берёт на себя ответственность по подготовке кадров, необходимых для её функционирования.