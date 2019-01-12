В Кугарчинском районе Башкирии открыли школу и детский сад

В Кугарчинском районе республики открылись сразу два образовательных учреждения. После капитального ремонта в селе Волостновка для учеников свои двери распахнула школа. Сельчане признают, что благодаря строителям она получила второе рождение. Теперь СОШ отвечает всем современным требованиям. Здесь созданы максимально комфортные условия для получения знаний. Завезено новое оборудование, инвентарь. В этом учебном году в школе обучаются около 70 мальчишек и девчонок.

Также в районе в селе Юмагузино заработал детский сад «Солнышко», рассчитанный на 250 мест. Это дошкольное учреждение является единственным в населенном пункте, где проживают пять тысяч человек. В здании — светлые и уютные группы с новыми игрушками, актовый зал, удобная мебель. Всё сделано для того, чтобы малышам нравилось здесь находиться.

В районе сфере образования уделяется пристальное внимание. Ежегодно из различных источников выделяются значительные средства для ремонта и обновления материально-технической базы учебных заведений. В настоящее время по программе «100 объектов — к 100-летию Башкортостана» строится детский сад в деревне Воскресенское.