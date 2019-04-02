Тральщик «Владимир Емельянов» выведен из эллинга



Корабль ПМО "Владимир Емельянов"

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На Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов» для последующего дооснащения и спуска на воду. Ожидается, что спуск на воду состоится в конце второго квартала текущего года.

В марте СНСЗ завершил работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. В дальнейшем сотрудникам СНСЗ предстоит завершить формирование надстройки, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.

Серия:

Зав. № 521 — заложен 22.09.12 — спущен 27.06.14 — передан 09.12.16 — «Александр Обухов» (БФ)

Зав. № 522 — заложен 24.04.15 — «Георгий Курбатов»

Зав. № 523 — заложен 25.01.17 — спущен 25.04.18 — передан 26.01.19 — «Иван Антонов» (ЧФ)

Зав. № 524 — заложен 20.04.17 — «Владимир Емельянов»

Зав. № 525 — заложен 26.12.17 — «Яков Баляев»

Зав. № 526 — заложен 25.07.18 — «Пётр Ильичёв»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение