Тральщик «Владимир Емельянов» выведен из эллинга
На Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов» для последующего дооснащения и спуска на воду. Ожидается, что спуск на воду состоится в конце второго квартала текущего года.
В марте СНСЗ завершил работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. В дальнейшем сотрудникам СНСЗ предстоит завершить формирование надстройки, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.
Серия:
Зав. № 521 — заложен
Зав. № 522 — заложен
Зав. № 523 — заложен
Зав. № 524 — заложен
Зав. № 525 — заложен
Зав. № 526 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
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- Максим Алпеев
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