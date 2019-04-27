Третий летный образец МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

МС-21-300, на аэродроме «Ульяновск- Восточный»

В Ульяновске самолет будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М.Громова «Раменское» (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний.

Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России, заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева и летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова. Роман Таскаев заявил: «Перелет прошел в штатном режиме, замечаний нет».

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