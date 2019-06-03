Обзор: в марте 2019 года в России открылось 14 новых производств

В марте было открыто 14 производств — немного, но почти все они достаточно существенны. Ну и особняком, конечно, стоит долгожданный запуск первой очереди Богучанского алюминиевого завода стоимостью более 100 млрд рублей.

В рамках КЭФ-2019 прошёл символический запуск Богучанского алюминиевого завода



Площадка БоАЗа (2018 г.)

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РУСАЛ и ПАО «РусГидро» ввели в промышленную эксплуатацию Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), находящегося в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

БЭМО — это крупнейший энерго-металлургический инвестиционный проект в мире и первый пример масштабного государственно-частного партнерства в России. Его реализация позволила создать современную мощную энергетическую базу, необходимую для развития промышленности в регионе Нижнего Приангарья.

Объем финансирования строительства 1-ой серии мощностью 296 тыс. тонн в год составляет более 100 млрд рублей.

В московском технопарке «Индиго» открыт завод по производству насосного оборудования

Один из крупнейших производителей Европы — немецкая компания «КСБ», которая создает гидравлическое и пневматическое силовое оборудование, открыла новый завод в индустриально парке на территории Новой Москвы.

Инвестиции около 750 млн рублей.

Компания создает 110 рабочих мест

В Тульской области открылся завод по производству аэрозольных баллонов

28 марта, а Тульской области на территории особой экономической зоны «Узловая» открылся завод по производству аэрозольных баллонов.

Завод принадлежит группе компаний «Арнест Металл Пак». Они производят 56% всей аэрозольной продукции в России. Группа «Арнест» в настоящее время имеет две производственные площадки — в Ставропольском крае и Новомосковске. В числе клиентов российского производства — транснациональные компании парфюмерно-косметической отрасли.

Новое производство создаст более 120 рабочих мест.

Объем инвестиций составил 525 млн рублей.

«Полёт-сервис» ввёл в строй новый цех сборки крупногабаритных изделий





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В январе 2019 года, предприятие «Полёт-сервис» из г. Обнинск Калужской области ввёло в строй новый цех площадью 1500 квадратных метров сборки крупногабаритных изделий из композиционных материалов. Основная продукция: кабины, обтекатели, маски, интерьеры, пульты управления для подвижного рельсового состава на отечественные и зарубежные предприятия. Установлено зарубежное и отечественное оборудование: окрасочные камеры, обеспыливающие установки, сборочные стапели.

Кабины и пульты ЭП20 ранее делались на Украине, в Днепропетровске.

Завод точного литья запустил новое производство в Рязани





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В Рязани ввели в эксплуатацию цех производства литейной продукции на заводе точного литья. Создано 58 дополнительных рабочих мест. Мощность цеха составит 8 тысяч тонн литья в год. Благодаря новому цеху рязанское предприятие увеличило мощность выпуска литья на 4 тыс. т — до 15 тыс. т в год.

Цех оборудовали в рамках проекта «Расширение производства литейной продукции» федерального Фонда развития промышленности, который выдал льготный займ в размере 350 млн рублей.

Общий размер инвестиций в производство превысил 527 млн рублей.

Цех подготовки металлических изделий для автомобильной промышленности открыт в Татарстане





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Резидент ТОСЭР Набережных Челнов ООО «Кама-Трейд Татарстан» открыл сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel. Предприятие будет предоставлять услуги по обработке листового горячекатаного металлопроката с применением уникальной технологии EPS очистки.

Предприятие планирует создать 133 рабочих места.

Общий объем инвестиций составил 600 млн рублей.

В Челябинске запустили производство нетканых материалов из вторсырья





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Компания «Втор-Ком» запустила в Челябинске новое производство нетканых материалов, которые используются в мебельном производстве, дорожном строительстве и автомобильной промышленности.

Общий размер инвестиций в производство превысил 420 млн рублей

В Вологодской области открылось крупное предприятие по производству пеллет





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На базе ООО «Харовсклеспром» запущеная новая линия производства биотоплива.

Основная масса пеллет будет реализовываться на экспорт в страны Европы промышленным и индивидуальным потребителям по долгосрочным договорам поставки, уже заключенным АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» с крупными покупателями из Дании и Швеции. В 2019 году предприятие планирует выйти на производственную мощность 36 000 тонн в год.

В реализацию этого проекта предприятие вложило порядка 300 млн рублей.

На Абинском электрометаллургическом заводе открыт сталепроволочный цех





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Абинский электрометаллургический завод из Краснодарского края стал первым производителем проволоки в ЮФО. На предприятии открыли четвертую очередь — метизный цех. Здесь выпускают рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку, изготовленную методом волочения. Объём производства на первый год составит 60-65 тысяч тонн.

Цех построен за 2,5 года. Объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей.

На заводе уже трудятся 3500 человек, еще 600 рабочих мест дала четвертая очередь.

В Ульяновской области открыто производство высокотехнологичных газобетонных строительных блоков

18 марта в посёлке Новоспасское открылось перспективное производство газобетонных строительных блоков.

ООО «Силикат» работает 45 лет, производит силикатный кирпич и известь. Новое производство даст области увеличение ассортимента строительных материалов: теперь в регионе будут производить блоки из автоклавного газобетона, который превосходит силикатный кирпич по своим характеристикам.

Создано 63 новых рабочих места.

Объем инвестиций составил более 1 млрд рублей.

В Иркутской области открыли деревообрабатывающее предприятие





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В Братске появилось новое деревообрабатывающее предприятие. Ремонт помещений для завода, расположенного в Правобережном районе, начали около полугода назад.

Предприятие занимается глубокой переработкой древесины, утилизацией продуктов лесопиления, производит погонажную и другую продукцию, которая поставляется, в основном, потребителям России, Беларуси, Казахстана. На заводе сейчас занято порядка ста человек.

НПО «БиоМикроГели» открыло в Екатеринбурге новую промышленную площадку по производству реагентов

НПО «БиоМикроГели» открыло в Екатеринбурге новую промышленную площадку по производству реагентов для ликвидации аварийных разливов нефти и моющих средств, готовится приступить к экспорту продукции.

Инновационную продукцию с Урала планируется поставлять в Китай, Австралию, Индонезию, Малайзию, а также в США и страны Европы.

Открытие производственного комплекса НПО «Алмаз» состоялось в Москве





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В Москве, на площадке Лианозовского завода, состоялось открытие нового цеха комплексной сборки и регулировки ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина». Площадь производственного корпуса — 6550 квадратных метров. Здесь будут производить компоненты для зенитных ракетных комплексов и комплексы автоматизации.

Инвестиции в строительство составили 250 млн рублей. На предприятии создано 200 дополнительных рабочих мест.

В Туле открыта новая производственная площадка ООО ПП «Мехмаш»

1 марта в Туле состоялось открытие новой производственной площадки ООО ПП «Мехмаш». Это первая очередь большого проекта. Всего предполагается четыре очереди с объемом инвестиций — более 1,5 млрд рублей и созданием около 1000 рабочих мест.

Продукция «Мехмаша» пользуется большим спросом при реализации крупных проектов магистральных газопроводов. Предприятие является одним из ключевых поставщиков оборудования широкой товарной номенклатуры для газовой отрасли, принимает участие в социальных проектах региона.

Инвестиции в первую очередь сотавили порядка 500 млн. рублей.

Итого за март 2019 года

14 новых производств

из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (102 200 млн)

общий объем объявленных инвестиций более 106 млрд рублей

у трех производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 8

Металлургия — 1

Стройматериалы и ремонт — 2

Химическая промышленность — 2

Электроника и электротехника — 0

Медицина и фармацевтика — 0

Другое — 1

По источникам инвестиций

иностранный — 1

российский или смешанный — 13