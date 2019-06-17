ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны», — сказал он.

По его словам, еще четыре истребителя поставят до конца года. В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко.