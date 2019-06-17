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Авиация

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

  •  © ria.ru

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны», — сказал он.

По его словам, еще четыре истребителя поставят до конца года. В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко.

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https://ria.ru/20190617/1555619124.html

МиГ-35, ВКС
  • Нет аватара Scooter
    17.06.1910:26:37

    В целом, позитивно. Два,5 года заучит круто, но подозреваю, что цель была вдохнуть жизнь в завод, потому не верится, что за столь короткий срок смогли провести реально большие ниокры. Скорее всего внедрили предыдущие заделы?

    #1136946
    • Нет аватара Захарка
      17.06.1910:37:15

      Новость неожиданная, честно говоря.

      Что касается НИОКР, то тут, пожалуй, действительно внедрили то, что хотели сделать раньше. Надеюсь, про АФАР не забыли, ибо очень странно, что на какие-то занюханные Ф-16 бородатого года выпуска АФАР ставят, а мы все ковыряемся пальцем в одном месте.

      Если будем тянуть с этим делом — про экспортные рынки можно будет в скором времени забыть.

      #1136949
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