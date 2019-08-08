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Производство

В Калужской области появился центр испытаний и сертификации полимерных композиционных материалов

Авиационный регистр МАК аккредитовал научно-исследовательскую лабораторию ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) как технически компетентный центр испытаний полимерных композиционных материалов и изделий из них для гражданской авиации.

 © investkaluga.com

"Наличие на предприятии собственной аккредитованной лаборатории, прежде всего, повысит эффективность решения задачи импортозамещения материалов при выпуске изделий для отечественного пассажирского авиалайнера МС-21, так как все этапы работ будут выполняться на одной научно-производственной площадке. Также наличие исследовательского центра полимерных композиционных материалов даст нам преимущества и в реализации других проектов, в частности, позволит сокращать сроки проведения научно-исследовательских работ, что в итоге, скажется на себестоимости продукции", — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Получившая аккредитацию научно-исследовательская лаборатория оснащена необходимым оборудованием и является разработчиком ряда уникальных методик и средств определения физико-механических свойств полимерных композиционных материалов и неразрушающего контроля готовых изделий. Наличие аттестата Авиационного регистра МАК даст возможность подразделению проводить комплекс испытаний для сторонних отечественных организаций.

По информации ОНПП «Технология»
Источник: http://investkaluga.com/media/news/...imernyh-kompozitsionnyh-materialov/

Калужская область, Калуга, авиация, производство, технология
  • Нет аватара Инженер2015
    08.08.1913:25:40

    Наличие на предприятии собственной аккредитованной лаборатории, прежде всего, повысит эффективность решения задачи импортозамещения материалов при выпуске изделий для отечественного пассажирского авиалайнера МС-21

    значит в отечественных композитах для МС21 есть прогресс

    #1148596
  • Нет аватара Инженер2015
    08.08.1913:28:04

    теперь нужно законодательно обязать, чтобы импортные материалы (аналоги которых в РФ производятся) тестировались по Госту именно в лаборатории на территории РФ

    Таким образом усилить позиции российских производителей и обеспечить загрузку этой лаборатории

    #1148598
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