В Калужской области появился центр испытаний и сертификации полимерных композиционных материалов

Авиационный регистр МАК аккредитовал научно-исследовательскую лабораторию ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) как технически компетентный центр испытаний полимерных композиционных материалов и изделий из них для гражданской авиации.

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"Наличие на предприятии собственной аккредитованной лаборатории, прежде всего, повысит эффективность решения задачи импортозамещения материалов при выпуске изделий для отечественного пассажирского авиалайнера МС-21, так как все этапы работ будут выполняться на одной научно-производственной площадке. Также наличие исследовательского центра полимерных композиционных материалов даст нам преимущества и в реализации других проектов, в частности, позволит сокращать сроки проведения научно-исследовательских работ, что в итоге, скажется на себестоимости продукции", — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Получившая аккредитацию научно-исследовательская лаборатория оснащена необходимым оборудованием и является разработчиком ряда уникальных методик и средств определения физико-механических свойств полимерных композиционных материалов и неразрушающего контроля готовых изделий. Наличие аттестата Авиационного регистра МАК даст возможность подразделению проводить комплекс испытаний для сторонних отечественных организаций.

По информации ОНПП «Технология»