Обзор: в марте 2020 года в России открылось 13 новых производств

В марте открыто 13 новых производств, из них 3 крупных, с инвестициями более 1 млрд рублей.

В Москве открыли Российский центр гибкой электроники

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Российский центр гибкой электроники начал работу в городе Троицк Новой Москвы. Это контрактная компания в составе Группы «ТехноСпарк», входящей в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.

Предприятие осуществляет прототипирование и мелкосерийное производство ключевых компонентов для широкого спектра устройств — TFT-матрицы (тонкопленочные транзисторные матрицы) для дисплеев («электронной бумаги», ЖК-экранов, OLED-дисплеев) и сенсоров (биометрических сенсоров, детекторов рентгена и проч.), а также интегральные микросхемы для радиочастотных меток и датчиков.

При выходе на проектную мощность объем производства составит около 4 тыс. м2 TFT-матриц. Это 1,5 млн TFT-матриц для небольших экранов (электронных ценников или смарт-карт) или 100 тыс. TFT-матриц для экранов планшетного размера.

Инвестиции в Российский центр гибкой электроники превысили 4,9 млрд. рублей

В Дубне Московской области открыто новое производство щитов постоянного тока

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Межрегиональное производственное объединение технического комплектования «Технокомплект» наладил в Дубне Московской области серийное производство щитов постоянного тока. Основными заказчиками продукции выступят предприятия «Россетей» и генерирующихся компаний России, а не менее 10% изделий пойдет на экспорт.

Предприятие наладило серийное производство щитов постоянного тока с номинальным током до 1600А. Для их выпуска применяются комплектующие собственной разработки: контроллеры и комплексы мониторинга систем оперативного постоянного тока с интеллектуальными алгоритмами. Уровень локализации производства составляет порядка 85%.

Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 220 млн рублей.

Завод по выпуску изделий для железной дороги и метро открыли под Белгородом

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Производство пластмассовых и металлических изделий в промпарке «Северный» открыла группа компаний «Стальэнерго».

Помимо изделий из пластмассы и металла, новый завод способен выпускать радиоэлектронную, электротехническую продукцию и системы связи. Основными заказчиками предприятия станут железные дороги и метро.

В объект уже вложили 400 млн рублей, здесь создано 140 рабочих мест.

В Подмосковье запущено новое производство несущего профлиста

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18 марта на территории технопарка «Металлист» в г. Талдома состоялась церемония открытия нового завода по производству несущего профилированного листа — ООО «Лино» производственной компании «STALLIN».

Производственный цех расположен площади 3000 кв. м. Здесь установлено немецкое оборудование Hennecke для изготовления несущего профилированного листа различных марок. Производственная мощность линии позволяет выпускать до 20 000 кв.м. профнастила в смену, до 4000 тонн в месяц и является одной из самых эффективных и мощных на территории России и стран СНГ.

Продукция реализуется на территории от Калининграда до Магадана, СНГ и восточной части стран ЕС. В настоящее время выполняется крупный заказ для Грозного.

В Хабаровском крае появилось новое производство фанеры

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Предприятие глубокой переработки мощностью 15 тыс. м3 ввело в эксплуатацию ООО «Восточная торговая компания». В рабочем поселке Хор создано 63 новых рабочих места.

Инвестиции составили 227,3 млн рублей

В г. Благовещенск Башкирии открыто новое производство компании RAILGO

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В Башкирии в Благовещенске заработало новое предприятие по формированию и ремонту колесных пар для грузовых вагонов.

На предприятии в Благовещенске уже создано 200 новых рабочих мест. Планируется, что всего появится 600 рабочих мест. Средняя заработная плата на предприятии уже сегодня составляет 42 тысячи рублей. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 1,4 млрд рублей.

В Астраханской области запущено производство трубок для систем капельного орошения

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Компания «Свои» объявила о начале промышленного выпуска трубок капельного орошения в ОЭЗ «Лотос». На заводе запущены две линии, общей производительностью 200 млн погонных метров в год, формируются первые партии продукции.

Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей.

Нижегородская «Кальдера» запустила производство газовых горелок

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Компания «Кальдера» (входит в ГК «Атриум») запустила в Нижнем Новгороде новый цех по выпуску газовых и комбинированных горелок, которые используются в промышленных водонагревателях, котлах и бойлерах. Новые эффективные горелки помогут снизить энергетические затраты при производстве тепловой энергии. Мощность производства — 240 штук в год.

Общий бюджет проекта составил 40 млн рублей.

Новотранс запустил вторую очередь вагоноремонтного предприятия в Кузбассе

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ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (входит в группу компаний «Новотранс») ввело в эксплуатацию вторую очередь производства в г. Прокопьевск Кемеровской области. Создано около 700 рабочих мест

«Данное предприятие с запуском второй очереди и восстановлением первой будет крупнейшим в РФ. Оно будет новейшее», — сообщил на церемонии запуска президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей.

Производство полимерных емкостей открыли в Кемерово

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Производство полимерных емкостей от 100 до 10000 л открыли на базе компании «Агро» — производителя сельскохозяйственной техники. Мощность нового цеха — переработка 180 т исходного материала в год.

Цех площадью 1400 кв. м был построен за семь месяцев. Здесь расположены 4 печи, термопластавтомат, экструзионная линия по производству ПВХ-шлангов.

В новом цехе «Агро» изготавливают 82 вида полимерных изделий.

«Печатно-текстильная компания» открыла в Подмосковье новое производство домашнего текстиля

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ООО «Печатно-текстильная компания» открыло в Балашихе Московской области новое производство одеял, подушек и другой продукции домашнего текстиля.

Благодаря выделенному в конце 2018 года льготному займу по программе ФРП «Проекты развития» предприятие организовало новые автоматизированные производственные линии по выпуску одеял, подушек, покрывал, наматрасников, стеганого полотна, а также линию по упаковке готовых изделий.

Общий бюджет проекта расширения производства превысил 200 млн рублей.

В Волгограде открылся цех по производству медных и стале-алюминиевых канатов

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Новый промышленный участок по выпуску канатов открыт в филиале «Волгоградский» АО «Северсталь канаты». Пуск новой линии позволит предприятию дополнительно производить до 400 тонн канатов в месяц, увеличить объемы экспортных поставок.

В марте 2020 года на Волгоградском канатном заводе завершен еще один проект по созданию производства медных и стале-алюминиевых канатов. В новом помещении установлено основное оборудование тарного участка; смонтированы и введены в эксплуатацию сушильная камера, аспирационная система, навес для хранения барабанов; введены в эксплуатацию две канатные машины, позволяющие выпускать канаты диаметрами от 7 до 27 миллиметров.

Инвестиции в проект составили 200 млн. рублей.

«Акрон» запустил третий агрегат азотной кислоты на новгородской площадке

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Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, запустила на своей новгородской площадке новый агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тысяч тонн в год. Это третий по счету агрегат, построенный ПАО «Акрон» за последние два года. В 2019 году в Великом Новгороде были запущены два агрегата азотной кислоты общей мощностью 270 тысяч тонн в год.

Как сообщили в пресс-службе группы, суммарная мощность новгородской площадки с вводом в эксплуатацию трех агрегатов выросла до 1,9 млн тонн в год.

Объем инвестиций составил более 1 млрд рублей.

Итого за март 2020 года

13 новых производства

из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (6900 млн)

общий объем объявленных инвестиций около 8,7 млрд рублей

у 3 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 6

Стройматериалы и ремонт — 0

Химическая промышленность — 1

Электроника и электротехника — 2

Медицина и фармацевтика — 0

Текстильная промышленность — 1

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленнсоть — 1

Другое — 2

По источникам инвестиций

иностранный — 0

российский или смешанный — 13