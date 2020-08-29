На форуме «Армия-2020» показали новейший «Тайфун К-4386» с боевым дистанционным модулем

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые продемонстрировали бронемашину «Тайфун К-4386» с боевым дистанционным модулем калибра 30-мм. Управление боевым модулем происходит внутри автомобиля со специального пульта с дистанционным прицелом.

Данный броневик обладает самым высоким уровнем минной защиты в своем классе, отмечает производитель. Экипаж надежно защищен от взрывов мощностью в шесть килограммов в тротиловом эквиваленте.

«В этом году мы представляем „Тайфун ВДВ“ модификации 4386, оснащенный боевым модулем калибра 30-мм, совмещенный с пулеметом 7.62 с гидропневматической подвеской. Двигатель мощностью 350 лошадиных сил в семиместном исполнении», — рассказал заместитель директора по развитию АО «Ремдизель» Александр Матвеев.

«Тайфун» предназначен для выполнения боевых задач на передовой и в тылу, обеспечения перевозки личного состава и необходимых грузов.

Боевая машина обладает впечатляющими техническими характеристиками. Максимальная мощность двигателя — 350 лошадиных сил, максимальная скорость — 130 километров в час. Полная масса автомобиля — 13 500 кг. Десантируется парашютным способом.