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Армия и Флот

На форуме «Армия-2020» показали новейший «Тайфун К-4386» с боевым дистанционным модулем

 © tvzvezda.ru

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые продемонстрировали бронемашину «Тайфун К-4386» с боевым дистанционным модулем калибра 30-мм. Управление боевым модулем происходит внутри автомобиля со специального пульта с дистанционным прицелом.

Данный броневик обладает самым высоким уровнем минной защиты в своем классе, отмечает производитель. Экипаж надежно защищен от взрывов мощностью в шесть килограммов в тротиловом эквиваленте.

«В этом году мы представляем „Тайфун ВДВ“ модификации 4386, оснащенный боевым модулем калибра 30-мм, совмещенный с пулеметом 7.62 с гидропневматической подвеской. Двигатель мощностью 350 лошадиных сил в семиместном исполнении», — рассказал заместитель директора по развитию АО «Ремдизель» Александр Матвеев.

«Тайфун» предназначен для выполнения боевых задач на передовой и в тылу, обеспечения перевозки личного состава и необходимых грузов.

Боевая машина обладает впечатляющими техническими характеристиками. Максимальная мощность двигателя — 350 лошадиных сил, максимальная скорость — 130 километров в час. Полная масса автомобиля — 13 500 кг. Десантируется парашютным способом.

Источник: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2020829658-aift3.html

«Тайфун К-4386», «Тайфун ВДВ»
  • Badassgoliath Badassgoliath
    29.08.2011:53:03

    Я не знаю, как получше сформулировать, чтобы не быть неправильно понятным, но — не слишком ли много моделей броневиков? Производители всё наворачивают их, каждая модель лучше предыдущей и каждая модель запускает цикл испытаний. Испытательные полигоны вовсю испытывают, производители борются за госзаказ и оснащают свои машины всё новыми «фишками», а бойцы ездят на БТР-82А и уже почти неактуальных «Тиграх».

    Те же ощущения при взгляде на Бумеранг и Курганец. Необходимо выбрать уже наконец какую-то одну машину — и это должен быть Бумеранг (потому что на колёсах). На гусеницах будет тяжёлая БМП Т-15, необходимость которой даже не должна обсуждаться.

    Даже если Бумеранг не может чего-то такого, на что способен Курганец, то с этим надо просто примириться.

    #1207444
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