Запись На Зеленодольском заводе заложили два СПК «Метеор — 2020» перенесена в личный блог модератором.
Великоросс перенес эту запись 03.03.2021 15:24
по причине: Нарушение п.2 правил сайта (политика)
Авторам необходимо ознакомиться с правилами сайта, и постараться не допускать их нарушений. Нарушение правил может стать причиной блокировки вашего аккаунта.
На Зеленодольском заводе заложили два СПК «Метеор — 2020»
2 марта корабелы Зеленодольского завода имени А.М. Горького произвели закладку корпусов двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 «Метеор — 2020». Об этом говорится в сообщении предприятия.Новые скоростные суда строятся для нужд Ханты-Мансийского автономного округа. Трехсторонний контракт на постройку двух судов был заключен между АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», АО «Северречфлот» и АО «Машпромлизинг» 26 января 2021 года. Разработчиком проекта является нижегородское ООО «Си Тех».
«Мы возобновляем строительство судов на подводных крыльях. В 90-е годы прошлого века наш завод был единственным поставщиком „Метеоров“, а в настоящий момент мы начинаем строить современные „Метероры-2020“, которые будут отвечать последним требованиям времени», — отметил на церемонии генеральный директор завода Александр Филиппов.
Судно на подводных крыльях «Метеор — 2020» проекта 03830 — справка
Разработчик проекта — КБ «Си Тех»
Длина — 36 мШирина — 11 м
Осадка на плаву — 2,02 м
Пасажировместимость — 122 чел.
Экипаж — 6 чел.
Скорость на тихой воде — 77 км/ч
Продолжительность рейса — 13 часов
Запас хода — 700 км
Читайте также...
- Спущено на воду третье судно на подводных крыльях серии «Валдай 45Р»
- Второе судно «Валдай 45Р» передано заказчику
- Строительство второго СПК «Комета 120М»
03.03.2113:34:48
03.03.2113:39:54
03.03.2117:48:02
03.03.2118:18:28
03.03.2123:07:18
03.03.2118:49:09
04.03.2105:53:44
04.03.2109:30:00
04.03.2109:45:50