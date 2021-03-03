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2 марта корабелы Зеленодольского завода имени А.М. Горького произвели закладку корпусов двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 «Метеор — 2020». Об этом говорится в сообщении предприятия.Новые скоростные суда строятся для нужд Ханты-Мансийского автономного округа. Трехсторонний контракт на постройку двух судов был заключен между АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», АО «Северречфлот» и АО «Машпромлизинг» 26 января 2021 года. Разработчиком проекта является нижегородское ООО «Си Тех».

«Мы возобновляем строительство судов на подводных крыльях. В 90-е годы прошлого века наш завод был единственным поставщиком „Метеоров“, а в настоящий момент мы начинаем строить современные „Метероры-2020“, которые будут отвечать последним требованиям времени», — отметил на церемонии генеральный директор завода Александр Филиппов.

Судно на подводных крыльях «Метеор — 2020» проекта 03830 — справка

Разработчик проекта — КБ «Си Тех»

Длина — 36 мШирина — 11 м

Осадка на плаву — 2,02 м

Пасажировместимость — 122 чел.

Экипаж — 6 чел.

Скорость на тихой воде — 77 км/ч

Продолжительность рейса — 13 часов

Запас хода — 700 км