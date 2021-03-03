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Запись На Зеленодольском заводе заложили два СПК «Метеор — 2020» перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 03.03.2021 15:24

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Судостроение и судоходство

На Зеленодольском заводе заложили два СПК «Метеор — 2020»

 © sudostroenie.info

2 марта корабелы Зеленодольского завода имени А.М. Горького произвели закладку корпусов двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 «Метеор — 2020». Об этом говорится в сообщении предприятия.Новые скоростные суда строятся для нужд Ханты-Мансийского автономного округа. Трехсторонний контракт на постройку двух судов был заключен между АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», АО «Северречфлот» и АО «Машпромлизинг» 26 января 2021 года. Разработчиком проекта является нижегородское ООО «Си Тех».

«Мы возобновляем строительство судов на подводных крыльях. В 90-е годы прошлого века наш завод был единственным поставщиком „Метеоров“, а в настоящий момент мы начинаем строить современные „Метероры-2020“, которые будут отвечать последним требованиям времени», — отметил на церемонии генеральный директор завода Александр Филиппов.

Судно на подводных крыльях «Метеор — 2020» проекта 03830 — справка

Разработчик проекта — КБ «Си Тех»

Длина — 36 мШирина — 11 м

Осадка на плаву — 2,02 м

Пасажировместимость — 122 чел.

Экипаж — 6 чел.

Скорость на тихой воде — 77 км/ч

Продолжительность рейса — 13 часов

Запас хода — 700 км
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/32546.html

Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях, СПК, Метеор – 2020, проект 03830, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, Казань
  • user78 user78
    03.03.2113:34:48

    +!

    Таким образом, сейчас в России строятся сразу 4 новых «Метеора» — 2 проекта 03580 «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Нижегородской области и 2 проекта 03830 на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького» в Татарстане.

       

    #1226705
  • alex4spb alex4spb
    03.03.2117:48:02

    круто!    

    а есть информация, какие движки?

    #1226720
  • alex4spb alex4spb
    03.03.2118:18:28

    я что-то не понял, а где тут ПОЛИТИКА?    

    #1226727
  • Clausson Clausson
    03.03.2118:49:09

    В 90-е годы прошлого века наш завод был единственным поставщиком «Метеоров»,

    Скромно.    

    За все время советской власти завод построил 361 «Метеор» (проект 342) и таким образом произвел судов на подводных крыльях больше всех в мире.

    В 90-е? Вероятно имеется ввиду несколько судов которые достроили из советского задела под заказ КНР?

     © stcdn.business-online.ru

    #1226735
  • Максим Николаев Максим Николаев
    04.03.2105:53:44

    В Якутии такие нужны. На этот год у нас закупили 2 Валдая, но там вместимость всего 45 пассажиров…

    #1226750
    • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
      04.03.2109:30:00

      Безусловно. Но вообще вам в качестве всесезонных машин экранопланы нужны.

      #1226756
      • Максим Николаев Максим Николаев
        04.03.2109:45:50

        Сегодня новость:

        В акватории речного порта Якутска на территории базы Государственной инспекции по маломерным судам приступили к сборке экраноплана «Буревестник-24». Грузопассажирское судно было доставлено в Якутск накануне.

        Работы будут продолжаться три дня, затем начнется третий тур испытаний судна. Первые два тура прошли на одном из подмосковных водохранилищ в летнее и зимнее время. Экраноплану предстоит пройти и четвертый тур испытаний — в зимних условиях.

        Якутские власти делают на экраноплан большие ставки. Имеющийся флот таких скоростных судов, как «Метеор», «Восход» и «Ракета» стремительно устаревает, и через несколько лет их эксплуатация будет прекращена.

        Источник: Гудок

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        Не скажу насчёт достоверности новости Гудка, но Буревестника испытывался и совершал рейсы Олекминск — Якутск с 2014 года, но потом тихо-мирно исчез со сцены…

        Отредактировано: Максим Николаев~09:46 04.03.21
        #1226760
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