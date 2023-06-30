На Зеленодольском СЗ спущен на воду МРК «Туча» проекта 22800

На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) состоялся спуск на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Туча».

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"Туча" относится к малым ракетным кораблям проекта 22800 и является многоцелевым ракетно-артиллерийским кораблем. Он оснащен комплексом высокоточного оружия, который подтвердил свою эффективность в ходе проведения различных операций.

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Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) и строятся для ВМФ России с 2015 года на трех верфях — «Пелле» (Ленинградская область), Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. «Каракурт» имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне.

Корпус МРК «Туча» был заложен в феврале 2019 года.