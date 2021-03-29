Обзор: в ноябре 2020 года в России открылось 15 новых производств

Открыто 15 новых производств, из них одно крупное с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий известный объем инвестиций порядка 4,51 млрд рублей (по некоторым производствам объем инвестиций неизвестен).

Обращаю внимание читателей, что также в обзор добавлена информация, о предприятих, которые по техническим причинам были пропущены ранее.

1. НПО «Наука» запустило новый производственно-испытательный комплекс авиационных систем

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В Киржачском районе Владимирской области заемщик Фонда развития промышленности — НПО «Наука» — завершил строительство нового производственно-испытательного комплекса площадью более 17 тысяч кв. м. В нем запущена линия по нанесению гальванического покрытия на авиационные изделия.

Введенные в работу гальваническая линия и вакуумно-компрессорная станция — одни из самых современных на агрегатостроительных заводах России. С помощью нового оборудования планируется гальванизировать детали для систем кондиционирования воздуха, терморегулирования, автоматического регулирования давления и другие изделия. Общая площадь обрабатываемых деталей составит 38 тысяч кв. м в год.

В испытательном комплексе для тестирования готовых изделий имитируются все летные условия, начиная от взлетно-посадочной полосы до невесомости.

Общая сумма двух займов ФРП составила 123 млн рублей, а совокупный бюджет проектов превысил 455 млн рублей.

2. НПК «Химресурс» запустил производство эпоксидной смолы в Татарстане

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Компания «НПК Химресурс» в конце октября запустила производство эпоксидной смолы на территории ТОСЭР «Набережные Челны».

Общая стоимость проекта составила 50 млн рублей, создано 21 рабочее место.

Компания разработала свою собственную технологию по изготовлению эпоксидной смолы. Научно-исследовательские работы проведены совместно с Казанским национально исследовательским технологическим университетом и Ярославским технологическим государственным техническоим университетом.

Сообщается, что основным потребителем эпоксидной смолы «НПК Химресурс» станет международная компания «ЗМ Россия», занимающаяся производством средств антикоррозийной защиты, клеев и абразивных материалов на территории ОЭЗ «Алабуга».

3. На тамбовском заводе «Металл Сервис» запустили роботизированный литейный цех

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На многопрофильном предприятии ООО «Металл Сервис» открылся литейный цех, который специализируется на производстве металлопроката и металлоизделий для промышленного и гражданского строительства.

«Металл Сервис» известен производством профильных труб всех размеров и различных изделий для строительной отрасли. Но предприятие за более чем пятнадцать лет своего существования постоянно наращивает производство и расширяет ассортимент продукции. Сегодня численность коллектива почти 300 человек, но требуются работники основных профессий.

Литейный цех — новое направление для завода, как и розлив стали по выплавляемым моделям. Новое производство уже работает на полную мощность и выпускает в месяц 120 тонн деталей.

В новом цехе будут производить детали от филигранных до крупногабаритных из стали и чугуна для предприятий самых разных сфер — от автопрома до оборонного комплекса.

В производстве применяются экологически чистые материалы: воск, плавленый кварц, песок, муллит и смолы. Планы выпуска продукции уже расписаны на два-три года вперед.

4. В Московской области на «121 АРЗ» открыт новый цех по покраске самолетов

Окрасочная камера нового цеха © sdelanounas.ru

11 ноября в Одинцовском районе Московской области открылся новый цех 121-го авиационного ремонтного завода в Старом Городке, в помещении будут заниматься окраской самолётов типа Як-130, Су-25, Миг-29, Су-27 и других.

«Авиационный ремонтный завод в Старом Городке — крупнейшее в России предприятие по ремонту и модернизации самолетов и авиационных двигателей фронтовой авиации. В рамках реализации федеральной целевой программы „Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы“ был создан цех по окраске самолетов», — сообщили на открытии цеха.

121-й авиационный ремонтный завод включен в перечень системообразующих предприятий Московской области. На заводе трудятся 1038 человек.

5. В Краснодарском крае завершен первый этап создания лифтостроительного завода

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В Крымском районе завершен первый этап строительства единственного в ЮФО лифтостроительного завода

На первом этапе инвестор приобрел производственные помещения, металлообрабатывающее оборудование и запустил покрасочный цех.

За три года ООО «КАХМАН» планирует создать 100 рабочих мест и выпускать до 5000 лифтов в год, используя при этом до 95% отечественных комплектующих.

Это единственный в ЮФО производитель лифтов.

6. Компания «ПК Контур» из Свердловской области запустила новый цех по производству пластиковых труб

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Производственная компания «Контур» запустила в г. Заречный Свердловской области новую линию по производству пластиковых труб. Общий бюджет проекта составил свыше 80 млн рублей.

С привлечением льготного займа предприятие закупило современное оборудование и наладило выпуск полипропиленовых канализационных труб и фитингов. Мощность нового оборудования позволит дополнительно выпускать тысячу километров труб и два миллиона фитингов в год.

Трубы предназначены для отвода воды в бытовых и коммерческих помещениях, а фитинги служат соединительными частями трубопроводов. В производстве используется только отечественное сырье. Локализация составляет 100%.

Основными заказчиками этой продукции выступают застройщики многоквартирных и индивидуальных жилых домов, и застройщики коммерческих и социальных объектов России, также часть объема будет реализовываться через строительные и сантехнические магазины.

7. Пермский завод пластмассовых изделий открыл новую площадку в Московской области

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Пермский завод пластмассовых изделий, который специализируется на разработке, производстве и реализации флаконов, банок, канистр и крышек из пластмасс для средств бытовой химии, нефтехимии, косметики, пищевых продуктов и медицинских нужд, сообщил о запуске в конце октября второго участка в городе Воскресенске Московской области.

Новая площадка ПЗПИ предназначена для выпуска продукции для косметической отрасли. Благодаря новым мощностям завод расширяет географию как в России, так и за рубежом.

8. Топливная компания ТВЭЛ открыла новое опытное производство накопителей энергии

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Отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») открыл новое опытно-промышленное производство накопителей энергиии.

На территории Московского завода полиметаллов будут осуществляться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производиться и испытываться опытные образцы. В частности, накопители энергии для логистической спецтехники (электротележки, погрузчики), систем оперативного постоянного тока, источников бесперебойного питания, электробусов и другого электротранспорта.

После прохождения всех испытаний образцы будут передаваться в серийное производство в НПО «Центротех» (предприятие «ТВЭЛ» в Новоуральске Свердловской области).

9. Новое производство металлоконструкций открылось в Нижнем Новгороде

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Компания DoorHan ввела в эксплуатацию комплекс по производству подвижных ограждающих конструкций, подъемных механизмов, сборных домов и их частей на территории Нижегородской области. Инвестпроект был реализован при активной поддержке Корпорации развития Нижегородской области.

Объем инвестиций в проект составил порядка 100 млн рублей. На сегодняшний день производственные мощности предприятия позволяют производить более 10 000 конструкций секционных ворот и рольставней в год.

10. «ТатхимПласт» запустила новую очередь производства компаундов

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Компания «ТатхимПласт» (г. Казань) запустила новую очередь производства высокотехнологичных полимерных компаундов для отливки элементов автомобилей, различных деталей стиральных машин, холодильников и телевизоров, а также для изготовления строительных материалов.

Проект профинансирован с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП), благодаря которому предприятие приобрело современное оборудование для создания нового производства компаундов мощностью 12 тыс. т в год. Общая производственная мощность предприятия выросла почти в 2 раза — до 25 тыс. т в год.

Создание нового производства стало возможно за счет льготного займа по программе «Лизинг». В конце 2018 года предприятие получило 60 млн руб. от Фонда развития промышленности.

Инвестиции в проект превысили 230 млн рублей. Создано 15 рабочих мест.

11. В Челябинской области открыто импортозамещающее производство электролитической медной фольги

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На «Кыштымском медеэлектролитном заводе» (Челябинская обл., входит в Группу «Русская медная компания») получены первые образцы электролитической медной фольги. В ходе пуско-наладочных работ в новом цехе электролиза медной фольги КМЭЗ произвели 8 метров фольги толщиной 35 микрон. Технологическая линия цеха позволяет выпускать фольгу самых востребованных типов — толщиной от 9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562.

Единственное в России производство полностью заместит импорт высокотехнологичного материала для выпуска литий-ионных аккумуляторов электрокаров, а также печатных плат для электроники и приборостроения — от смартфонов и бытовой техники до авиастроения.

Строительство цеха началось в 2018 году. Цех оснащен самым современным оборудованием ведущих производителей из Европы и Азии. Инвестиции в проект превышают 3 млрд рублей.Мощность производства составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год.

12. Технониколь открыла новый завод водосточных систем в ТОСЭР «Хабаровск»

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Предприятие «ТН-пластики» будет выпускать пластиковые водосточные системы. Это 54-е предприятие «Технониколь» и второй этап проекта в рамках меморандума, заключенного шесть лет назад корпорацией с правительством Хабаровского края. Первым был построен завод по вторичной переработке полимеров.

Производство спроектировано по технологии замкнутого цикла — продукция, не прошедшая контроль качества, измельчается и повторно используется в технологическом процессе. Завод будет ежегодно выпускать до 3 000 тонн готовой продукции, в том числе желоба и трубы, которые после деформирующих нагрузок восстанавливают свою форму.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей. Это единственное подобное производство на Дальнем Востоке.

13. В Тульской области компания Fabreex запустила трикотажное производство полного цикла

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Компания Fabreex сообщает о запуске первого в России предприятия полного цикла по производству синтетического трикотажа. Фабрика расположена в городе Узловая Тульской области на территории технопарка «Пластик». Производство официально запущено в июне 2020 года. На момент запуска предприятия штат сотрудников составлял 105 человек.

Для российской текстильной отрасли открытие такой фабрики — значимое событие, так как раньше в стране не выпускался кругловязаный синтетический трикотаж.Теперь импортозамещающее трикотажное производство в Узловой позволяет удовлетворять потребности многих российских швейных предприятий по изготовлению повседневной и спортивной одежды. Уже сейчас с конвейеров фабрики выходит более 85 тонн трикотажных полотен в месяц.

14. В Москве на заводе компании «Связьстройдеталь» запущен новый малярный цех

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Московское предприятие ЗАО «Связьстройдеталь», выпускающее продукцию для строительства линий связи, запустило новый высокотехнологичный малярный цех, инвестиции в проект составили почти 100 млн рублей.

Новое высокотехнологичное оборудование позволяет увеличить производительность малярного цеха в три раза и обрабатывать до 420 кв. м в час. В его строительство предприятие инвестировало 38 млн рублей, еще более 60 млн рублей было потрачено на приобретение необходимой техники.

15. В Иркутской области открыт новый цех крупнотоннажного производства фармсубстанций

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На предприятии «Братскхимсинтез» компании «Фармасинтез» открыт новый цех по производству фармсубстанций для лечения туберкулеза, гепатита, ВИЧ и COVID-19. С 2021 года начнётся выпуск субстанции для производства лекарств против онкологических заболеваний.

Первая очередь предприятия была открыта в 2016 году. Запуск второй очереди предприятия в 2 раза увеличит производственные мощности «БратскХимСинтез». Стратегическая задача — производить до 1000 тонн фармсубстанций в год.

До запуска второй очереди завод уже производил порядка 60 тонн АФС в год. Произведённые субстанции используются для изготовления лекарств на других заводах Группы компании «Фармасинтез».

Сейчас на предприятии работает 150 человек. В течение года штат будет увеличен до 250.

Итого за ноябрь 2020 года:

15 новых производств

из них 1 производство с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 3000 млн)

общий объем объявленных инвестиций около 4,51 млрд рублей

у 7 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям:

Машиностроение и металлообработка — 4

Стройматериалы и строительные изделия — 3

Химическая промышленность и изделия — 3

Электроника и электротехника — 2

Медицина и фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 1

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленность — 0

Другое — 1

По источникам инвестиций:

иностранный — 1

российский или смешанный — 14