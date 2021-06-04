Завершена укладка труб первой ветки «Северного потока-2»

КС «Славянская». Ленинградская область. Архивное фото © Фото из открытых источников

4 июня 2021 года успешно завершена прокладка труб первой нитки трубопровода «Северныйпоток — 2».

Обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская"(расположена на севере Кингисеппского района Ленинградской области). На компрессорную станцию «Славянская», являющуюся отправной точкой нового газопровода, подан газ.

22.03.2016 года ОМК начала отгрузку труб большого диаметра для морского газопровода «Северный поток — 2».

23.09.2016 года Группа ЧТПЗ отгрузила первые 3 300 тонн труб для газопровода «Северный поток — 2».

27.10.2016 года первые трубы для «Северного потока — 2» прибыли на остров Рюген.

24.04.2017 года Nord Stream 2 подписала соглашения о финансировании «Северного потока — 2» на €4,75 млрд.

31.01.2018 года Северный поток—2 получил разрешение на строительство в территориальных водах Германии.

05.04.2018 года Северный поток—2 получил разрешение на строительство в территориальных водах Финляндии.

12.04.2018 года Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2».

03.05.2018 года вГермании началось строительство участка газопровода «Северный поток-2».

15.05.2018 года начались подготовительные работы на морском участке «Северного потока ‑ 2» в Германии.

07.06.2018 года Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2».

17.06.2018 года Газпром приступил к реализации проекта «Северный поток 2» в Ленинградской области.

25.07.2018 года судно Castoro 10 (C10) приступило к подготовительным работам по укладке труб для «Северного потока — 2».

05.09.2018 года стартовала укладка труб газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе.

25.09.2018 года Nord Stream начал укладку труб «Северного потока — 2» в немецком мелководье.

07.10.2018 года второе судно приступило к укладке труб «Северного потока — 2» в Германии.

18.02.2019 года Nord Stream 2 AG уложила больше половины газопровода «Северный поток — 2».

06.03.2019 года построена треть «Северного потока — 2».

30.04.2019 года начались работы по укладке труб «Северного потока — 2» в российских водах.

21.08.2019 года завершено строительство «Северного потока-2» на финском участке.

30.10.2019 года Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2».

28.11.2019 года начались работы по укладке датского участка «Северного потока-2».

22 декаря 2020 года завершено строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2».