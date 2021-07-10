Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в первом полугодии 2021 года

© Фото из открытых источников

Агропромышленный комплекс страны в первом полугодии 2021 года стабильно развивался и увеличивал объёмы производства.

Продолжался ввод в эксплуатацию новых предприятий. За первое полугодие запущены 14 крупных объектов АПК с инвестициями более 1 млрд рублей каждый (как новых, так и модернизированных). Общий объём инвестиций в эти проекты составил около 30 млрд рублей. Из представленных объектов 13 российские, 1 с участием иностранного капитала.

В обзор вошли:

— свинокомплексы — 3

— тепличные комплексы — 4

— молочные комплексы — 3

— заводы пищевой промышленности — 4

«ЭКО-Культура» открыла в Липецкой области третью очередь тепличного комплекса

В январе 2021 года липецкое ООО «Овощи Черноземья» (входит в группу предприятий «ЭКО-Культура») ввели в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса площадью 25,87 га, которая обошлась компании в 6,3 млрд рублей.

© Фото из открытых источников

На предприятии в г. Усмань планируется создать 293 новых рабочих места. Сотрудники компании смогут получать 36 тыс. рублей в месяц. В новых теплицах собираются выращивать овощи защищенного грунта.

После запуска третьей очереди новый комплекс заработает на полную мощность. Его общая производительность составит около 50 тыс. тонн овощей в год, которые будут выращиваться в теплицах площадью в 86 га.

В Таловском районе Воронежской области заработал новый свиноводческий комплекс

ГК «АГРОЭКО» запустила в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс в Воронежской области.

© Фото из открытых источников

Предприятие заработало в январе. На производстве уже находится первая тысяча поросят. Производственная мощность площадки рассчитана на одновременное содержание 34 тыс. голов.

Кроме нового свиноводческого объекта на территории Таловского района располагаются ещё три производственных площадки «АГРОЭКО», станция искусственного осеменения, комбикормовый завод и автотранспортное предприятие.

Инвестиции в запуск комплекса не озвучены.

Резидент ТОР «Михайловский» компания «НК Лотос» ввела в эксплуатацию в Приморье 10 га теплиц

2 февраля компания «НК Лотос» ввела в эксплуатацию в Приморье первую очередь тепличного комплекса площадью 10 га. Посеяны огурцы и зелень. Осенью на рынок края также поступят томаты.

© Фото из открытых источников

Всего в этом году компания намерена выпустить на рынок края более 5 тыс. тонн огурцов, помидоров и зелени. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году произвели тепличные комплексы Приморского края.

Инвестиции в запуск первой очереди тепличного комплекса составили более 1 млрд рублей.

В Тюменском районе запущена третья очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро»

26 февраля. В новом тепличном комплексе площадью в 17 га планируется производить 31,3 тыс. тонн овощей. Всего в проект вложено 5,1 млрд рублей, создано 312 рабочих мест. Особенность новых теплиц — технология электродосвечивания, благодаря которой можно получать в два раза больше урожая.

© Фото из открытых источников

Ввод в эксплуатацию теплиц третьего этапа позволил максимально перепрофилировать теплицы первого и второго этапов под выращивание томата и черри.

Камский бекон завершил модернизацию

Вблизи села Балтаево Мензелинского района Татарии произведено техническое перевооружение молочно-товарной фермы ООО «Камский бекон».

© Фото из открытых источников

Объём инвестиций в 2020 году составил 1,2 млрд рублей.

Ферма рассчитана на 780 фуражных коров. На полную же мощность комплекс по производству молока выйдет в 2023 году.

В Краснодарском крае открыт новый завод напитков на растительной основе

Объём инвестиций в этот проект составил более 1 млрд рублей. Теперь здесь будут производить растительные напитки под брендом Alpro.

© im.kommersant.ru

На сегодняшний день в Лабинске завершен первый этап проекта — компания начала выпуск овсяных, миндальных и кокосовых напитков. Их производят на основе продуктов, не содержащих ГМО, под известным брендом Alpro. Раньше такие напитки производились только в Бельгии, Франции и Великобритании.

«ЭкоНива» ввела в эксплуатацию крупный молочный комплекс в Бугульминском районе Татарстана

1 апреля «Северная Нива Татарстан» ввела в эксплуатацию первый молочный комплекс из трёх молочных ферм вблизи с. Наратлы Бугульминского района.

Объём финансирования животноводческого комплекса «Наратлы» составляет 2 млрд 704 млн рублей.

© Фото из открытых источников

На сегодняшний день здесь создано 73 рабочих места.

На предприятии «Северная Нива Татарстан», в состав которого входит ЖК «Наратлы», содержатся 1,7 тыс. голов КРС, из которых дойное стадо — 860 голов.

Производственная мощность комплекса составляет 100 тонн молока в сутки.

В Белгородской области после реконструкции открылся свинокомплекс Корочанский

В апреле свинокомплекс «Корачанский» АПХ «Мираторг» открылся после реконструкции. В ходе работ на заводе заменили технологические трубопроводы, улучшили освещение и вентиляцию на рабочих местах, обновили покрытия полов и стен, модернизировали конвейерные системы по транспортировке продукции и заменили роботов на одном из участков.

В модернизацию инвестировано более 1 млрд рублей. Это увеличит валовый выпуск продукции на 10%.

Сейчас на производстве «Мираторг» в Белгородской области работает более трёх тысяч человек.

ГК «Горкунов» открыла крупный тепличный комплекс в Новосибирске

29 апреля ГК «Горкунов» открыла в Новосибирской области тепличный комплекс «Обской» для выращивания салата и огурцов. Запуск в строй тепличного производства позволит создать 145 новых рабочих мест. Проект реализован с применением мер государственной поддержки.

Инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей.

© sun9-70.userapi.com

На комбинате созданы современные технологические условия производства. На 6 га комплекса выращивают салаты и огурцы. Производительность комбината — почти 7 тыс. тонн овощей в год. Его мощности позволят обеспечить зеленью и овощами жителей не только Сибирского федерального округа, но и Дальнего Востока.

В Калужской области компания «Русский сыр» запустила новый животноводческий комплекс

6 мая в селе Закрутое Куйбышевского района Калужской области состоялся торжественный пуск на полную мощность животноводческого комплекса ООО «Русский сыр», рассчитанного на содержание 3100 голов молочного стада.

© Фото из открытых источников

Группа компаний ООО «Русский сыр» специализируется на производстве твердых, полутвердых и рассольных сыров, сливочного масла и сгущенного молока. В производстве уже используется молоко, в том числе с собственной фермы в Куйбышевском районе.

Общая сумма инвестиций в проект составила 3,43 млрд рублей, из которых 1,55 млрд — средства самого инвестора.

Новый завод по производству сыра запущен в Воронежской области

Новый завод по производству сыра в мае запущен в селе Щучье Лискинского района Воронежской области. Инвестиции «Эконивы» Штефана Дюрра составили около 1 млрд рублей.

© Фото из открытых источников

Объём переработки молока составит 18 700 тонн в год. Планируется ежедневно производить 4 тонны полутвёрдых сыров и 2 тонны твёрдых.

Сыропригодное молоко «Эконива» отбирает по 29 параметрам соответствия на собственных фермах, расположенных недалеко от производства. Значимую роль в процессе отбора играют высший сорт молока и высокое содержание в нём белка. Благодаря этому гарантируется стабильно высокое качество и неповторимый вкус конечного продукта.

В Тульской области открыли новый завод по производству пищевой соли

27 мая открылся завод полного цикла по производству соли класса «экстра» ООО «Киреевский Солепромысел».

© Фото из открытых источников

Инвестиции в проект составили около 3,2 млрд рублей,создано почти 160 рабочих мест. Отмечено, что 80% в Центральном федеральном округе, да и во всей России — это соль привозная. И открытие завода — это важное событие не только Тульской области, но и для регионов ЦФО.

Компания приняла решение инвестировать ещё порядка 3 млрд рублей в строительство второй очереди производства. Это позволит увеличить его мощность на 160 тысяч тонн в год и создать дополнительно 100 рабочих мест.

В Саратовской области запустили новое майонезное производство

8 июня на Аткарском маслоэкстракционном заводе после модернизации запустили майонезное производство.

© Фото из открытых источников

В модернизацию вложено 2 млрд рублей.

Завод будет производить 120 тыс. тонн продукции в год, на линии будет создано 150 рабочих мест для жителей региона.

В Башкирии заработал новый свинокомплекс

30 июня вблизи села Тавричанка Альшеевского района Башкирии заработал новый свиноводческий комплекс. Сюда уже начался плановый завоз свиней в количестве 2 500 голов. На конец текущего года на площадке планируется содержать 16 380 голов свиней.

© Фото из открытых источников

В 2022 году проектом предусмотрено доведение единовременного содержания свиней до 60 тыс. голов.

Общий объём инвестиций в свинокомплекс составит 1,6 млрд рублей.