Импортозамещение. Август 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1626 проектов импортозамещения!

1. В Подмосковье запустили 4-ю линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков.

Российская биотехнологическая компания «Пробиофарм» запустила в Подмосковье четвертную линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков, которые используются и при лечении COVID-19. Средства на покупку технологического оборудования представил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

В 2020 году «ПроБиоФарм» получила льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 415 млн рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). Общий бюджет проекта превысил 900 млн рублей. В ходе реализации проекта создано 201 новое высокопроизводительное рабочее место.

2. 6 августа в Абзелиловском районе Башкирии состоялся запуск крупного предприятия, специализирующегося на выпуске белого цемента. Это второй подобный завод в стране.

Общий объём инвестиций составил 5,7 млрд рублей. В планах компании довести общий объём вложений до 14 млрд рублей.

Пока в России отечественным производством покрывается меньше трети потребности в белом цементе, а более 60 процентов приходится на импорт. Запуск завода позволит устранить этот дисбаланс.

3. Завод «ИСМА» запустил в Иваново новое производство отрезных кругов для углошлифовальных машин — «болгарок». Средства на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Для запуска нового производства ивановское предприятие получило льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 26,4 млн рублей, из которых 18,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 7,9 млн рублей — региональный ФРП Ивановской области. Совокупный бюджет по созданию производства превысил 50 млн рублей.

Сейчас до 60% отечественного рынка шлифовальных кругов, по данным компании, занято зарубежными производителями, в основном из Китая, Германии и Италии. Но после реализации проекта зависимость России от импорта снизится.

4. Компания НПО «Агросс», резидент технопарка высоких технологий Свердловской области, развернула производство семенного картофеля по собственной технологии в рамках проекта Meristem (разработка комплекса приемов, технологий и оборудования для обеспечения цикла первичного семеноводства картофеля).

С 1 августа текущего года в Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства — филиале ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», размещена приобретенная НИИ гидроаэропонная установка «Meristem primobreeder lab 40», разработанная и произведенная НПО «Агросс». Установка предназначена для производства семенных миниклубней картофеля в пробирке (in-vitro). Оборудование должно пройти проверку в условиях, созданных и контролируемых научной организацией. В рамках развития проекта запланировано выделение площадей института под создание уникального фитотронного модуля, в котором будет располагаться одна из самых крупных в России ферм по круглогодичному производству семенного материала картофеля — миниклубней картофеля в пробирке (in-vitro).

5. Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех поставил первую партию портативных УЗИ-сканеров в лечебно-диагностические учреждения Московской области. Малый вес и компактные размеры позволяют легко перемещать устройство и применять его в хирургических операционных, каретах скорой помощи и даже в «полевых» условиях.

«Локализация производства таких аппаратов на предприятиях ОПК России укрепляет экономическую безопасность страны за счет появления импортозамещающей продукции высокого уровня технологичности. УЗИ-сканеры „РуСкан“ внесены в реестр радиоэлектронной продукции российского происхождения», — рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

6. Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков для сельхозтехники всех трёх размеров, что предусматривал инвестпроект предприятия (первая линия была установлена в январе). В первых числах августа на заводе стали изготавливать самые крупные по диаметру изделия.

Инвестиции в проект составили на сегодняшний день 349 млн рублей. Общая стоимость инвестпроекта 650 млн рублей.

Мощность производства стальных колесных дисков — 80 тыс. штук в год. Этот объём даст возможность закрыть потребность рынка России на 95%. Новое производство позволит заместить продукцию зарубежных поставщиков аналогичной продукции из Европы и Китая.

7. ООО «Добурз» разработала и изготовила миксера каустической соды для ледостойкой стационарной платформы по заказу ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

Миксер полностью изготовлен из нержавеющей стали во взрывозащищенном и герметичном исполнении, что позволяет эксплуатацию изделия в морских климатических условиях.

ООО «Добурз» выиграла тендер, проводимый компанией ООО «Уралмаш НГО Холдинг», на разработку и изготовление миксера каустической соды для ледостойкой стационарной платформы.

Примечательно, что в честной конкурентной борьбе наша компания обошла именитого соперника «Шлюмберже» (Schlumberger) — ведущего мирового поставщика технологий для строительства скважин, управления добычей и переработки углеводов.

8. Предприятие «Транскон», входящее в дивизион «Климатическое оборудование» группы компаний КСК, ввело в эксплуатацию собственную производственную линию по выпуску трубчато-ламельных теплообменников на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Они применяются в изготовлении комплектующих климатических систем для железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, техники специального назначения.

Запуск собственного производства теплообменного оборудования позволит предприятию сократить сроки выпуска систем кондиционирования, будет способствовать снижению их себестоимости. Новое производство направленно на развитие программы импортозамещения комплектной базы транспортных компонентов.

9. Линия по производству полированного стекла запущена в эксплуатацию на Борском стекольном заводе.

По словам директора «Эй Джи Си Борский стекольный завод» Сергея Князева, запущенная после реконструкции линия способна обеспечить российский рынок высококачественной продукцией, включая не производившееся до этого в России стекло тонких номиналов толщиной от 1,6 мм, а также удовлетворить растущие экспортные запросы.

10. Новая производственная линия 26 августа запущена на армавирском предприятии «РуСИД». Она будет выпускать светодиоды типоразмера 3030 в эпоксидном корпусе (ЕМС).

Линия позволяет производить все основные операции по изготовлению светодиодов: монтаж кристаллов на рамку-носитель с последующей микросваркой, герметизацией гель-люминофорной смесью и тестированием по заданным характеристикам.

Предполагаемый объём выпуска уже в 2021 году приблизится к 80 млн штук в год, а к 2022 возрастёт до 150 млн.

С открытием новой линии зависимость от импорта этой продукции сократится, и производители светильников смогут использовать кокурентоспособные по качеству и цене отечественные комплектующие. Собственники предприятия рассчитывают не только обеспечить своей продукцией внутренний рынок, но и выйти на экспорт.

11. Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех разработал линейку бортовых графических станций с технологией искусственного интеллекта. Изделие полностью выполнено из отечественных комплектующих.

Бортовое оборудование разработано Раменским приборостроительным конструкторским бюро (входит в АО «КРЭТ»). В нем использованы принципы построения геоинформационных станций нового поколения с применением современной отечественной элементной базы и системного программного обеспечения. В частности, вычислительный модуль создан на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+", а роль операционных систем реального времени отведена «Нейтрино-Э» или «БагрОС-4000».