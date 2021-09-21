Обзор: в июне 2021 года в России открылось 14 новых производств

В июле 2021 года в России открылось 14 новых производств, из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.

Общий объём инвестиций в запущенные в июне предприятия можно оценить в 160 млрд рублей (по некоторым производствам объём инвестиций неизвестен или приблизителен).

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В Приамурье состоялся пуск флотационной фабрики рудника «Пионер»

В Амурской области состоялся пуск флотационной фабрики рудника «Пионер». Новое производство стало очередным звеном в цепочке развития Покровского автоклавно-гидрометаллургического комплекса. Фабрика позволит удвоить созданные в Приамурье мощности по обогащению «упорных» (трудноизвлекаемых) золотосодержащих руд и даст новые рабочие места.

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Упорные золотосодержащие руды в виде концентрата будут поступать для дальнейшей переработки на Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат. Расчётная мощность фабрики рудника «Пионер» — 3,6 млн тонн руды в год. Запасы золота в упорных рудах месторождения составляют около 80 тонн.

Суммарные инвестиции в проект составили около 5 млрд рублей.

В городе Углич Ярославской области открыт новый цех кабельного производства «Угличкабель»

© Фото из открытых источников

Объём переработки меди составит 300 тонн ежегодно. Планируется выпускать 2 тысячи километров кабеля в год.

Продукция завода востребована в самых разных уголках России. Её качество подтверждено как отечественными, так и зарубежными сертификатами. На новой площадке будут производиться инструментальные кабели для систем автоматики и контроля, в том числе огнестойкие, предназначенные для передачи аналоговых или цифровых сигналов в сфере измерения и управления технологическими процессами. Это новая для компании продукция.

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Общие инвестиции в проект составили 230 млн рублей. Создано 30 новых рабочих мест.

В Амурской области запущена первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода

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Это крупнейшее запущенное производство июня, а может быть и всего 2021 года

9 июня состоялась торжественная церемония запуска в работу первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) — одного из самых мощных в мире. Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли.

Амурский ГПЗ расположен рядом с г. Свободным Амурской области и станет основным предприятием центра глубокой переработки газа на Дальнем Востоке. Проектная мощность ГПЗ — 42 млрд м3 газа в год. На завод по газопроводу «Сила Сибири» поступает многокомпонентный газ Чаяндинского месторождения (Якутия), в дальнейшем газ также будет поступать с Ковыктинского месторождения (Иркутская область).

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Базовый принцип, который был изначально заложен в проект, — переработка поступающего по «Силе Сибири» многокомпонентного газа должна осуществляться на территории Российской Федерации.

Завод будет производить:

2,4 млн т/год этана,

1 млн т/год этана,

500 тыс. т/год бутана,

200 тыс. т/год пентан-гексановой фракции,

60 млн м3/год гелия.

Работы по строительству первой технологической линии Амурского ГПЗ завершены в намеченные сроки. Запуск следующих пяти линий синхронизирован с ростом объёмов транспортировки газа по «Силе Сибири». С 2025 года ГПЗ выйдет на полную проектную мощность.

© Фото из открытых источников

Ранее «Газпром» оценивал строительство двух первых очередей завода в 258 млрд рублей.

Общая стоимость проекта строительства всех технологических линий и сопутствующей инфраструктуры Амурского ГПЗ оценивается в более чем 1 триллион рублей.

В Красноярском крае запущен новый завод компании «Пеноплекс» по выпуску теплоизоляции

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9 июня в городе Сосновоборске Красноярского края введена в эксплуатацию 13-я производственная площадка компании «ПЕНОПЛЭКС» по выпуску высококачественной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола.

Новый завод позволит обеспечить эффективными теплоизоляционными материалами потребителей Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасии.

Производственная мощность завода «ПЕНОПЛЭКС» в Сосновоборске составляет более 500 тыс. кубометров теплоизоляционных плит в год.

Инвестиции в строительство завода составили 700 млн рублей. Планируется, что на полную мощность завод выйдет к весне 2022 года.

Новое деревообрабатывающее предприятие открылось в Псковской области

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Первая очередь завода по лесопереработке ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» открылась 10 июня в д. Спасовщина Псковского района. Особенностью предприятия является то, что оно может перерабатывать древесину даже низкого сорта — до 25% осины и до 60% берёзы.

© Фото из открытых источников

На первом этапе инвестиции в производство составили 1,5 млрд рублей. С учётом реализации трёх этапов проекта планируемый объём инвестиций составит более 4,5 млрд рублей. Вторая очередь запуска предприятия планируется в первом квартале 2022 года, а третья — во втором квартале 2023 года.

Общий штат предприятия составляет 152 человека, большинство из них — жители Псковской области.

В Нижнем Новгороде открыт завод «Современные трубопроводные системы»

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Открытие завода состоялось 10 июня. Здесь будут трудиться 130 человек.

Предприятие производит трубопроводные системы среднего и низкого давления, которые используются в атомной и топливной промышленности.

Реализация проекта по созданию производства началась в 2018 году. Инвестиции в него составили 250 млн рублей.

Производственная мощность предприятия — до 150 тонн в месяц. Значительная часть продукции предназначена для поставок на экспорт.

В Удмуртии открыли новое мебельное производство

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ООО «Новая мебельная фабрика» в городе Глазов займется серийным производством модульной мебели из ЛДСП: кухонных каркасов и фасадов, гардеробных систем, шкафных групп.

Территория фабрики — более 7 га. Ранее здесь располагалось управление механизации и автотранспорта (УМиАТ) ЧУС. Соединив два корпуса под одну крышу, фабрика за счет бывшей открытой стоянки получила дополнительную полезную площадь.

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Фабрика предоставит 232 новых рабочих места. Общий объем инвестиций в проект — 762 млн рублей.

Новый цех окончательной сборки МС-21 запущен на Иркутском авиазаводе

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В новом цехе окончательной сборки МС-21 Иркутского авиазавода развёрнуто три сборочных станции. На первой станции сборки осуществляется стыковка фюзеляжа, на второй стыковка крыльев, на третьей — хвостового оперения.

В ближайшее время в цехе будут установлены ещё две станции, на которых будут устанавливать авиаоборудование. Они обеспечат потоковое продвижение. На каждом этапе самолёт будет укрупняться, превращаться в окончательный облик и выходить уже готовым изделием.

Новый цех окончательной сборки на Иркутском авиазаводе позволит выпускать до 36 самолетов МС-21 в год.

Генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов и генеральный директор завода Александр Вепрев рассказали, что завод начал сборку отсеков ещё трёх серийных самолетов МС-21-300, а также изготовление деталей и узлов последующих лайнеров.

В разной стадии сборки сейчас находится пять машин: четыре в цехе окончательной сборки. Фюзеляж пятой — на агрегатной сборке.

© Фото из открытых источников

Первый серийный МС-21 с российским композитным крылом находится в цехе окончательной сборки. Одна консоль крыла из российских композиционных материалов на нём уже установлена.

Лукойл запустил новое производство высокооктановых компонентов бензина на Кстовском НПЗ

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18 июня состоялась церемония завершения строительства на территории Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области установки изомеризации ПЕНЕКС, предназначенной для переработки лёгкой бензиновой фракции в высокооктановый компонент товарного бензина по технологии низкотемпературной изомеризации.

Расчётная мощность комплекса по сырью — 800 тыс. т в год. В состав установки изомеризации входят: система гидроочистки фракции НК-85°С, колонна разделения углеводородных фракций, колонна деизопентанизации и другие объекты.

Ввод установки ПЕНЕКС в эксплуатацию позволит выпускать высокооктановый компонент для приготовления автомобильных бензинов и увеличить объёмы производства товарных бензинов на 400 тыс. т в год.

Общий объём инвестиций в проект составил 12 млрд рублей.

Крупнейшее в России производство светодиодов открыли в Калининградской области

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18 июня в г. Гусев Калининградской области на базе инновационного кластера «Технополис GS» прошла церемония открытия производства по корпусированию светодиодов.

На сегодняшний день это крупнейшее и самое высокотехнологичное подобное предприятие в России, его производственные мощности позволяют выпускать до 145 миллионов светодиодов в год, в дальнейшем они будут увеличены до 400 миллионов.

© Фото из открытых источников

С линии новейшего предприятия будут сходить три основных типа светодиодов: диоды 2835 PLCC, 3030 EMC и 5050 EMC, которые в настоящее время занимают более 90% российского рынка светотехники. Первой запущена линия по производству светодиодов в корпусе 2835. До конца июня 2021 года завершатся пусконаладочные работы и начнется выпуск продукции в корпусах 3030 и 5050.

Инвестиции в проект составили 300 млн рублей.

В Кузбассе на «Евраз ЗСМК» запустили в эксплуатацию современное кислородное производство

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21 июня «Евраз» и французская компания «Чистый Воздух» запустили в Новокузнецке завод по производству промышленных газов стоимостью более 10 млрд рублей. Технология производства соответствует мировым экологическим стандартам, что позволит значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Площадь производственного объекта — 27 000 м2.

Завод будет производить азот, кислород, аргон, а также сжатый воздух с высокой степенью очистки, которые используют в металлургии, химической промышленности, машиностроении и строительстве. В перспективе также планируют производство медицинского кислорода для учреждений здравоохранения.

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Две воздухоразделительные установки мощностью 1 500 тонн кислорода в сутки каждая будут поставлять кислород, азот и аргон для технологических нужд производства строительного и рельсового проката. Таким образом будет обеспечено до 80% потребностей компании в технических газах. Однако поставляться газы будут не только на нужды «Евраза», но и на промышленный рынок Кузбасса.

На фабрике под Смоленском состоялось открытие нового швейного цеха

© Фото из открытых источников

В Смоленской области на базе Починковской швейной фабрики начал работу новый швейный цех.

Его площадь составляет 5,5 тыс. м2. Объем инвестиций составил порядка 300 млн рублей.

Создано 60 дополнительных рабочих мест. Еще 50 будут созданы в самое ближайшее время.

В новом цеху уже работают 6 поточных линий, еще 2 планируется запустить до конца года.

Новое производство автокомпонентов запущено в Самарской области

© Фото из открытых источников

24 июня в Самарской области запустили новую производственную линию. На территории особой экономической зоны «Тольятти» ввели в эксплуатацию производство автокомпонентов. Новый завод принадлежит французской компании Faurecia.

Предприятие будет выпускать автомобильные сидения. Производственную линию будут запускать в три этапа. На первом в «Тольятти» начали заниматься каркасами для сидений. Затем до конца 2021 года рассчитывают построить корпус под пошив обшивки. Летом следующего года Faurecia планирует выйти на полный цикл производства с помощью цеха выпуска пенного наполнителя. Причем это будет первый завод под эгидой компании, на котором будут осуществлять все технологические операции.

© Фото из открытых источников

Общий объём инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей. Создано более 1000 рабочих мест.

В Татарстане на «КАМАЗе» запущено новое производство рам

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25 июня на прессово-рамном заводе состоялся запуск нового производства рам.

В рамках проекта «Модернизация прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» создано современное производство рам, включающее в себя три основных линии: автоматическую линию изготовления лонжеронов, линию окраски лонжеронов и деталей рам, конвейер сборки рам. Реализация проекта началась в первом квартале 2017 года и продолжилась до второго квартала 2021 года.

Цель проекта — создание современного производства по изготовлению рамы с высокой коррозийной стойкостью и повышенными прочностными характеристиками для нового семейства автомобилей КАМАЗ.

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Освоение новой технологии — поэтапное. До конца года здесь будет освоено производство рам для автомобилей поколения К5, после 2021 года предполагается освоение рам для поколения К4, позже новая технология будет применена в производстве рам поколения К3.

Мощность производства — 65000 рам в год. Длина рам — от 5500 до 14000 мм. Занимаемые площади — 16200 м2.

Итого за июнь 2021 года:

14 новых производств,

— из них 6 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 160 млрд рублей)

— общий объем объявленных инвестиций около 162,54 млрд рублей

— по 2 производствам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

Машиностроение, металлообработка и металлургия — 2

Стройматериалы и строительные изделия — 1

Химическая промышленность и изделия — 4

Электроника, приборы и электротехническое оборудование — 1

Медицина и фармацевтика — 0

Текстильная промышленность — 1

Добывающая промышленность — 1

Деревообрабатывающая промышленность — 1

Кабельная промышленность — 1

Мебельная промышленность — 1

Другие — 1

По источникам инвестиций:

иностранный — 1

российский или смешанный — 13