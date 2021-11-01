Обзор: в октябре 2021 года в России открылись 16 новых производств

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Российская промышленность продолжает восстановление после спада, вызванного эпидемией коронавируса. В октябре рост промышленного производства ускорился до 6,8%, превзойдя уровень не только 2020, но и благополучного 2019 года.

В октябре 2021 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 16 новых производств с затратами на строительство более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.

Общий объём инвестиций в запущенные в октябре предприятия оценивается в 46,5 млрд рублей (ещё по 2 производствам объём вложений неизвестен).

В Подмосковье открыта вторая очередь административно-производственного комплекса ГК «ССТ»

В городском округе Мытищи состоялась церемония открытия второй очереди административно-производственного комплекса ГК «ССТ». Производственные площади компании увеличились на 19 тысяч м2.

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На предприятиях ГК «ССТ» локализовано производство ключевых компонентов промышленных систем электрообогрева. Группа входит в первую тройку мировых производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева и в пятерку мировых производителей гофрированных труб из нержавеющей стали.

Более 70 процентов сотрудников предприятия — жители городского округа Мытищи. С введением второй очереди производства открываются ещё 565 новых рабочих мест.

Объём инвестиций в проект составил 875 миллионов рублей.

В Нижегородской области запустили цех комплектующих для ГАЗ, КАМАЗ и УРАЛ

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Арзамасский литейно-механический завод «Старт» запустил новое импортозамещающее производство комплектующих для автобусов ГАЗ, грузовиков КАМАЗ и Урал.

В новом производственном цехе налажен серийный выпуск комплектующих для автомобильных компрессоров: фланцевых крышек, крышек цилиндров, вентильных плат, кранов управления давлением в шинах и кранов отопления. В настоящее время эти изделия в России не выпускаются, и автопроизводители вынуждены закупать их за рубежом.

Комплектующие используются в тормозных системах автобусов ПАЗ (входит в группу «Автозавод ГАЗ»), системах накачки шин грузовых автомобилей ГАЗ и «Урал», системах отопления кабин грузовиков КАМАЗ.

Общие инвестиции составили 211 млн рублей.

Череповецкое предприятие «Северсталь-метиз» запустило новый стан холодной прокатки

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На череповецкой площадке группы «Северсталь-метиз» (метизный актив «Северстали») введён в промышленную эксплуатацию новый производственный комплекс — линия по выпуску высокоточной холоднокатаной полосы в цехе стальных фасонных профилей. Проектная мощность оборудования — 5200 тонн в год.

Это третий стан холодной прокатки в цехе.

Сумма инвестиций составила 287 млн рублей.

В Росатоме освоено производство циркониевой губки для ядерного топлива

5 октября в Удмуртии на Чепецком механическом заводе (АО «ЧМЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») состоялся запуск нового производства циркониевой губки.

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До настоящего времени ЧМЗ — единственный в России завод по выпуску циркониевой продукции — производил в качестве материала для своих изделий только электролитический циркониевый порошок по фторидной технологии. Новое производство предполагает в два раза меньше технологических операций, снижается потребление сырья, материалов, энергоресурсов, существенно уменьшается объём отходов, при этом обеспечивается высокая чистота циркония (в части содержания гафния).

Инвестиции в запуск проекта не раскрываются.

Линию производства акустических панелей открыли на заводе в подмосковном Егорьевске

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Французская компания Saint-Gobain запустила линию по производству акустических стеновых и потолочных панелей на заводе в Егорьевске.

«К этому событию мы шли в течение пяти лет, — рассказывает директор предприятия Андрей Зарипов. — Сейчас линия полностью готова к производству, и мы уже тестируем опытные партии. В первый год мы планируем выйти на 1 миллион квадратных метров готовой продукции, в последующем — развить мощности до 3 миллионов и создать 30 рабочих мест».

Инвестиции Saint-Gobain в новое производство составили 364 млн рублей.

Комплекс по производству 500 тыс. тонн метанола в год открыли в Тульской области

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8 октября на АО «Щёкиноазот» в Тульской области отрыли третью очередь комплекса по производству метанола.

С выходом на полную мощность комплекса «Щекиноазот» объём выпуска метанола на данной установке достигнет 500 тыс. тонн в год. Новая установка позволит предприятию выйти в лидеры по объёмам выпуска метанола в России и Европе.

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Создано 120 новых рабочих мест.

Инвестиции в проект составили более 21 млрд рублей.

В Дагестане открыли новую обувную фабрику

Открытие новой фабрики «SERG» по производству мужской и женской кожаной обуви состоялось в Махачкале.

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Общая площадь новых производственных помещений составляет 4 тыс. м2. На них размещено 100 единиц оборудования.

Сейчас фабрика может производить до 300 тысяч пар кожаной обуви в год. Полная загрузка мощностей фабрики позволит трудоустроить около 100 человек и производить до 500-600 тыс. пар обуви в год.

Объём инвестиций составил 200 млн рублей.

В Челябинской области открыт новый цех компании «Приоритет»

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11 октября в Миассе Челябинской области на территории завода «Приоритет» открылся новый цех. Теперь мощности завода выросли до 300 машин в год

Новый производственный цех площадью 700 м2 включает в себя: новый испытательный стенд, дождевальную камеру, световой туннель, цех окраски, который позволит использовать новейшие технологии покраски. В сотрудничестве с организацией по строительству ООО «Уралрегионстрой» завершить строительство цеха удалось менее чем за полгода.

Лесозавод «Судома» открыл крупное производство мебельного щита в Псковской области

13 октября лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская обл.) ввёл в эксплуатацию новый производственный цех.

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Производственные мощности — крупнейшие в регионе по изготовлению мебельного щита — 700 м3 продукции в месяц.

В новом цеху площадью 3 тыс. м3 будут производиться мебельный щит из древесины лиственных пород (прежде всего, березы), черновые и чистовые мебельные заготовки, мебельные детали, интерьерные отделочные и декоративные материалы. Цех оснащен новейшим высокоточным оборудованием, которое позволяет оперативно наладить серийное производство широкого ассортимента изделий.

Общие инвестиции превышают 670 млн руб., в Дедовичах создано более 100 рабочих мест.

В Воронежской области открылся завод «Кун Восток» по производству сельскохозяйственной техники

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15 октября в Рамонском районе Воронежской области открылся завод по сборке сельхозтехники.

«Кун Восток» — первый российский завод профильной французской компании производящей прицепную и навесную сельскохозяйственную технику, а также кормосмесители и дисковые косилки.

Воронежское предприятие будет заниматься сборкой сельскохозяйственной техники «Кун» и наиболее востребованных у российских аграриев машин — зерновых и пропашных сеялок, почвообрабатывающих агрегатов, техники для опрыскивания, внесения удобрений и другой техники с использованием российских комплектующих.

Производственная платформа завода составляет 3 линии с максимальной мощностью производства 500 машин в год. Предприятие имеет склад хранения готовой продукции площадью 7 000 квадратных метров, склад хранения запасных частей на 5 тысяч паллетомест с использованием современных систем хранения и логистики запчастей, профессиональный учебный центр, демонстрационный зал с экспозицией, а также испытательный полигон для демонстрации техники в работе и реализации агропроектов.

Общий объём инвестиций в проект составил 3 млрд рублей. Будет создано 40-50 рабочих мест.

В Якутии введено в эксплуатацию Нежданинское золоторудное месторождение

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АО «Полиметалл» ввело в эксплуатацию крупное золоторудное месторождение Нежданинское в Томпонском районе Якутии.

16 октября был произведён первый золотосеребряный концентрат на Нежданинском после успешного завершения строительных и пуско-наладочных работ.

Строительство карьера производительностью 2 млн тонн руды в год и обогатительной фабрики с комбинированной гравитационно-флотационной схемой обогащения заняло 38 месяцев.

АО «Полиметалл» планирует до конца апреля 2022 года вывести производство на Нежданинском золоторудном месторождении в Якутии на проектную производительность и плановое извлечение около 5,6 тонн золота в год.

Общие капитальные затраты в 2019-2021 годах были запланированы на уровне 16 млрд рублей.

В Белгороде запущен новый научно-технический фармацевтический производственный центр

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19 октября на базе завода АО «Верофарм» в Белгороде открылся первый Научно-технический производственный центр компании Abbott («Эбботт»), который должен ускорить процесс локализации производства в России и повысить доступность лекарственных препаратов фирмы.

Новый центр компании «Abbott» будет производить доступные, качественные медикаменты, в которых остро нуждаются пациенты по всей России. Также на базе НТПЦ будут проводиться исследования и разработка лекарственных препаратов. В результате повышения уровня локализации производства увеличится и скорость поставок продукта на фармацевтический рынок.

Инвестиции в создание Научно-технического производственного центра составили 300 млн рублей.

В Свердловской области открыли новое производство антивандальных сидений

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Компания «Сибеко» открыла в городе Березовский Свердловской области новое производство антивандальных сидений для общественного городского транспорта.

Инвестиции в создание нового производства составили 174 млн рублей,

Предприятие организовало выпуск новых антивандальных пластиковых пассажирских сидений мощностью 150 тысяч единиц в год. Сиденья Espa предназначены для автобусов, трамваев и троллейбусов. По требованию заказчика изделия могут иметь подлокотники, ограничители, разнообразную обивку и цвет. Они изготавливаются из отечественного композиционного материала, специально разработанного для применения в автомобилестроении.

Первая серийная партия продукции — более 18 000 кресел — поставлена на Павловский и Курганский автобусные заводы для комплектации 550 автобусов вместимостью от 33 до 43 посадочных мест.

Новый цех «Технодинамики» выпустил первые образцы артиллерийских снарядов

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В Свердловской области, Верхнетуринский машиностроительный завод холдинга «Технодинамика» изготовил первые образцы тестовых деталей корпусов снарядов для полевой и танковой артиллерии.

Выпуск пробных изделий ведется на площадке нового механического цеха. Общая площадь составила 3200 м2.

Стоимость производственной площадки составила 400 млн рублей.

Новый цех, предназначенный для выполнения гособоронзаказа, оснащен современным оборудованием с ЧПУ для высокопроизводительной и токарной обработки.

В Перми запущена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков

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Компания «Упакс-Юнити» запустила в Перми первую в России линию глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов мощностью до 1 тыс. тонн пластика в месяц.

Новая линия позволяет производить более 50 наименований пищевой ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности.

Новая линия охватывает полный цикл производства: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера, что позволит предприятию производить контейнеры различных размеров и жесткости, шейкеры, одноразовые стаканчики и другую пищевую тару. «На линии производится полная очистка полимера от олигомеров и восстановление его кристаллической решетки, что позволяет перерабатывать его безграничное количество раз

На запуск нового производства потратили 1,5 млрд рублей, из них 520 млн рублей были предоставлены компании федеральным и региональным Фондом развития промышленности (ФРП) в качестве льготного займа.

Крупный газовый терминал введён в эксплуатацию в Новосибирской области

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29 октября первая очередь комплексм для приёма, хранения и отгрузки технического пропан-бутана введена в эксплуатацию в районе Куйбышева Новосибирской области.

Комплекс включает в себя семь зданий и 61 сооружение, расположенные на площади более 31 гектара. В числе его помещений — административный корпус, насосные станции, системы канализации и пожаротушения, резервуары, заправочные колонки, а также более четырёх километров подземных дорог.

Построенный терминал предназначен для приёма из продуктопровода, хранения, одоризации и отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Объём инвестирования в первый этап составил 1 млрд 556 млн рублей. Ежегодный объём отгрузки — более 120 тысяч кубов».

Итого за октябрь 2021 года:

16 новых производств:

— из них 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции около 43,5 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций около 46,5 млрд рублей

— по 2 производствам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка и металлургия — 6

— Химическая промышленность — 2

— Атомная промышленность — 1

— ВПК — 1

— Стройматериалы и строительные изделия — 1

— Деревообрабатывающая промышленность — 1

— Медицина и фармацевтика — 1

— Лёгкая промышленность — 1

— Добыча полезных ископаемых — 1

— Переработка отходов — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 13 (42,9 млрд рублей, по 2 предприятиям инвестиции не раскрыты),

— иностранный — 3 (3,6 млрд рублей).