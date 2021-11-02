Импортозамещение. Октябрь 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1645 проектов импортозамещения!

1. Более 30 тысяч серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать в Новосибирской области — новая производственная линия открылась 8 октября.

«Общий объем наших инвестиций составил 500 млн рублей. Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны», — прокомментировал президент SITRONICS Group Николай Пожидаев.

Выпуск серверов начала компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис». На заводе организована работа конструкторов и весь процесс разработки, что позволило эффективно и оперативно реализовывать задачу запуска производства.

2. Компания «Электрома» увеличила выпуск самоклеящейся ленты для замещения импортной продукции.

3. Компания «Сибеко» открыла в городе Березовский Свердловской области новое производство антивандальных сидений для общественного городского транспорта. Инвестиции в создание нового производства составили 174 млн рублей, из которых 75 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил государственный Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

По данным предприятия, на рынке автомобильных пассажирских сидений в России преобладают иностранные компании. Запуск новой производственной линии поможет снизить долю присутствия зарубежных производителей в этом сегменте рынка.

4. Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе отечественного процессора Байкал-М.

Процессор материнской платы представляет собой самый сложный элемент в классической технологии поверхностного монтажа — BGA (Ball Grid Array — матрица шариковых выводов). Несмотря на уменьшенный вдвое (по сравнению со стандартным устройством) размер, плата оснащена двумя USB Type-C разъемами, двумя LAN-портами, 2 SATA 6Gb/s, 2 каналами DDR4, имеет низкое потребление электроэнергии и может быть использована внутри «панельного компьютера», моноблока. Платы производятся в России, что обеспечивает доступность продукции.

«В рамках импортозамещения и стимулирования правительством развития радиоэлектронной промышленности все госструктуры, школы, больницы и другие учреждения будут оснащены вычислительной техникой на российских процессорах. Данной технике отдадут предпочтение в рамках проведения закупочных процедур. На сегодняшний день обязательный минимальный порог закупок не менее половины ПК отечественного производства. Это формирует большой спрос на изделия, который мы наблюдаем. Мы нацелены на решение задач, стоящих в рамках национальных проектов, и готовы предложить нашим заказчикам высокотехнологичные, уникальные решения, не уступающие по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам», — комментирует генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

5. РНПК, крупнейшее перерабатывающее предприятие НК «Роснефть», перевела на катализаторы производства Компании три установки гидроочистки — дизельного топлива, вакуумного газойля и нафты.

Применение собственных наукоемких продуктов в рамках реализации программы импортозамещения позволяет Компании получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива, характеристики которых соответствуют самым высоким экологическим требованиям с ультранизким содержанием серы — менее 10 ррm. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть» на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции.

6. Коллаборация компаний ПРОДИС.НДТ и ПРОМИНТ позволила разработать и вывести на российский рынок первую отечественную систему рентгеновского контроля электронных изделий и печатных плат «ПРОДИС.Электро».

Это позволит небольшим компаниям по контрактному производству печатных плат и монтажным участкам крупных предприятий получить прямой доступ к технологии рентгеновской инспекции, что значительно повысит технологичность и качество выпускаемой продукции.

Не смотря на позиционирование системы как бюджетной — она имеет лучшее на рынке качество изображения благодаря российскому же рентгеновскому детектору с разрешением в 6.7 МП, пиксель 50 мкм — это уровень топовых систем мировых брендов.

7. Завод «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») получил разрешение и ввел в эксплуатацию обновленное производство изопропилбензола (кумола) мощностью 160 тыс. тонн в год.

Реконструкция позволила снизить на 85% выбросы в атмосферу и увеличить на треть выпуск этого вещества, используемого в качестве высокооктановой добавки к бензину и авиатопливу, а также в качестве основного сырья для выпуска фенола, ацетона и альфаметилстирола (компонента для производства каучуков).

Частью проекта также является создание узла получения изопропилового спирта мощностью около 60 тыс. тонн в год, который позволит существенно снизить долю потребления импортного сырья. В настоящий момент до 2/3 изопропилового спирта закупается за рубежом.

8. Российский производитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования АО «Рутек» первым в нашей стране выпустил платы для запуска новых серверных процессоров компании «Байкал Электроникс» Baikal-S (BE-S1000), расширенного тестирования их функционала и производительности, а также отладки встроенного ПО UEFI.