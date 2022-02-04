Новый пожарный поезд заступил на дежурство в Алтайском крае
Новый пожарный поезд поставили в боевой расчет на станции Барнаул в Алтайском крае. Современный специализированный состав приобрели в рамках инвестиционной программы открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», поезд оснащен электронными системами управления и контроля за параметрами жизнеобеспечения и технического состояния подвижного состава. В подвагонном пространстве вагона — насосной станции размещена дизельная электростанция, позволяющая обеспечить автономную работу пожарного поезда в течение более чем двух суток.
В составе есть две цистерны-водохранилища с запасом воды 60 тонн каждая. Для тушения пожаров горючих и легковоспламеняющихся жидкостей поезда обеспечены запасом пенообразователя. Установка комбинированного тушения пожаров «Пурга» позволяет бороться с огнем на площади до 400 квадратных метров. В боевом расчете поезда находится шесть-семь работников дежурного караула, которые обеспечены самым передовым пожарно-техническим оснащением, в том числе дыхательными аппаратами на сжатом воздухе для работы в непригодной для дыхания среде.
Поезд предназначен для тушения возгораний на объектах железной дороги и в полосе отвода, а также для ликвидации чрезвычайных происшествий в населенных пунктах, расположенных вблизи магистрали. Всего на крупнейших станциях Западно-Сибирской железной дороги боевую вахту несут 26 пожарных поездов, из них шесть — на станциях Алтайского края.
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