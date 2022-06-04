Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в январе-марте 2022 года

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Производство сельскохозяйственной продукции в России продолжало устойчиво развиваться в 1 квартале 2022 года, его рост составил 1,9%.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в 1 квартале 2022 года было открыто 13 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 10,3 млрд рублей (по 3 объектам инвестиции не озвучены).

В обзор вошли:

— тепличные комплексы (или очереди комплексов) — 5

— молочные комплексы — 4

— переработка молока — 2

— пищевая промышленность — 2

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В Москве открыли новые линии по производству детского питания

На Царицынском молочном комбинате создана новая линия по производству сухих молочных смесей, а также модернизированы линии по производству овощных, фруктовых, мясных, мясо-растительных пюре и соков.

В модернизацию Царицынского молочного комбината вложено 495 млн рублей.

За счет этих средств:

создана новая линия по производству сухих молочных смесей (мощность — 16 млн единиц в год) — первое в Москве производство такой продукции, ранее сухие молочные смеси для молочных кухонь закупались в других регионах России, а также в Белоруссии;

модернизирована линия по производству овощных, фруктовых, мясных и мясо-растительных пюре — ее мощность увеличена почти на 70% (до 75 млн единиц в год);

модернизирована линия по производству соков (мощность — 66,5 млн единиц в год).

Кроме того, компания «Вимм-Билль-Данн» вложила 840 млн рублей в модернизацию Лианозовского молочного комбината. В результате была создана новая линия по производству соков, а также обновили оборудование молочного цеха.

Вторую очередь тепличного розария запустили под Новосибирском

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Вторую очередь тепличного розария запустили на базе тепличного комбината «Новосибирский» группы компаний «Горкунов». Вторая очередь позволит увеличить имеющиеся мощности в два раза и срезать до 60 тыс. цветов в день.

В 2020 году на площадке «Новосибирского» был запущен тепличный розарий. Планируется, что при выходе на проектную мощность в нём будут собирать не менее 10 тыс. цветов в день. В будущем комплекс позволит отказаться от импортных цветов, которые завозят из стран Африки, Колумбии и Нидерландов.

Вложения в реконструкцию второй очереди составили порядка 200 млн рублей.

В Каневском районе Краснодарского края открылся новый цех по производству сыра

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Новый цех по выпусу деликатесных сыров открыли на заводе ООО «Калория».

В новом цехе модернизировали очистные сооружения, установили фасовочное оборудование, полностью автоматизировали технологический процесс. Это позволит увеличить выпуск деликатесных сыров до 200 т в год.

Также в рамках модернизации производства построили ещё два цеха. Один предназначен для выпуска мягких и твёрдых сортов сыра. Его мощность около 400 т в год. Второй цех — для производства и фасовки ультрапастеризованного молока. Его мощность более 7 тыс. т в год.

Общий объем инвестиций в проект составил около 535 млн рублей.

Новый молочный комплекс на 800 голов открыт в Нижегородской области

Молочный комплекс на 800 голов крупного рогатого скота запустили 9 марта в Воротынском районе Нижегородской области. Сельхозпредприятие открылось на базе АО «Семьянское».

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Фермы на комплексе начали строиться с 2017 года в несколько этапов. Последние 400 голов КРС появились в течение 2020-2021 годов.

В общей сложности возведение комплекса вместе с молочным залом обошлось в 172 млн рублей.

В Обнинске открылся тепличный комплекс по выращиванию малины

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14 марта в Обнинске Калужской области открылся комплекс по круглогодичному выращиванию в защищенном грунте до 100 тонн малины в год. Предприятие такого профиля является первым в России.

Проект реализован на базе научно-производственного комплекса «Юнионпарк». Вложения составили около 400 млн рублей.

Новый тепличный комплекс открылся в Дербентском районе Дагестана

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15 марта ООО «Дербент Агрос» открыло тепличный комплекс.

На площади 3 гектара высажена рассада сорта томатов «чемпион», средний вес плода составляет 200-300 г. В дальнейшем участок будет увеличена до 10 гектаров. Первый урожай ожидается к концу апреля нынешнего года.

В комплекс принято на работу 40 человек.

В Ярославской области открылся крупный молочный комплекс

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В Ростовском районе Ярославской области начал работать молочно-товарный комплекс ООО «Красный маяк» на 3600 голов крупного рогатого скота.

Общая стоимость проекта составила 2,6 млрд рублей. Благодаря его реализации будет создано более 70 новых рабочих мест.

Сейчас на ферме производят порядка 20 тонн молока в сутки. В планах предприятия — выйти на показатель 42,7 тысячи тонн в год.

В Ленинградской области открыто новое производство творожных сыров

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18 марта в пос. Сельцо Волосовского района Ленинградской области запущено новое производство творожных сыров, высоко-белковых йогуртов, творожных десертов ООО «Молочная культура».

Мощность нового производства составляет 15 тонн в сутки или 4,8 тысячи тонн в год.

Объём инвестиций составляет 1 миллиард рублей, создано более 20 рабочих мест.

В Калининградской области открыта третья очередь тепличного комплекса

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18 марта «Орбита-Агро» ввело в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса в Гвардейске Калининградской области.

Новая площадь теплиц составила около 4,5 га.

— Новый тепличный комплекс мы построили за 10 месяцев. Сегодня у нас около 14 гектаров, планируем увеличить площадь теплиц до 20 гектаров, — сказал директор компании Шаиг Мамедов. — В этом году мы намерены вырастить 7 300 тонн продукции, в том числе 2 800 тонн томатов, 3 550 тонн огурцов, 500 тонн баклажанов, 500 тонн перца, 150 тонн земляники.

Новый молочный комплекс заработал в Челябинской области

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Новый молочный комплекс сельхозкооператива «Коелгинское» имени И. Н. Шундеева на 1200 голов КРС открыт в селе Долговка Еткульского района Челябинской области.

Он оснащён доильным залом карусельного типа. Это позволяет доить коров самым производительным методом — поточным. 1200 коров обслуживают всего 4 доярки, одно животное дает 23 литра за одну дойку.

В Башкирии запущен молочный комплекс

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Компания «Молочные фермы „Урожай“» ввела в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса вблизи поселка Ишлы Аургазинского района Башкортостана на 2,16 тыс. дойных коров, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Инвестиции составили 2,9 млрд руб.

С начала прошлого года хозяйство закупило 980 животных, очередная партия из 338 голов прибыла в декабре.

В Саратовской области запущен в эксплуатацию новый тепличный блок площадью 7 га

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В селе Константиновка под Саратовом ООО «РЭХН» ввело в эксплуатацию новый блок тепличного хозяйства.

ООО «РЭХН» является самым крупным тепличным хозяйством Саратовской области, площадь теплиц составляет 37,2 га. В феврале т.г. здесь был построен новый блок площадью 7 га с электродосвечиванием, из которых 5 га уже запущены в работу. На новых площадях уже собран первый урожай огурцов, скоро поспеют томаты.

Новый комплекс позволит увеличить ежегодное производство овощей на 2 тыс. тонн. Объем инвестиций составил 437 млн. рублей, дополнительно создано 92 новых рабочих места. Всего в РЭХН теперь трудится уже более 500 человек.

В Волгоградской области открылся крупнейший в России комплекс по сушке овощей

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В Волгоградской области с государственной поддержкой создан один из крупнейших в России комплексов по сушке овощей — инвестиционный проект стоимостью порядка 700 млн рублей и направленный на импортозамещение завершило ООО «АПК Городищенский». Создано порядка 100 рабочих мест.

Выход городищенского предприятия на полную мощность (переработка 20 тысяч тонн сырья в год) позволит организовать для местных овощевод точку гарантированного сбыта продукции. До недавнего времени российские и международные компании пищевой промышленности преимущественно использовали подобную продукцию, поставляемую из Турции и Китая.