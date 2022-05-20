Импортозамещение. Май 2022 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1709 проектов импортозамещения!

1. Промышленный комплекс «Тензограф» в особой экономической зоне «Узловая» (Тульская область), основу для которого заложили импортозамещающие технологии и материалы, разработанные МГУ имени М.В. Ломоносова, вышел на проектную мощность.

«Промышленный комплекс «Тензограф» был открыт в октябре 2020 года как итог реализации проекта «Создание высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов», где исполнителем выступил Московский университет, — отметил ректор МГУ академик В.А. Садовничий.

«Помимо успешного экспорта «Тензограф» обеспечивает поставки своей продукции на российский рынок, где из материалов «Тензограф» изготавливаются отечественные уплотнения для герметизации промышленного оборудования, — рассказал генеральный директор ГК «УНИХИМТЕК» и заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ профессор В.В. Авдеев.

— Ранее подобные материалы и изделия из них в существенной доле поставлялись из-за рубежа. Основными поставщиками были страны Евросоюза, а также страны Азии. Но теперь «Тензограф» осуществляет импортозамещение уплотнительных материалов, необходимых для надёжной работы оборудования отечественных предприятий».

2. Чайковский завод «Механика» в этом году предприятие освоило производство средств наземного обслуживания (транспортно-монтажные устройства) для новейших двигателей — ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для Sukhoi Superjet 100. Это оборудование ранее поставлялось из-за границы.

Кроме этого, компания по программе импортозамещения начала серийный выпуск силовой колёсной пары грузоподъемностью 2,5 тонны — она ранее приобреталась во Франции и имела длительный срок поставки. «Это колесо является основной частью технологической оснастки для сборки и обслуживания двигателей и средств наземного обслуживания.

3. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на форуме «ЭкспоЭлектроника-2022» зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах. Аппаратура предназначена для применения в микроэлектронике, научно-образовательных центрах в технических вузов и способна заместить импортные аналоги.

Новая зондовая станция разработана томским НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП, входит в «Росэлектронику»). Оборудование имеет небольшие габариты, интуитивно понятное управление и позволяет проводить измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах диаметром до 150 мм.

4. ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в группу ПАО «ММК») запустило в работу третью машину центробежного литья валков, благодаря которой Магнитогорский металлургический комбинат сможет полностью удовлетворить потребности российских металлургических предприятий в этом важнейшем элементе прокатных станов.

Новая машина немецкой компании Kuettner будет выпускать валки диаметром до 1500 мм и длиной до 3500 мм. Сортамент новой машины позволит, используя в том числе новые материалы, освоить номенклатурную линейку рабочих валков черновых групп клетей всех прокатных станов в Российской Федерации.

«Ранее подобные валки в Россию поставлялись из Украины и стран Евросоюза, — подчёркивает начальник производства ЗАО «МЗПВ» Евгений Скрипкин.

5. Расположенный в Тамбове химический завод АО «Пигмент» 22 апреля запустил производство акриловых эмульсий для российской бумажной отрасли, сообщили в пресс-службе администрации. Объем инвестиций в три производственных линии составил 1 млрд руб.

Мощности введенной сегодня в эксплуатацию линии оценивается в 12,84 тыс. т акриловых эмульсий в год, возможности двух других — сопоставимы. Проект профинансировал кредитом Центрально-Черноземный банк Сбербанка, уточнили в его пресс-службе.

Страны Скандинавии прекратили поставки акрилового компонента на целлюлозно-бумажные комбинаты нашей страны. Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит свое производство картона и бумаги.

6. Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продажам собственных фотосепараторов — развивает новое направление. Предприятие в рамках импортозамещения начинает серийное производство лифтовых складов Cuber. Это устройство, которое позволяет сократить площадь склада на производстве на 90%, скорость выдачи деталей — в полтора-два раза — и даже предотвратить хищения.

«Лифтовые склады мы впервые увидели за границей, поняли, что это очень удобная вещь, а у нас в России их никто не выпускал. Разработку этого оборудования мы начали в 2018 году, в 2020 году поставили первую машину на завод АНИТИМ, где Cuber (такое название мы дали нашему лифтовому складу) дорабатывали, учитывая пожелания заказчика. Все недочёты устранены, второй склад мы изготовили для одного из рубцовских заводов. И сейчас начинаем серийное производство этого оборудования», — рассказывает руководитель проекта компании «СиСорт» Сергей Кунгуров.

7. В Челябинской области запускают уникальное импортозамещающее производство для российских железных дорог. Троицкое предприятие «УралРемМаш» наращивает производственные мощности по выпуску колесных пар для специального подвижного состава железных дорог России, сообщили в пресс-службе Минпрома области.

Ранее на подбивке железнодорожных путей работали импортные машины, и южноуральский завод занимался в основном их ремонтом. Теперь же здесь запустят собственное производство, причем исключительно из отечественных комплектующих, многие из которых завод выпускает самостоятельно.

8. Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» создают новые сорта зерновых и бобовых культур, семена которых способны заменить импортные. Красноярским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства за последние годы создано более 60 новых сортов яровой пшеницы, ячменя, овса, озимой ржи, гороха, плодовых и ягодных культур. Работы ведутся под руководством академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук Николая Александровича Сурина.

9. Производство российских газовых грилей Bfire началось в подмосковной Истре. В нашей стране подобная продукция не выпускается, аналоги до недавнего времени поставлялись только из США, сообщил разработчик и руководитель холдинга Butrimov Exclusive Business Алексей Бутримов.

10. Российская компания ООО «Технопром» в декабре 2021 года приступила к серийному производству хонинговальных станков с ЧПУ.

Оборудование получило название Asgard HM15 и предназначено для плосковершинного хонингования блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

Хонинговальный станок с ЧПУ Asgard HM15 предназначен для плосковершинного хонингования блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

Это аналог станков Rottler (США) и Sunnen (Швейцария).

11. СОЖ российского производства: импортозамещение в действии!

Компания «АВТОграф Инструментальные Решения» представляет новую линейку высокоэффективных водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) Debever Machining Solutions SafeCut.

12. «Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ», Удмуртия) открыл участок по производству тяжёлых тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев, которые позволят заместить на российском рынке продукцию европейских производителей.

Объем инвестиций в новое импортозамещающее производство составил 268 млн рублей, из которых 200 млн рублей — льготный кредит федерального Фонда развития промышленности по программе «Конверсия», остальное — собственные средства предприятия.

Двигатель ДАТ-72 разработан специалистами СЭГЗ и производится из российских материалов. На первоначальном этапе планируется выпуск 1000 изделий в год.

13. «Ростех» освоил серийное производство новых газотурбинных двигателей М-55Р для российских фрегатов, доложил глава госкорпорации.

«Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать», — сообщил Чемезов.

Новый агрегат создан для оснащения строящейся серии фрегатов проекта 22350 в рамках программы импортозамещения по замене силовых установок, которые ранее поставляла Украина.

Первым фрегатом, оснащенным новым двигателем, стал третий в серии фрегат «Адмирал Головко».

14. В селе Львовском открылся завод по производству грузоподъемного оборудования

Инвестиционный протокол на строительство завода ООО «ГОСТ» по производству грузоподъемного оборудования и кранов был подписан в апреле прошлого года в администрации Северского района. Объем инвестиций составил 56 млн рублей.

Генеральный директор ООО «ГОСТ» Елена Кононова в своём выступлении отметила, что завод строился в сложной экономической ситуации. В условиях санкций как никогда важным стало организовать российское производство продукции, которое предприятие частично закупало за рубежом.