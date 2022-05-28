Российская компания представила новые модели сельхозтехники
ООО ПК «Агромастер» представила новый комбинированный посевной комплекс «Agrator КЗС-8500» с бункером для семян и удобрений, оснащаемый емкостью 8 или 12 куб.м., состоящий из модуля обработки почвы и посевного модуля, предназначенный для посева зерновых культур по традиционной и минимальной технологии возделывания.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2USYFEQcSKg
Посевной комплекс Agrator КЗС-8500, являющийся российским аналогом John Deere 730, в 2020 году успешо прошёл испытания на полях Муслюмовского района. Первый этап был проведён на севе яровой пшеницы на площади 350 га, а второй — при посеве озимой пшеницы на площади 800 га.
В конце октября 2021 года компания «Агромастер» представила модернизированный комбинированный дискокультиватор «Combimaster-4200» состоящий из прочной пространственной рамы, передних и задних опорно-транспортных устройств, сцепки, двух рядов тяжелых дисков на индивидуальных стойках, трех рядов культиваторных лап на пружинных стойках, бороны и усиленного катка.
Новый дискокультиватор отличается возможностью регулировки глубины обработки культиваторной части до 25 см, а также в целях дополнительного выравнивания и мульчирования грунта в конструкцию включена борона из пружинной стали диаметром 13 мм
В середине октября 2021 года компания представила модернизированный бункер с новой конструкцией трапа, более удобной и безопасной лестницей, дополнительными перилами в верхней части бункера, а также прочными ступенями и светодиодным освещением.
Для удобства при разворотах изменена конструкция рамы бункера. Широкопрофильные колеса низкого давления с специальным протектором позволяют увеличить площадь соприкосновения шин с грунтом и исключить его уплотнение. Такие колеса высокой проходимости также позволяют снизить тяговую нагрузку в полевых условиях.
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